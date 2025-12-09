Monument Mining annonce les résultats de son Assemblée générale annuelle des actionnaires

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », a le plaisir d’annoncer les résultats de son Assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« AGA ») qui s’est tenue le 08 décembre 2025 à Vancouver, en Colombie-Britannique.

La Société y a enregistré un taux de participation record avec 43,23 % des droits de vote exercés. Les résolutions présentées, qui figurent dans la Circulaire d’information datée du 27 octobre 2025, ont toutes été adoptées, recueillant chacune plus de 95 % de voix favorables. Elles concernaient notamment la fixation du nombre de membres du conseil d’administration pour l’année suivante à cinq, à savoir Graham Dickson, Cathy Zhai, Zaidi Harun, Dato’ Sia Hok Kiang et Jean-Edgar de Trentinian, et la nomination de Davidson and Company LLP en tant qu’auditeurs.

Selon Graham Dickson, Président de l’assemblée : « 2025 restera une année mémorable pour la Société, avec une forte création de valeur pour les actionnaires et des performances opérationnelles remarquables. Alors que nous abordons l’exercice 2026, notre équipe continue de privilégier le développement et l’expansion de nos actifs minéraux afin de relever la valeur de la Société pour toutes les parties prenantes. Nous remercions chaleureusement tous les actionnaires qui ont pris part au vote lors de l’assemblée de cette année. »

Pour de plus amples informations sur ces résolutions, veuillez consulter la Circulaire d’information de Monument, disponible sur SEDAR (www.sedarplus.ca) ou consulter notre site web à l’adresse www.monumentmining.com.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société détient une participation conjointe dans le projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. La Société emploie environ 280 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et les communautés avoisinantes.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580-1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, rendez-vous sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : www.monumentmining.com ou contactez :

Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 Ext. 102 rcushing@monumentmining.com

