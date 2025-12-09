Carrefour, Carmila, Unlimitail et JCDecaux s’allient pour accélérer le développement du retail media sur les sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne

Paris, le 9 décembre 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, Carrefour, Carmila et Unlimitail annoncent la mise en place d’un partenariat stratégique pour développer et déployer une offre DOOH1 indoor au cœur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu’une offre OOH2 et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu’aux entrées des galeries, en France puis en Espagne. Cet accord a pour ambition de faire du retail media un moteur de croissance encore plus efficace pour les enseignes partenaires et les marques.

À l’issue d’un appel d’offres piloté par Unlimitail, les partenaires sont entrés en négociations exclusives en vue de la signature d’un contrat qui dessinera les contours d’un nouvel écosystème média au cœur des sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne. Carrefour, Carmila et Unlimitail ont retenu JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure, pour la gestion, la modernisation ainsi que la commercialisation des espaces publicitaires intérieurs et extérieurs de leurs sites. Cette future collaboration s’inscrit au cœur de la stratégie de transformation des galeries des centres commerciaux Carrefour et leurs zones d’accès, en combinant innovation, service aux visiteurs et valorisation durable des actifs immobiliers.

Un nouveau réseau média au cœur des parcours visiteurs

En France, de nouveaux écrans digitaux LCD 75 pouces, d’un format plus émergent que celui du parc actuel, seront déployés au sein des galeries et complétés par des écrans iconiques à fort impact sur les sites les plus importants. Ils seront associés à des mobiliers analogiques 2m2 et 8m2 outdoor dont l’efficacité sera renforcée, pour la première fois, dans les zones d’accès aux galeries, par des écrans 81 pouces LED.

Ce projet constituera le plus vaste déploiement multisite jamais réalisé par JCDecaux en France. Il concernera 161 galeries des centres commerciaux et 297 zones d'accès aux galeries, afin d’optimiser l’impact des campagnes publicitaires, en capitalisant sur la puissance nationale combinée à l’efficacité locale.

Visible, émergente et ancrée au cœur de pôles de vie et de consommation des Français, cette offre maximise l’efficacité publicitaire à toutes les étapes du parcours client, du branding à la transformation au plus près de l’acte d’achat.

En Espagne, ce contrat permettra à JCDecaux de renforcer son positionnement grâce à une nouvelle offre retail positionnée stratégiquement sur le parcours des consommateurs visitant les hypermarchés Carrefour. Ainsi, JCDecaux Espagne déploiera à partir de 2027 une offre DOOH indoor dans 91 galeries commerciales ainsi qu’une offre OOH et DOOH outdoor dans 88 zones d'accès aux galeries et aux hypermarchés Carrefour.

Sur ces deux géographies, les équipements digitaux s’appuieront sur des technologies de dernière génération, à faible consommation énergétique, pilotées de manière centralisée. Les mobiliers analogiques seront équipés de solutions d’éclairage LED sobres en énergie, conformément aux engagements responsables des partenaires.

Une offre retail media omnicanale, data-driven et mesurable

Ce nouveau réseau OOH/DOOH s’intègrera au cœur du retail media d’Unlimitail qui permet aux annonceurs de mettre en œuvre des dispositifs omnicanaux, combinant display onsite, activations offsite et instore. JCDecaux ouvrira les offres OOH/DOOH à la réservation début 2026, avec des dispositifs pleinement opérationnels pour les campagnes de la rentrée 2026. Le média DOOH pourra être activé via l’écosystème Adtech JCDecaux, connecté à VIOOH (SSP) et Displayce (DSP). Innovante et exclusive, cette offre conférera aux marques toute la puissance de l’audience planning par le canal programmatique DOOH, permettant d’adresser le bon message au bon moment au bon endroit.

Grâce à la donnée Carrefour (données agrégées et anonymisées transactionnelles et de porteurs de carte de fidélité) et aux capacités technologiques d’Unlimitail, les annonceurs disposeront d’une mesure de la performance de leurs campagnes, en termes de visibilité et d’impact sur les ventes. JCDecaux complètera ce dispositif par un standard de mesure d’audience, garantissant aux marques des indicateurs fiables et comparables.

Un levier de transformation pour les centres commerciaux Carrefour

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de transformation menée par Carrefour et Carmila sur leurs sites. L’intégration harmonieuse des écrans dans les galeries et sur les zones d’accès aux galeries contribuera à moderniser les lieux, renforcer leur attractivité, améliorer le confort et la lisibilité du parcours client, tout en créant de nouvelles sources de revenus retail media.

En combinant la puissance des audiences Carrefour, l’expertise immobilière de Carrefour et Carmila, le savoir-faire retail media d’Unlimitail et le leadership mondial de JCDecaux dans la communication extérieure et le DOOH, ce partenariat structure une nouvelle étape dans le développement du retail media en Europe, au service des marques, des retailers et des consommateurs.

Jérôme Nanty, Directeur Exécutif Ressources Humaines et Patrimoine de Carrefour, a déclaré : « Nos sites sont en pleine transformation, et ce projet en est un symbole fort. Il illustre notre volonté d’allier innovation et service pour offrir aux visiteurs une expérience renouvelée, moderne et conviviale, tout en valorisant durablement nos actifs. »

Marie Cheval, Présidente Directrice Générale de Carmila, a déclaré : « Avec ce nouveau réseau Retail Media, Carmila franchit une étape clé dans la transformation de son portefeuille de centres commerciaux. Nous créons de nouvelles opportunités de monétiser nos audiences et nous accélérons la croissance de nos revenus tout en renforçant l’attractivité de nos sites. »

Alexis Marcombe, Directeur général d’Unlimitail, a déclaré : « Ce projet confirme notre expertise et notre leadership retail media. Inventaires, physiques ou digitaux, et data se monétisent quand ils sont orchestrés avec méthode et ce au bénéfice des retailers, des marques, et des clients tout au long du parcours client. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes très heureux de nous associer à Carrefour, Carmila et Unlimitail pour ce projet, qui vient renforcer nos partenariats en France et en Espagne. Le retail média physique connaît une croissance très soutenue depuis plusieurs années et ce partenariat s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Ensemble, nous allons en faire un puissant levier au service des stratégies omnicanales des annonceurs. En combinant nos solutions DOOH basées sur les données transactionnelles de Carrefour et l’expertise technologique d’Unlimitail, nous offrirons aux marques plus de visibilité, de proximité et d’efficacité. »

