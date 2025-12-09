Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 9 décembre 2025 – 17h45

ARGAN signe avec JUNG LOGISTIQUE pour le développement d’un nouvel AutOnom® de 30 000 m² à Tournan-en-Brie (77)

Crédit : A26

ARGAN, foncière française spécialisée dans le développement et la location d’entrepôts premium, annonce la signature d’un bail en état futur d’achèvement avec Jung Logistique pour la réalisation d’un nouvel ensemble logistique de 30 000 m² à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne).

Un second bâtiment pour ARGAN à Tournan-en-Brie (77)

Implanté sur un terrain de 6,2 hectares, ce futur site viendra compléter la présence d’ARGAN sur la commune, à proximité immédiate d’un premier entrepôt déjà développé par ARGAN en 2009 et loué à BSH. En accès direct sur la Nationale 4, Tournan-en-Brie est une zone logistique historique de l’est francilien et l’un des berceaux du développement d’ARGAN, également présent sur la zone voisine de Châtres.

Un bâtiment AutOnom® couplé à un embranchement ferroviaire, le ticket gagnant pour une exploitation respectueuse de l’environnement

L’entrepôt d’une surface totale de 30 000 m² sera composé de 4 grandes cellules de stockage de 7 200 m² chacune. Conformément à la stratégie d’ARGAN en matière d’efficacité énergétique, le site sera équipé de la solution AutOnom®, l’entrepôt produisant sa propre énergie. Une centrale photovoltaïque de 400 kWc dédiée à l’autoconsommation de JUNG LOGISTIQUE sera installée en toiture. Elle sera complétée par des batteries de stockage d’une capacité de 300 kWh. Cette installation permettra de réduire significativement l’empreinte énergétique du bâtiment et d’assurer une autoconsommation optimisée, en ligne avec les engagements d’ARGAN pour une logistique plus durable et résiliente. Les émissions résiduelles de CO 2 attendues sur le bâtiment seront inférieures à 1kg/m²/an.

L’accès direct au réseau ferroviaire du site a également été un élément déterminant dans le choix de JUNG LOGISTIQUE d’opter pour l’AutOnom® de Tournan-en-Brie. En effet, une majorité des flux seront assurés via le rail. Le recours à un moyen de transport décarboné vient renforcer le caractère vertueux de cette association entre ARGAN et JUNG LOGISTIQUE.

Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN :« Nous sommes heureux d’accompagner JUNG LOGISTIQUE dans cette nouvelle phase de développement et de renforcer notre présence à Tournan-en-Brie. Ce projet illustre notre volonté de proposer des bâtiments de dernière génération, combinant performance opérationnelle et excellence environnementale. »

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d’ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN développe des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 30 juin 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,0 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 210 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 30/06/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que le GRESB (note de

83/100) Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr







Francis Albertinelli – Directeur Administratif et Financier

Aymar de Germay – Secrétaire général

Samy Bensaid – Chargé des Relations Investisseurs

Tél : 01 47 47 47 40

E-mail : contact@argan.fr









Marlène Brisset – Relations presse

Tél : 06 59 42 29 35

E-mail : argan@cdrconsultancy.com





Pièce jointe