VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 01 Décembre au 05 Décembre 2025

Nanterre, le 08 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 01 Décembre au 05 Décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 01 Décembre au 05 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 01/12/2025 FR0000125486 35 608 122,078100 XPAR VINCI 01/12/2025 FR0000125486 17 438 122,123500 CEUX VINCI 01/12/2025 FR0000125486 2 106 122,175000 TQEX VINCI 02/12/2025 FR0000125486 35 696 122,146300 XPAR VINCI 02/12/2025 FR0000125486 14 216 122,096600 CEUX VINCI 02/12/2025 FR0000125486 2 081 122,398000 TQEX VINCI 03/12/2025 FR0000125486 63 121 119,782100 XPAR VINCI 03/12/2025 FR0000125486 33 551 119,527800 CEUX VINCI 03/12/2025 FR0000125486 4 233 119,643900 TQEX VINCI 04/12/2025 FR0000125486 70 002 119,560600 XPAR VINCI 04/12/2025 FR0000125486 35 172 119,532600 CEUX VINCI 04/12/2025 FR0000125486 4 433 119,458100 TQEX VINCI 05/12/2025 FR0000125486 14 701 120,493700 XPAR VINCI 05/12/2025 FR0000125486 35 539 120,565700 CEUX VINCI 05/12/2025 FR0000125486 4 314 120,539200 TQEX TOTAL 372 211 120,4729

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe