VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 01 Décembre au 05 Décembre 2025

Nanterre, le 08 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 01 Décembre au 05 Décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 01 Décembre au 05 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI01/12/2025FR000012548635 608122,078100XPAR
VINCI01/12/2025FR000012548617 438122,123500CEUX
VINCI01/12/2025FR00001254862 106122,175000TQEX
VINCI02/12/2025FR000012548635 696122,146300XPAR
VINCI02/12/2025FR000012548614 216122,096600CEUX
VINCI02/12/2025FR00001254862 081122,398000TQEX
VINCI03/12/2025FR000012548663 121119,782100XPAR
VINCI03/12/2025FR000012548633 551119,527800CEUX
VINCI03/12/2025FR00001254864 233119,643900TQEX
VINCI04/12/2025FR000012548670 002119,560600XPAR
VINCI04/12/2025FR000012548635 172119,532600CEUX
VINCI04/12/2025FR00001254864 433119,458100TQEX
VINCI05/12/2025FR000012548614 701120,493700XPAR
VINCI05/12/2025FR000012548635 539120,565700CEUX
VINCI05/12/2025FR00001254864 314120,539200TQEX
      
  TOTAL372 211120,4729 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

