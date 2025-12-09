Contact presse:

TechnoVision : Les 5 tendances technologiques à suivre en 2026

Paris, 9 décembre 2025 – Capgemini dévoile aujourd’hui son « Top 5 TechnoVision des tendances technologiques à suivre en 2026 », qui met en lumière les technologies qui devraient atteindre un point d’inflexion l’année prochaine. Si l’intelligence artificielle (IA) et l’IA générative restent omniprésentes, leur influence s’étend désormais au développement logiciel, aux architectures cloud et aux opérations des entreprises. Ces tendances traduisent un mouvement vers une intégration plus profonde de l’IA, une résilience accrue et une création de valeur tangible.

« L’an dernier, le Top 5 des tendances technologiques de Capgemini anticipait l’essor de l’IA dans la robotique, une vision qui s’est concrétisée avec le lancement de notre AI Robotics & Experiences Lab et le projet mené actuellement avec Orano, explique Pascal Brier, Directeur de l’Innovation de Capgemini et membre du Comité Exécutif du Groupe. En 2026, l’IA sortira de l’expérimentation pour atteindre une véritable phase de maturité. Elle deviendra la colonne vertébrale des architectures d’entreprise, transformera le cycle de vie logiciel et redéfinira la consommation du cloud. Parallèlement, les entreprises évoluent vers des opérations intelligentes, tandis que la souveraineté technologique deviendra une priorité stratégique, poussant les organisations à bâtir une résilience fondée sur l’interdépendance. »

Les technologies à suivre en 2026 :

1) L’année de vérité pour l’IA





L’IA est sans conteste la technologie phare de la décennie, mais dans les entreprises, le rythme des investissements a dépassé celui des déploiements et de la création de valeur. Faisant le bilan de là où certaines expérimentations n’ont pas donné les résultats escomptés, les dirigeants d’entreprise comprennent désormais que le problème ne venait pas de la technologie elle-même, mais de l’approche et de la méthodologie adoptées. Les déploiements à grande échelle prendront du temps, et la valeur à long terme ne viendra pas de cas d’usage isolés, mais d’implémentations à l’échelle de l’entreprise. Alors que la véritable phase de croissance commence, un écosystème IA plus ancré dans la valeur opérationnelle et l’architecture d’entreprise est en train d’émerger, s’appuyant sur des fondations solides en matière de données et d’infrastructures, et mettant l’accent sur l’« alchimie Homme-IA ». 2026 sera le moment pour l’IA de passer de la preuve de concept à la preuve d’impact : montrer des résultats tangibles et apporter de la confiance et une collaboration à grande échelle, tout en posant les bases d’une transformation plus large à venir.

Pourquoi c’est important : Le rythme de développement de l’IA ne montre aucun signe de ralentissement et l’offre disponible sur le marché continue de croître. Après des années de lancements de pilotes, 2026 s’annonce comme une année de progrès significatifs, où les organisations investiront dans les données pour permettre le développement de l’IA, et surtout dans l’« alchimie Homme-IA » - dépassant l’effet de mode pour exploiter pleinement son potentiel transformateur.

2) L’IA dévore le logiciel





Après avoir « mangé le monde », selon l’expression de Marc Andreessen, le logiciel est désormais mangé par l’IA. L’IA transforme le cycle de développement logiciel dans tous les secteurs : il n’est plus besoin d’écrire le code mais simplement d’exprimer ses intentions. Après des années d’automatisation et d’accélération grâce au DevOps, l’IA génère de plus en plus des parties de logiciel et assure leur maintenance. Désormais, les développeurs définiront les résultats attendus tandis que l’IA produira et mettra à jour les composants, réduisant les délais de livraison et améliorant la qualité. Mais il reste essentiel de mettre en place une gouvernance et une supervision strictes pour éviter les hallucinations, les failles de sécurité et les « erreurs silencieuses ». Cette nouvelle ère de « reconstruction logicielle » sur l’ensemble de la chaîne de valeur s’inscrit dans la logique de devenir une entreprise fondée sur l’IA, opérant sur des plateformes adaptables plutôt que statiques. Elle ouvre la voie à de systèmes plus adaptatifs et souverains, réduisant la dépendance aux fournisseurs Software-as-a-Service et permettant de se différencier grâce à des produits sur mesure à des coûts compétitifs.

Pourquoi c’est important : En 2026, cette évolution redéfinira les rôles en rendant la supervision humaine et le contrôle qualité indispensables pour garantir la confiance et la résilience. Les organisations commenceront à reconstruire leurs applications et devront investir dans la requalification de leurs équipes de développement logiciel. Il sera désormais indispensable de savoir envisager les systèmes dans leur entièreté, orchestrer des IA et des agents, et gérer des chaînes de processus et d’outils autonomes complexes.

3) Cloud 3.0: du cloud pour tous les goûts





Le cloud entre dans une nouvelle phase d’évolution : les architectures hybrides, privées, multi-cloud et souveraines ne sont plus des exceptions, mais deviennent essentielles pour faire fonctionner l’IA à l’échelle. L’IA ne peut pas se déployer et obtenir les performances attendues uniquement sur un cloud public classique, ce qui pousse à l’adoption des autres modèles. Les systèmes à base d’agents nécessitent des infrastructures évolutives et à faible latence, où edge et cloud fonctionnent ensemble de façon intelligente. Par ailleurs, les pannes massives et les tensions géopolitiques accélèrent les stratégies de diversification et de résilience. Tandis que les plateformes hybrides vont se généraliser, les organisations devront repenser leurs architectures pour garantir performance, portabilité, souveraineté et autonomie stratégique, afin d’assurer la continuité des activités.

Pourquoi c’est important : Le Cloud 3.0 offrira aux organisations la possibilité d’adapter leur consommation de cloud à leurs besoins spécifiques, notamment en matière de redondance, de criticité et de latence. Bien que cette diversification renforce la résilience, elle introduira aussi de la complexité, obligeant les fournisseurs à améliorer l’interopérabilité dans leurs stratégies multi-fournisseurs. Dans l’ère du Cloud 3.0, les organisations devront s’équiper de compétences adaptées, d’une gouvernance agile et d’un état d’esprit adaptatif pour opérer en toute confiance dans des environnements cloud diversifiés.

4) L’essor des opérations intelligentes





Les systèmes d’entreprise évoluent : ils ne sont plus de simples systèmes statiques de gestion, mais deviennent des moteurs vivants d’opérations intelligentes. C’est une véritable « révolution copernicienne1 » où les processus prennent le centre de la scène, au lieu d’être des applications intégrées. Grâce aux systèmes à base d’agents, les entreprises peuvent repenser et redessiner leurs processus pour leur permettre de s’améliorer eux-mêmes, de s’adapter en toute agilité. Les entreprises cherchent désormais à orchestrer des processus complets, et non des étapes isolées, afin de créer des chaînes de valeur intégrées et d’optimiser l’organisation dans son ensemble. Des agents IA intégrés aux processus clés commencent à surveiller les activités, optimiser l’exécution, résoudre les exceptions et orchestrer les processus de travail dans la finance, les chaînes d’approvisionnement, les ressources humaines et le service client. L’automatisation évolue vers un co-pilotage Homme-IA, où l’IA propose et exécute tandis que l’humain supervise et gouverne. La supervision devient un principe fondamental pour garantir confiance et résilience. Les opérations intelligentes permettront aux entreprises de passer du mode réactif au mode proactif, en réduisant les inefficacités et en améliorant l’agilité. Les applications et les opérations évolueront en continu, au lieu de rester statiques, prédéfinies ou maintenues manuellement.

Pourquoi c’est important : En 2026, les organisations passeront des pilotes aux premiers niveaux de production, des automatisations fragmentées à des chaînes de valeur de bout en bout. Mais le succès dépendra de leur fiabilité, de leur capacité à déployer les agents IA et à assurer l’efficacité de l’« alchimie Homme-IA ».

5) Le paradoxe de la souveraineté technologique sans frontières





Dans un contexte géopolitique incertain, la souveraineté technologique est passée d’un concept politique à une priorité stratégique. Les nations et les entreprises cherchent désormais à contrôler les technologies critiques dans un monde qui reste profondément interconnecté. Cela aboutit à un nouveau paradoxe : la souveraineté ne se définit plus par l’isolement, mais par une interdépendance résiliente. Comme l’autonomie technologique totale n’existe pas, les organisations vont se concentrer sur la réduction des risques et le contrôle sélectif des couches clés. La continuité des activités deviendra l’impératif majeur, grâce à la diversification des fournisseurs et aux alternatives souveraines. Des clouds souverains et multi-clouds, des modèles IA régionaux, des plateformes ouvertes et de nouveaux écosystèmes de puces émergent pour offrir des choix et une flexibilité stratégique.

Pourquoi c’est important : En 2026, la course au contrôle des couches critiques de la chaîne de valeur numérique se poursuivra, des semi-conducteurs au stockage des données, jusqu’aux modèles IA, tandis que la plupart des hyperscalers et des grands fournisseurs cloud devraient lancer des offres souveraines. Cela aura un impact profond sur la manière dont les entreprises atténuent les risques et assurent leur résilience.

TechnoVision 2026

TechnoVision est un programme mondial de Capgemini qui propose une vision complète du monde de la technologie pour aider les dirigeants à prendre des décisions de transformation business basées sur la technologie. Il agit comme un guide, permettant aux décideurs de se concentrer sur les tendances technologiques émergentes qui rendront leurs organisations plus efficaces. Le rapport Top 5 Tech Trends de Capgemini sera publié en janvier 2026 et le guide TechnoVision, conçu pour aider les organisations à évaluer leurs environnements technologiques, sera publié en février 2026.

http://www.capgemini.com/technovision

1 La révolution copernicienne fait référence à Nicolas Copernic, qui a introduit un nouveau modèle du cosmos plaçant le Soleil, et non la Terre, au centre de l’univers.

