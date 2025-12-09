Ageas annonce le succès du placement d’EUR 450 millions de titres Tier 1 restreint

Aujourd’hui, ageas SA/NV a réalisé, avec succès, le placement de titres de dette subordonnée pour un montant d’EUR450 millions sous la forme de Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Temporary Write-Down Restricted Tier 1 Notes (les « titres »). L’émission a suscité un intérêt considérable, et a été sursouscrite plus de cinq fois.

Les titres seront émis en coupures d’EUR 200.000 à un prix de réémission de 100 avec un taux de coupon fixe de 5.875% payable annuellement avec revalorisation au 20 novembre, 2034 (pas de majoration) et tous les cinq ans par la suite. Les titres n'ont pas de date d'échéance prévue et, sauf dans certaines circonstances limitées, ne peuvent pas être rachetés par ageas SA/NV avant la période de six mois précédant le 20 novembre, 2034.

Les titres auront le statut de capital Tier 1 restreint pour le Groupe Ageas ainsi que pour ageas SA/NV au titre des exigences réglementaires européennes en matière de capital des assureurs (Solvency II). Ils devraient être notés BBB+ par Standard & Poor’s et BBB+ par Fitch.

Une demande a été déposée afin que les titres soient admis à la cote officielle et admis à la négociation sur le marché Euro MTF réglementé de la Bourse de Luxembourg. L'émission des titres est prévue pour le 16 décembre 2025.

Le produit net de l’émission des Notes sera alloué par ageas SA/NV à des besoins généraux de l’entreprise et à l’optimisation de la structure du capital, du Groupe ce qui remplacera partiellement des instruments qui ne seront plus éligibles dans le cadre des dispositions transitoires (« grandfathering ») de Solvabilité II."

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie

conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

