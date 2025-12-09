Aramis Group - Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions destiné à couvrir le plan d’attribution d’actions de performance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Arcueil, le 9 décembre 2025

Mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions destiné à couvrir le plan d’attribution d’actions de performance

Aramis Group annonce ce jour, en application des 21ème et 33ème résolutions de l’Assemblée Générale du 4 février 2025, la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions.

Aramis Group entend affecter les actions ainsi rachetées à la couverture des plans d’attribution d’actions de performance des principaux managers et collaborateurs du Groupe, dans le cadre de la stratégie de partage de la valeur définie lors de son introduction en bourse en 2021.

Un mandat a été confié à Kepler Cheuvreux, prestataire de services d’investissement, afin de procéder à des achats d’actions de la société Aramis Group SA (FR0014003U94) à partir du 10 décembre 2025 et pour une période de 9 mois1, pour un volume maximum de 550 000 titres, correspondant à 0,66% du capital.

Le descriptif du programme de rachat d’actions est détaillé dans le Document d’enregistrement universel d’Aramis Group.

Les informations concernant les interventions sur le titre Aramis Group dans le cadre du programme de rachat d’actions seront publiées sur le site internet du Groupe www.aramis.group.

1 La durée de 9 mois s'entend de la période courant du 10 décembre 2025 au 30 septembre 2026, sous réserve qu'aucune révocation n'intervienne durant cette période

