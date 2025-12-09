131 banques alimentaires au Canada se partagent 300 000 $ en dons du Fonds humanitaire des Métallos

TORONTO, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds humanitaire des Métallos (FHM) augmente de façon significative ses dons annuels à des banques alimentaires partout au pays cette année.

Face à un environnement économique incertain, marqué par la perte d’emplois, l’inflation et des inégalités croissantes, les Canadiennes et les Canadiens de tous les horizons, y compris des enfants, doivent se tourner de plus en plus souvent vers les banques alimentaires pour joindre les deux bouts.

Dans ce contexte, le FHM fait don de 300 000 $ à 131 banques alimentaires et organisations communautaires au Canada en 2025.

« Chaque année, le Fonds humanitaire des Métallos démontre ce que signifie la solidarité en action. Notre contribution en 2025 reflète l’engagement de notre syndicat à soutenir les collectivités où vivent et travaillent nos membres, alors que de plus en plus de familles se tournent vers les banques alimentaires pour s’en sortir », a déclaré Marty Warren, président du FHM et directeur canadien du Syndicat des Métallos.

« Pour notre syndicat, ces contributions reflètent l’importance de s’entraider en période difficile, non seulement pendant la période des Fêtes, mais tout au long de l’année, » ajoute Marty Warren. « C’est pourquoi les Métallos continueront de travailler pour un avenir avec de bons emplois syndiqués et un solide filet de sécurité sociale, afin que personne n’ait à s’inquiéter d’où vient son prochain repas. »

Fondé en 1985, le Fonds est un organisme de bienfaisance enregistré qui se consacre principalement à des projets de développement et de l’aide d’urgence dans des pays en développement, mais qui soutient également les communautés canadiennes. Les membres du Syndicat des Métallos contribuent au Fonds par l’intermédiaire de clauses négociées dans leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes au Fonds.

Pour consulter la liste des banques alimentaires qui reçoivent des dons du Fonds humanitaire des Métallos en 2025, cliquez ici.

Personnes-ressources :

Marty Warren, président, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5951

Guillaume Charbonneau, directeur général, Fonds humanitaire des Métallos, 416 544-5944, gcharbonneau@usw.ca

Shannon Devine, Communications, Syndicat des Métallos, 416 938-4402, sdevine@usw.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3ef340a-6a1b-470d-a489-06c7f62f2e5d/fr