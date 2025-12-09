Forventninger til årets resultat 2026

GrønlandsBANKEN forventer at opnå et resultat før skat i 2026, som vil ligge i niveauet 145-175 mio. kr.

Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af den fremtidige samfundsmæssige økonomiske udvikling. Usikkerhederne relaterer sig især til renteudviklingen og kursreguleringer, som følge af udviklingen på de finansielle markeder, samt udviklingen i nedskrivningsbehovet.

Med venlig hilsen

GrønlandsBANKEN

Martin Kviesgaard

Bankdirektør

Tlf.: +299 34 78 02 / e-mail: mbk@banken.gl

