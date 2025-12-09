Los nuevos Royalton Riviera Cancun y Royalton Hideaway Riviera Cancun reciben a sus primeros huéspedes

ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts ha recibido oficialmente a sus primeros huéspedes con la tan esperada presentación de los nuevos Royalton Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino, y Royalton Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only. Este momento marca el inicio formal de una nueva etapa para Royalton Hotels & Resorts en el destino, ofreciendo propuestas mejoradas y una interpretación más elevada de la experiencia todo incluido en una de las zonas más solicitadas de México.

Este nuevo capítulo llega tras un amplio proyecto de varios millones de dólares que abarcó suites, restaurantes, espacios de entretenimiento, piscinas y áreas públicas. El resultado fortalece la conexión que este resort siempre ha generado, al mismo tiempo que introduce una visión moderna que amplía las posibilidades para todo tipo de viajeros.

“La apertura de estos resorts representa un momento importante para nuestra compañía”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Royalton Hotels & Resorts. “Cancún continúa siendo uno de los destinos más influyentes de nuestro portafolio y un lugar que ha marcado nuestro crecimiento a lo largo de los años. Con este nuevo inicio, reforzamos nuestro compromiso a largo plazo con la región, generamos nuevas oportunidades para nuestros equipos y socios, y ofrecemos a los huéspedes una experiencia que refleja el futuro de nuestra marca”.

Las opciones de alojamiento presentan ahora uno de los portafolios de suites más completos de la región, con un total combinado de 1,183 suites. Los huéspedes pueden elegir entre habitaciones con vista al mar diseñadas para enmarcar el Caribe, swim-out suites que permiten el acceso directo a la piscina, y distribuciones amplias pensadas para mayor comodidad y flexibilidad. La renovada categoría Diamond Club™ eleva la experiencia con ubicaciones preferenciales, salones privados, zonas exclusivas en la playa y servicio de mayordomo personalizado.

En la parte más alta del portafolio se encuentra la categoría Royalton Suites & Villas, diseñada para los viajeros de hoy que buscan espacios amplios y una propuesta diferente dentro del mundo todo incluido. Esta categoría incluye amplias Presidential Suites y Chairman Suites en Royalton Riviera Cancun, además de Presidential Suites independientes en Royalton Hideaway; todas caracterizadas por distribuciones generosas y diseños de varias habitaciones que establecen un nuevo estándar en la región.

En ambos resorts, cada área fue diseñada para aumentar la comodidad y reforzar el sentido de lugar. Los huéspedes disfrutarán de una extensa colección de piscinas frente al mar, amplios espacios abiertos, bares y lounges contemporáneos, y un programa culinario ampliado con restaurantes insignia, conceptos especializados y espacios sociales vibrantes. Como parte del enfoque multigeneracional de la marca, la oferta de entretenimiento introduce áreas y experiencias dedicadas para todas las edades, incluyendo una nueva plaza de entretenimiento con un teatro frente al océano. Las familias apreciarán el renovado Clubhouse Kids Club y el Hangout Teens Lounge, mientras que los viajeros enfocados en el bienestar encontrarán instalaciones mejoradas en Royalton FIT y The Royal Spa, uno de los más grandes e impresionantes de la región, con circuito de hidroterapia, servicios de belleza y experiencias de bienestar cuidadosamente diseñadas.

Para bodas, conferencias y eventos especiales, el nuevo Centro de Convenciones presenta una decoración moderna, distribuciones flexibles y capacidades de iluminación y audiovisuales actualizadas. Sus espacios rediseñados atienden eventos de cualquier tamaño, fortaleciendo la posición de los resorts como destinos MICE destacados en el Caribe. El internet de alta velocidad, las zonas de servicio dedicadas y los lounges mejorados contribuyen a una experiencia fluida para organizadores y asistentes.

Juntos, los dos resorts fortalecen la presencia de Royalton Hotels & Resorts en la región de Riviera Cancun y ofrecen más opciones a los viajeros que buscan una estadía moderna y elevada dentro del segmento todo incluido.

A medida que ambos resorts comienzan esta nueva etapa, Royalton Hotels & Resorts continúa su expansión en el Caribe, creando más oportunidades para que los viajeros disfruten de diseño contemporáneo, servicio atento y experiencias memorables.

Para más información o para reservar su estadía, visite www.royaltonresorts.com.

Acerca de Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts es una compañía líder en hospitalidad todo incluido con un portafolio selecto de 24 resorts en siete de los destinos más codiciados del Caribe, cada uno ofreciendo una experiencia distintiva e inmersiva. Sus ocho marcas incluyen Royalton Luxury Resorts con su galardonado concepto All-In Luxury®, donde Todos son Familia, reconocido por su confort elevado y servicio atento a través de características exclusivas como All-In Connectivity™ y DreamBed™. Royalton Hideaway ofrece una escapada exclusiva solo para adultos diseñada en torno al concepto Togetherness, con gastronomía exclusiva y modernas habitaciones. Royalton Vessence Resorts introduce El Arte de Vacacionar con un enfoque de bienestar en el todo incluido, centrado en el equilibrio y la conexión consciente. Royalton CHIC Resorts con su concepto Party Your Way invita a vibrantes escapadas solo para adultos llenas de estilo y espontaneidad, mientras que Mystique by Royalton ofrece retiros boutique A Millas de lo Ordinario que celebran la belleza natural, la cultura local y la sofisticación relajada. En Jamaica, Grand Lido Negril presenta una experiencia única Completamente al Natural para huéspedes de 21 años en adelante, con lujo frente al mar en un ambiente exclusivo.

El portafolio también incluye Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton que invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like A Star™ en entornos llenos de entretenimiento y rodeados de memorabilia icónica, así como Planet Hollywood Adult Scene by Royalton, donde el glamour y la privacidad se unen para ofrecer escapadas solo para adultos definidas por la exclusividad.

Para más información sobre Royalton Hotels & Resorts, visite www.royalton.com.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3b5c12d4-b74b-444e-ac27-79fb023acdee/es