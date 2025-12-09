Das neue Royalton Riviera Cancun und das Royalton Hideaway Riviera Cancun heißen die ersten Gäste willkommen

ST. MICHAEL, Barbados, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels & Resorts hat mit der mit Spannung erwarteten Eröffnung des neuen Royalton Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort & Casino und des Royalton Hideaway Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only offiziell seine ersten Gäste begrüßt. Diese Eröffnung läutet eine neue Etappe für Royalton Hotels & Resorts an diesem Urlaubsziel ein und verspricht erweiterte Angebote und ein All-inclusive-Erlebnis auf höchstem Niveau an einer der begehrtesten Küsten Mexikos.

Dieses neue Kapitel folgt auf die umfangreiche, mehrere Millionen Dollar teure Renovierung beider Häuser, die Suiten, Restaurants, Unterhaltungsmöglichkeiten, Pools und öffentliche Bereiche umfasst. Das Ergebnis stärkt das Gefühl der Verbundenheit, welches das Resort seit jeher hervorruft, und bietet gleichzeitig eine moderne Vision, die allen Reisenden neue Möglichkeiten eröffnet.

„Die Eröffnung dieser Resorts ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen“, sagte Jordi Pelfort, Präsident von Royalton Hotels & Resorts. „Cancun ist weiterhin eines der wichtigsten Destinationen in unserem Portfolio und hat unser Wachstum über die Jahre geprägt. Mit dieser Neueröffnung bekräftigen wir unser langfristiges Engagement in der Region, schaffen neue Möglichkeiten für unsere Teams und Partner und bieten unseren Gästen ein Erlebnis, das die Zukunft unserer Marke widerspiegelt.“

Mit insgesamt 1.183 Suiten bieten die Hotels nun eines der umfangreichsten Suitenangebote in der Region. Die Gäste haben die Wahl zwischen Zimmern mit Blick auf das karibische Meer, Swim-out-Suiten, bei denen der Pool nur wenige Schritte von der Terrasse entfernt ist, und geräumigen Suiten mit zusätzlichem Komfort und Flexibilität. Die aktualisierte Suite-Kategorie Diamond Club™ wertet den Aufenthalt mit Zimmern in bester Lage, privaten Lounges, exklusiven Strandbereichen und persönlichem Butler-Service auf.

Die Spitzenkategorie des Portfolios, die Royalton Suites & Villas , richtet sich an moderne Reisende, die zunehmend geräumige Unterkünfte und ein besonderes All-inclusive-Erlebnis suchen. Zu dieser Kategorie gehören die geräumigen Presidential Suites und Chairman Suites im Royalton Riviera Cancun sowie die separaten Presidential Suites im Royalton Hideaway: sie alle zeichnen sich durch eine großzügige Raumaufteilung und aus mehreren Zimmern bestehende Suiten aus, die neue Maßstäbe in der Region setzen.

Alle Bereiche der beiden Resorts wurden mit dem Ziel gestaltet, maximalen Komfort zu bieten und ein Gefühl tiefer Verbundenheit zu vermitteln. Die Gäste können zahlreiche Pools direkt am Meer, weitläufige Grünflächen, moderne Bars und Lounges sowie ein erweitertes kulinarisches Angebot mit Signature-Restaurants, Speziellen Angeboten und abwechslungsreichen Veranstaltungen genießen. Im Rahmen des einzigartigen generationsübergreifenden Ansatzes der Marke umfasst das Unterhaltungsangebot spezielle Bereiche und Erlebnisse für jedes Alter, darunter eine neu gestaltete Entertainment-Plaza mit einem Theater direkt am Ozean. Familien werden den neu gestalteten Clubhouse Kids Club und die Hangout Teens Lounge zu schätzen wissen, während Wellness-Reisende die modernisierten Royalton FIT-Einrichtungen und das Royal Spa genießen können, das zu den größten und beeindruckendsten in der Region gehört und einen Hydrotherapie-Parcours, Beauty-Services und sorgfältig konzipierte Wellness-Erlebnisse bietet.

Für Hochzeiten, Konferenzen und besondere Veranstaltungen wartet das neue Convention Center mit modernem Dekor, flexiblen Raumkonzepten sowie verbesserter Licht- und Audiovisionstechnik auf. Die neugestalteten Bereiche eignen sich für Events jeder Größe und stärken die Position der Resorts als führende MICE-Destination in der Karibik. Hochgeschwindigkeitsinternet, ausgewiesene Servicebereiche und modernisierte Lounges sorgen für ein reibungsloses Erlebnis für Organisatoren und Teilnehmende.

Gemeinsam stärken die beiden Resorts die Präsenz von Royalton Hotels & Resorts in der Region Riviera Cancun und bieten Reisenden noch mehr Möglichkeiten, einen gehobenen und modernen All-Inclusive-Aufenthalt zu erleben.

Während die Eröffnung beider Resorts diese neue Ära einläutet, setzt Royalton Hotels & Resorts seine Expansion in der gesamten Karibik fort und lädt Reisende dazu ein, modernes Design, durchdachten Service und sinnvolle Erfahrungen zu genießen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder Ihren Aufenthalt buchen möchten, besuchen Sie bitte www.royaltonresorts.com .

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts ist ein führendes All-inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24 Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das preisgekrönte All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , wo das Motto Everyone is Family gilt und das für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity™ und DreamBed™ bekannt ist. Royalton Hideaway bietet einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften aufwartet. Royalton Vessence Resorts präsentiert The Art of Vacation – ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton CHIC Resorts lädt Gäste zu Party Your Way ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique by Royalton mit Miles from Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton , wo Gäste Vacation Like A Star™ in einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton , wo Gäste den Paparazzi entkommen können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter www.royalton.com