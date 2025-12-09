Moneris devient le partenaire officiel de solutions commerciales de la Première Ligue canadienne

TORONTO, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canadian Soccer Business (CSB) a annoncé aujourd’hui une nouvelle entente de partenariat national avec Moneris Solutions Corporation (« Moneris »), un fournisseur canadien de solutions commerciales de premier plan qui devient le partenaire officiel de solutions commerciales de la Première Ligue canadienne (PLC).

Ce partenariat permet à Moneris de se rapprocher de la communauté canadienne de soccer d’un océan à l’autre et soutient l’engagement continu de la Ligue envers la croissance du soccer et la consolidation de sa présence parmi les communautés des huit marchés de la PLC.

« Nous sommes ravis d’accueillir Moneris au sein de la famille de la PLC, affirme Michael Beckerman, chef des affaires commerciales, Canadian Soccer Business. Leur engagement envers les communautés canadiennes s’inscrit naturellement dans l’identité de la PLC et ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles façons de créer des liens avec les partisans à travers le pays. Des nouvelles intégrations jusqu’au déploiement de points de contact avec les partisans, nous sommes enthousiastes face à l’élan que ce partenariat donnera à la PLC et face aux perspectives qu’il pourra offrir à nos partisans pour l’avenir ».

Moneris travaillera avec la Ligue par le biais d’une série d’intégrations à haute visibilité et d’initiatives axées sur les partisans qui débuteront ce mois-ci. Pour célébrer ce lancement, la PLC et Moneris organiseront un concours national qui récompensera certains partisans avec des lots de prix de la PLC comprenant un maillot du club de leur choix et/ou une carte-cadeau pour des billets et des produits dérivés.

Le partenariat a débuté le vendredi 5 décembre alors que Moneris était le commanditaire principal du visionnement en direct du tirage au sort de OneSoccer pour la CM 2026, l’un des moments les plus attendus pendant la saison morte de la PLC. Moneris sera aussi le partenaire principal des Trophées annuels des partisans de la PLC, reflétant ainsi son rôle au cœur du commerce canadien tout en célébrant la passion et les moments qui rassemblent les communautés. Les partisans auront la possibilité de voter pour les moments forts de la saison 2025, notamment dans des catégories comme celles du but de l’année et de l’arrêt de l’année.

À partir de 2026, le logo de Moneris figurera fièrement sur une manche du maillot de chacun des clubs de la PLC, reflétant ainsi toute la force de cet engagement commun visant à favoriser la croissance du soccer canadien et du commerce dans tous les marchés de la Ligue. Moneris participe aussi à l’événement phare de la saison 2026, la Finale de la PLC, en étant présent sur place pour déployer des activités pour les partisans.

« La popularité croissante du soccer au Canada représente une occasion incroyable de rassembler les communautés et de favoriser le progrès, déclare Mia Huntington, directrice, ventes et marketing, Moneris. Ce partenariat reflète notre engagement qui consiste non seulement à dynamiser le commerce canadien, mais aussi à soutenir ce sport ainsi que les communautés et les entreprises qui se développent autour de lui. Alors que ce sport continue de susciter un intérêt grandissant à travers le pays, nous sommes fiers de nous tenir aux côtés de la Première Ligue canadienne pendant cette période passionnante pour le Canada ».

À propos de Canadian Soccer Business

Canadian Soccer Business (CSB) représente un ensemble d'actifs nationaux de premier plan qui sont au cœur du soccer au Canada. Cela comprend la représentation de tous les partenariats d'entreprise et les droits médiatiques (diffusion et distribution) liés aux principaux actifs de Canada Soccer, notamment les équipes nationales masculine et féminine et le Championnat canadien TELUS, ainsi que tous les droits associés à la Première Ligue canadienne (PLC) et à la Ligue1 Canada.

À propos de la Première Ligue canadienne

Première division de soccer masculin au Canada, la Première Ligue canadienne (PLC) est engagée à offrir des occasions aux joueurs canadiens de mettre leurs talents en vitrine à la maison et de gagner en importance sur la scène mondiale du soccer. Servant de lien entre le sport amateur et professionnel au pays, la PLC développe des talents locaux en soutien de la croissance du soccer canadien au pays et à l’étranger. La PLC est fière d’offrir du soccer professionnel de grande qualité aux communautés d’un océan à l’autre, en partenariat avec de solides groupes de propriétaires, des partenaires corporatifs de classe mondiale et des partisans passionnés pour bâtir une ligue que les Canadiens peuvent appuyer sur le terrain comme à l’extérieur. Les équipes de la PLC, qui entreprend sa huitième saison en 2026, participent à des compétitions sanctionnées de la CONCACAF et de la FIFA. Pour d’autres mises à jour et plus de renseignements, visitez le site fr.canpl.ca .

À propos de Moneris

Moneris est un chef de file dans le commerce canadien. Traitant une transaction sur trois dans le pays, nous sommes au service d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Partenaire de confiance des entreprises, Moneris propose des solutions innovantes pour le commerce mobile, en ligne et en magasin, ainsi que des renseignements basés sur les données, des services à valeur ajoutée et du soutien sur place. Grâce à ces solutions, Moneris est la force du commerce canadien et contribue ainsi à transformer la façon dont les entreprises prospèrent et fonctionnent. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site moneris.com et suivez @moneris.

