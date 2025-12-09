Midland annonce la clôture d’un placement privé de 3,0M$

MONTRÉAL, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) est heureuse d'annoncer la clôture d’un placement privé sans l’intermédiaire d’un courtier par l'émission de 4 972 876 actions ordinaires de Midland se qualifiant d’« actions accréditives » au sens du paragraphe 66(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de l’article 359.1 de la Loi sur les impôts du Québec (chacune, une « action accréditive ») à un prix de 0,56 $ par action accréditive et 550 000 actions ordinaires de Midland (chacune, une « action ») à un prix de 0,46 $ par action, pour un produit brut total de 3 037 811 $ (le « placement privé »). Les titres émis dans le cadre du placement privé sont soumis à une période de détention de quatre mois et un jour expirant le 10 avril 2026.

Centerra Gold Inc. (« Centerra ») a exercé son droit de maintenir sa participation à environ 9,9 % en acquérant 550 000 actions. Centerra détient ce droit en raison d’une convention sur les droits de l’investisseur signée avec Midland en date du 25 juillet 2025.

Midland utilisera le produit du placement privé afin de financer les travaux d'exploration sur ses propriétés au Québec et aux fins générales de l’entreprise.

Des initiés ont participé au placement privé et ont souscrit à 443 500 actions accréditives, pour un montant total de 248 360 $. Une telle participation au placement privé est considérée comme une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Midland s’est fondée sur les dispenses des exigences d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 contenues aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101 puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie de ces titres ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de Midland. Midland n'a pas déposé de déclaration de changement important concernant cette opération au moins 21 jours avant la clôture du placement privé, car les détails de cette opération étaient inconnus à ce moment-là.

À la suite de la clôture du placement privé, il y a 112 973 453 actions ordinaires de Midland émises et en circulation.

Le présent placement privé a été effectué en vertu des dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et est assujetti à l’approbation définitive de la Bourse de croissance TSX. Des honoraires d’intermédiation d’un montant de 116 485 $ ont été versés à des tierces parties sans lien de dépendance à l’égard de Midland.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc, Barrick, Centerra Gold inc. Mines Agnico Eagle Limitée, Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Electric Elements Mining Corp., SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik, et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Gino Roger, Président et Chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Courriel : info@midlandexploration.com

Site Web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des renseignements prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prévisions concernant l’emploi projeté du produit du placement privé, la conclusion d’ententes additionnelles sur de nouvelles propriétés et d'autres estimations et déclarations qui décrivent les plans futurs de Midland, ses objectifs ou aspirations, incluant des mots à l’effet que Midland ou la direction prévoit qu’une condition envisagée ou des résultats se produiront. Tout énoncé, autre qu’un énoncé basé sur des faits historiques, est un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux compris dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques générales et les conditions des marchés financiers, les changements dans la demande et le prix des minéraux, l’incapacité d’obtenir les permis et approbations des gouvernements et tierces parties, les changements dans les politiques réglementaires et des gouvernements (lois et politiques) et les risques décrits dans les documents publics de Midland, incluant tous les rapports de gestion, déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.com. Bien que Midland soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans l’élaboration des énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué, et rien ne garantit que de tels évènements se produiront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. Sauf si requis par les lois applicables, Midland décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncer prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.