Avis aux médias : MADD Canada dévoilera un nouveau panneau commémoratif routier à St. Catharines en l'honneur de Cole Hodge, 22 ans, tué dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 09 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada dévoilera un nouveau panneau commémoratif routier en l'honneur de Cole Robert David Hodge, âgé de 22 ans, qui a tragiquement été tué dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies le 18 décembre 2023 à St. Catharines. La cérémonie de dévoilement aura lieu à l'intersection de Bunting Road et Eastchester, près du lieu de la collision.

Deux jours seulement après avoir obtenu son diplôme universitaire, Cole célébrait la période des Fêtes avec ses amis et collègues dans un restaurant Boston Pizza local. En route vers chez lui, il était passager à l'arrière du véhicule de son collègue. La voiture descendait une rue et, lorsque la route arrivait à sa fin, elle a traversé le trottoir et a percuté un arbre. Cole est décédé sur place. Le taux d'alcoolémie du conducteur s'est avéré deux fois supérieur à la limite légale, et les données relatives à la collision ont révélé que le véhicule roulait à 164 km/h quelques instants avant la collision. La vie de Cole, riche en promesses et dont l'avenir s'annonçait prometteur, a été interrompue beaucoup trop tôt. Sa famille, ses amis et tous ceux qui le connaissaient sont encore profondément affectés par sa mort. Chaque jour, ils vivent le deuil de sa vie écourtée.

Les médias sont invités à assister à l'événement et à écouter les invités. Des entrevues et la possibilité de prendre des photos seront disponibles.

Date et heure : Jeudi 11 décembre 2025 à 11 h Lieu : Intersection de Bunting Road et Eastchester Invités : Cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan Adjointe communautaire, représentant Jennie Stevens, députée provinciale de St. Catharines, Mme Taylor Jones Maire de St. Catharines, Mat Siscoe Chef du service de la police régionale de Niagara, Bill Fordy La mère de Cole, Aletha Romagnoli Le père de Cole, John Hodge La famille et les amis de Cole

Les panneaux commémoratifs routiers sont un moyen efficace d'honorer les victimes et de rappeler aux automobilistes les conséquences tragiques et profondes de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada tient à remercier les parents de Cole Hodge, sa mère Aletha et son père John, pour leur courage, ainsi que la ville de St. Catharines pour son soutien dans la mise en place de ce panneau commémoratif routier.

