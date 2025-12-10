ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.12.2025 klo 08:40
ELECSTER OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2026
Elecster julkaisee taloudelliset katsaukset vuonna 2026 seuraavasti:
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 5.3.2026
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 7.5.2026
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 13.8.2026
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 5.11.2026
Vuosikertomus 2025
Konsernin vuosikertomus ilmestyy viikolla 13/2026.
Yhtiökokous
Elecsterin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 23.4.2026.
ELECSTER OYJ
Arto Kinnunen
toimitusjohtaja
