Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PortfolioManager, afdeling Annox Kvant Globale Aktier KL

Investeringsforeningen PortfolioManager har d.d den 10. december 2025 afholdt ekstraordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.
Bestyrelsen havde stillet følgende forslag, som blev fremlagt på generalforsamlingen:
- Forslag om overflytning af afdeling Annox Kvant Globale Aktier KL fra Investeringsforeningen PortfolioManager til Investeringsforeningen IA Invest.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, der blev enstemmigt vedtaget. Overflytningen afventer Finanstilsynets godkendelse.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på tlf. 21 27 39 03
Med venlig hilsen
Jan Steen Ahlberg, adm. direktør
Fundmarket A/S