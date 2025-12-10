Nouryon avança na estratégia de crescimento na América do Sul com um novo centro de experiência e inovação para clientes no Brasil, voltado para seus negócios de Home and Personal Care

A líder global em especialidades químicas, Nouryon, anunciou hoje um marco importante com a cerimônia de lançamento do seu novo centro de experiência do cliente e inovação em Itupeva, Brasil, dedicado ao negócio de Home and Personal Care. A nova instalação é mais um passo importante no compromisso da empresa em atender clientes de toda a América do Sul e inclui laboratórios de última geração e estações experimentais, que possibilitam a colaboração entre os clientes e os experientes profissionais da Nouryon no desenvolvimento de formulações e testes de aplicação de produtos de limpeza e cuidados pessoais. A companhia também espera que o centro contribua para suas metas de sustentabilidade e as de seus clientes, acelerando o desenvolvimento de soluções ecológicas, incluindo quelantes de origem totalmente natural para aplicações de limpeza e biopolímeros para produtos de cuidados pessoais.

“A nova instalação em Itupeva é um investimento importante para avançar nossa estratégia de crescimento na região. Ao combinar nossa expertise global com as necessidades dos clientes locais, estamos criando um ambiente onde a inovação pode prosperar e soluções mais sustentáveis para cuidados pessoais e do lar podem ser desenvolvidas de forma mais rápida e colaborativa”, disse Larry Ryan, presidente da Nouryon. “Este marco reforça nosso compromisso com os clientes no Brasil e em toda a América do Sul.” Ryan acrescentou que o centro deverá estar totalmente operacional até o final de 2026, sujeito à aprovação das autoridades locais.

O design colaborativo do centro fortalecerá o engajamento dos clientes no processo de desenvolvimento, permitindo uma troca de ideias contínua que acelera a criação de soluções sustentáveis e de alta performance para cuidados pessoais e domésticos. Ao combinar expertise técnica com insights dos clientes, a Nouryon fornecerá produtos que reflitam os aspectos culturais e ambientais da região, ao mesmo tempo em que atendam às necessidades em evolução dos consumidores.

O centro de inovação em Itupeva expande a rede global de centros de inovação da Nouryon para 15, fortalecendo a capacidade da empresa de co-criar soluções regionais com clientes em todo o mundo. O Brasil é um mercado particularmente estratégico para a Nouryon, servindo como um hub de inovação e crescimento, com nove sites de manufatura e um centro de inovação voltado para a agricultura, o que ressalta a liderança da empresa no desenvolvimento de soluções avançadas para a economia dinâmica da região.

Dentro do segmento de Consumer and Life Sciences da Nouryon, essas propostas voltadas para cuidados pessoais e domésticos fazem parte da unidade de negócios mais ampla de Home and Personal Care, que inova em soluções-chave para limpeza, cuidados pessoais, bens de consumo e soluções em embalagens, visando melhorar a eficácia de itens essenciais do dia a dia, como cuidados com a pele, detergentes, papel e materiais de embalagem.





