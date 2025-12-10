Quand design intelligent rime avec puissance : Sharp Électronique du Canada dévoile ses micro-ondes commerciaux destinés aux cuisines professionnelles modernes

MISSISSAUGA, Ontario, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada renforce sa présence dans le secteur des services alimentaires commerciaux avec sa gamme de micro-ondes durables et performants, qui ont gagné la confiance des exploitants exigeant rapidité, fiabilité et résultats uniformes à chaque service et à chaque heure de pointe. Dans le cadre de son engagement accru envers les cuisines professionnelles à l’échelle nationale, Sharp présente ses solutions éprouvées en matière de micro-ondes commerciaux, destinées aux environnements de services alimentaires actuels, où tout va très vite et où la demande est forte. Conçus pour offrir performance, fiabilité et convivialité, les micro-ondes commerciaux Sharp sont adaptés aux activités trépidantes des restaurants, des établissements de santé, des dépanneurs et des cuisines institutionnelles et aident les utilisateurs à fournir une qualité de nourriture et une efficacité de service constantes en toute confiance.

Sharp Électronique du Canada Ltée s’est associée au Riccio Group d’Oakville, en Ontario, en tant que distributeur principal agréé au Canada, afin de rapprocher sa gamme de micro-ondes commerciaux des détaillants, consultants et exploitants à l’échelle nationale. Forte de plusieurs décennies d’expertise dans le marché des appareils alimentaires commerciaux, le Riccio Group offrira un service de premier ordre, des connaissances approfondies du secteur et un soutien qui aideront les cuisines professionnelles à fonctionner à leur rendement maximal.

La gamme commerciale de Sharp comprend les modèles de gamme intermédiaire R-21LCFS et R-21LVF, ainsi que les modèles TwinTouch™ de qualité industrielle R-CD1200M et R-CD1800M, conçus pour résister aux exigences intenses des cuisines professionnelles tout en optimisant le flux de travail et la sécurité.

Un mot de Sharp

« Sharp bénéficie de la confiance des cuisines professionnelles depuis des décennies », a déclaré David Servos, directeur principal du secteur Mode de vie intelligent chez Sharp Électronique du Canada. « Notre gamme de micro-ondes commerciaux est conçue pour répondre aux exigences quotidiennes du secteur des services alimentaires, où la fiabilité, la rapidité et l’uniformité sont essentielles. Les exploitants font confiance à nos produits non seulement pour leur puissance de cuisson, mais aussi pour leur conception bien pensée qui rend le travail en cuisine plus intelligent et plus sécuritaire.

« Notre technologie TwinTouch™ illustre parfaitement cet engagement : deux panneaux de commande facilitent l’accès, que les appareils soient empilés ou placés à différentes hauteurs, ce qui réduit les risques associés aux mouvements pour atteindre les appareils et rationalise les activités. Il s’agit d’offrir aux équipes plus de contrôle, plus de vitesse et plus de confort dans les environnements les plus occupés.

« Nous sommes également ravis de nous associer au Riccio Group. Son expertise et son réseau national garantiront aux détaillants, consultants et exploitants l’accès à nos produits et à notre assistance à tout moment et en tout lieu. »

Quand innovation et fonctionnalité sont réunies

Les modèles TwinTouch™ de Sharp, les premiers du genre dans le secteur des services alimentaires, sont équipés de deux panneaux de commande pour une accessibilité et un flux de travail améliorés. Les exploitants n’ont ainsi plus besoin de se pencher au-dessus d’appareils chauds lorsque ceux-ci sont empilés. Avec jusqu’à 100 menus programmables, 4 niveaux de cuisson et 11 niveaux de puissance, ils sont conçus pour offrir précision, uniformité et rapidité.

Pour les cuisines de plus petite taille ou à plus faible volume, les modèles R-21LCFS et R-21LVF offrent une performance fiable avec un intérieur et un extérieur en acier inoxydable, des minuteries à annulation automatique et des réglages programmables pour des résultats rapides et reproductibles.

Construits pour être durables. Conçus pour être performants.

Tous les micro-ondes commerciaux Sharp sont entièrement fabriqués en acier inoxydable à l’intérieur comme à l’extérieur afin de résister aux environnements commerciaux les plus difficiles. Chaque appareil est soumis à des tests de durabilité approfondis afin d’offrir la fiabilité et la longévité nécessaires aux cuisines professionnelles.

En savoir plus : https://sharp.ca/fr/products/home-commercial-microwaves/

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Électronique du Canada Ltée, filiale de Sharp Electronics Corporation, est l’un des principaux fournisseurs de solutions commerciales et d’appareils électroniques grand public. Nos produits de consommation comprennent des électroménagers de pointe, tels que des micro-ondes, des réfrigérateurs et des purificateurs d’air, conçus pour améliorer la vie quotidienne. Pour les entreprises, nous proposons des solutions bureautiques avancées, notamment des imprimantes multifonctions, des afficheurs professionnels et des écrans tactiles interactifs qui améliorent la productivité et la collaboration. Engagée envers l’excellence, l’innovation et la satisfaction client, Sharp Électronique du Canada Ltée s’efforce de répondre aux divers besoins de sa clientèle. Nos solutions et produits innovants visent à accroître l’efficacité et la productivité et à améliorer la qualité de vie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharp.ca et restez informé en suivant notre page LinkedIn.

À propos du Riccio Group

Le Riccio Group, établi à Oakville, en Ontario, est l’un des principaux distributeurs canadiens spécialisés dans l’équipement commercial pour les services alimentaires. Fort de plusieurs décennies d’expertise dans le secteur, le Riccio Group accompagne les exploitants, les détaillants et les consultants à l’échelle nationale en leur proposant des solutions haut de gamme en matière d’équipement, un service axé sur le client et une connaissance approfondie des produits.

