Martela heikentää tuloksen ohjeistustaan vuodelle 2025

Liikevaihdon ja tilauskertymän kehitys on ollut odotettua heikompaa kuluvan vuosineljänneksen aikana Martelan keskeisillä markkina-alueilla. Projektien ja toimitusten katekehitys on vuoden jälkipuoliskolla jatkunut edelleen positiivisena, mutta katetasojen kehitys on kuitenkin jäänyt hieman aikaisemmin odotetusta. Edellä mainittujen syiden johdosta Martela alentaa koko vuoden tulosennustettaan.

Uusi ohjeistus vuodelle 2025:

Martela-konsernin koko vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 91-93 miljoonaa euroa (vuonna 2024 86,7 miljoonaa euroa). Liiketuloksen arvioidaan jäävän negatiiviseksi ja liiketappion päätyvän tasolle 1,1-2,3 miljoonaa euroa (liiketappio vuonna 2024 oli 6,5 miljoonaa euroa).

Aikaisempi ohjeistus vuodelle 2025:

Martela-konsernin koko vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna ja vertailukelpoisen liikevoiton päätyvän lähelle nollatulosta.

