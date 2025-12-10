Assaia sammelt 26,6 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde, um seine globale Führungsposition im Bereich KI für den Flughafenbetrieb auszubauen

ZÜRICH, Schweiz, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assaia , das in Zürich ansässige Luftfahrttechnologieunternehmen, hat in einer überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung der europäischen Investmentfirma Armira Growth („Armira“) zusammen mit bestehenden Investoren 26,6 Millionen US-Dollar aufgenommen. Das zusätzlich beschaffte Kapital wird es Assaia ermöglichen, seine KI-Plattform weltweit weiter auszubauen und neue Lösungen auf den Markt zu bringen, um die Effizienz von Flughäfen, Fluggesellschaften und Bodenabfertigungsdiensten weiter zu verbessern.

Die Technologie von Assaia wurde entwickelt, um den Turnaround-Prozess von Verkehrsflugzeugen zu optimieren, indem sie Echtzeit-Transparenz und Automatisierung für alle Vorfeldabläufe bietet. Sie wird bereits an mehreren großen internationalen Drehkreuzen eingesetzt, darunter New York JFK, London Heathrow, Dubai International und Toronto Pearson, und trägt dazu bei, Verspätungen zu reduzieren, die Pünktlichkeit zu verbessern und die Gate-Auslastung zu optimieren.

Die Unterstützung von Armira unterstreicht die steigende Nachfrage nach KI-gesteuerter Betriebsinfrastruktur im gesamten Luftfahrtsektor. Da das Verkehrsaufkommen das Niveau vor der Pandemie übersteigt, die personellen Ressourcen weiterhin begrenzt sind und die operativen Margen sinken, setzen Flughäfen und Fluggesellschaften auf intelligente Automatisierung, um ihre Widerstandsfähigkeit zu verbessern und ihre Effizienz zu steigern. Die KI-Plattform von Assaia begegnet diesen Herausforderungen, indem sie die Durchlaufzeiten verkürzt und eine bessere Planung für den gesamten Flugbetrieb ermöglicht.

Christiaan Hen, CEO von Assaia, äußerte sich wie folgt: „Diese Investition markiert eine neue Wachstumsphase für Assaia, da Flughäfen und Fluggesellschaften zunehmend auf KI setzen, um Lösungen für wachsende betriebliche Herausforderungen zu finden. Mit der Unterstützung von Armira beschleunigen wir die Einführung neuer Technologien und erweitern unsere Präsenz, um in einigen der komplexesten Flughafenumgebungen der Welt einen messbaren Mehrwert zu schaffen.“

Ein Teil der neuen Finanzmittel wird für die Einführung eines StandManagers der nächsten Generation verwendet, einem Planungsmodul, das mithilfe von KI die Zuweisung von Gates und Standplätzen vor der Landung des Flugzeugs optimiert. Dieses System ermöglicht eine effizientere Nutzung der Tore und verbessert die Vorhersagbarkeit des Betriebs in überlasteten Umgebungen mit hohem Verkehrsaufkommen.

Armira verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung wachstumsstarker Technologieunternehmen. Es war ein früher Geldgeber für Unternehmen wie osapiens , das 2024 in einer von Goldman Sachs angeführten Finanzierungsrunde 120 Millionen US-Dollar einwarb, und Wemolo , ein auf visueller KI basierendes Parkraummanagement-Unternehmen, das international expandiert. Neben Kapital bringt Armira fundiertes operatives Know-how und ein Netzwerk von mehr als 100 Branchenberatern mit, die Assaia bei der Erreichung seiner langfristigen Geschäftsziele unterstützen werden.

Christian Figge, Managing Partner bei Armira Growth, erklärte: „Wir konzentrieren uns auf Investitionen in robuste Geschäftsmodelle, die einen deutlichen technologischen Vorteil aufweisen, und Assaia ist ein hervorragendes Beispiel dafür. Die KI-Plattform des Unternehmens verändert bereits den Flughafenbetrieb und unterstützt die Luftfahrtindustrie bei der Bewältigung einiger ihrer komplexesten Herausforderungen. Wir freuen uns, Assaia in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ein Produkt zu skalieren, das bei einer Vielzahl von Kunden weltweit großen Anklang findet.“

Hen fügte hinzu: „Armiras Fachwissen im Bereich der Unterstützung wachstumsstarker Technologieunternehmen wird ein wichtiger Vorteil für uns sein, während wir uns weiterentwickeln, und sicherstellen, dass wir gut positioniert sind, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Mit der Unterstützung von Armira können wir nun die bestehenden Ergebnisse festigen, die Einführung in wichtigen Märkten wie den USA beschleunigen und die Tools weiterentwickeln, die die Branche benötigt, um ihre Leistung zu verbessern und gleichzeitig das Betriebsrisiko zu reduzieren.“

Über Assaia

www.assaia.com

Assaia ist ein Luftfahrt-Softwareunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, Technologien zur Optimierung der Luftfahrtindustrie einzusetzen.

Über Armira

www.armira.de

Armira ist eine europäische Investmentholding, die sich auf Partnerschaften mit unternehmergeführten und familiengeführten Hidden Champions spezialisiert hat. Armira Beteiligungen ist ein zugelassener Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM), der von der (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) beaufsichtigt wird.