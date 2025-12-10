Assaia lève 26,6 millions de dollars de financement de série B pour améliorer l’adoption mondiale de l’IA dans l’exploitation des aéroports

ZURICH, Suisse, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assaia , société suisse de technologie aéronautique, a levé 26,6 millions de dollars au cours d’un tour de financement sursouscrit de série B mené par la société européenne d’investissement Armira Growth (« Armira »), en plus d’investisseurs existants. Le capital supplémentaire obtenu permettra à Assaia de poursuivre le développement de sa plateforme d’IA mondiale et de lancer de nouvelles solutions conçues pour améliorer l’efficacité des aéroports, des compagnies aériennes et de l’assistance aéroportuaire.

La technologie d’Assaia a pour but d’optimiser les flux de rotation des avions commerciaux en fournissant une visibilité en temps réel et une automatisation des opérations sur l’aire de trafic. Cette technologie est déjà déployée dans certains grands aéroports internationaux, tels que New York JFK, London Heathrow, Dubai International et Toronto Pearson. Elle permet de réduire les retards, d’améliorer le respect des horaires et de fluidifier l’utilisation des portes.

Le soutien d’Armira témoigne de la demande grandissante en faveur d’infrastructures opérationnelles pilotées par l’IA dans le secteur de l’aviation. Le volume du trafic dépasse désormais les niveaux d’avant la pandémie de Covid, mais les ressources humaines restent limitées et les marges opérationnelles serrées. Dans ce contexte, les aéroports et les compagnies privilégient l’automatisation intelligente pour augmenter leur résilience et leur efficacité. La plateforme d’IA d’Assaia gère ces problématiques en réduisant les temps de rotation afin de mieux planifier les activités aéroportuaires.

Christiaan Hen, PDG d’Assaia, a commenté ce succès : « Cet investissement lance une nouvelle phase de croissance pour Assaia, dans un contexte où les aéroports et les compagnies aériennes se tournent de plus en plus vers l’IA pour leurs solutions opérationnelles. Avec le soutien d’Armira, nous accélérons le déploiement de nouvelles technologies et étendons notre présence afin de fournir une valeur ajoutée quantifiable à certains des environnements aéroportuaires les plus complexes au monde. »

Une partie de ce nouveau financement appuiera le lancement du StandManager nouvelle génération, un module de planification utilisant l’IA pour optimiser l’attribution des portes et des emplacements avant le décollage. Ce système favorise une utilisation plus efficace des portes et améliore la prévisibilité opérationnelle dans des environnements où le volume et le trafic sont élevés.

Armira dispose d’une riche expérience en matière de développement d’entreprises technologiques à forte croissance. Dès le début, elle a soutenu des sociétés telles que osapiens , qui a levé 120 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Goldman Sachs en 2024, et Wemolo , une entreprise de gestion de parkings basée sur l’IA visuelle avec des ambitions internationales. En plus du capital, Armira apporte une expertise opérationnelle précieuse et fournit un réseau de plus de 100 conseillers spécialistes du secteur, qui aideront Assaia à atteindre ses objectifs à long terme.

Christian Figge, associé directeur chez Armira Growth, a précisé : « Notre priorité est d’investir dans des business models résilients qui démontrent un réel avantage technologique, ce qui est le cas d’Assaia. Sa plateforme d’IA transforme déjà les opérations au sein des aéroports et aide le secteur de l’aviation à gérer certains de ses défis les plus complexes. Nous sommes ravis d’assister Assaia au cours de la prochaine phase de son développement et de l’aider à déployer un produit qui bénéficie à un large éventail de clients mondiaux. »

Christiaan Hen a ajouté : « L’expertise d’Armira en matière d’accompagnement des entreprises technologiques à forte croissance sera un atout majeur dans notre progression. Elle nous aidera à affiner notre positionnement pour l’avenir. Avec le soutien d’Armira, nous pouvons désormais consolider les résultats existants, accélérer l’adoption sur des marchés clés comme les États-Unis et continuer de développer les outils dont le secteur a besoin pour améliorer les performances tout en réduisant le risque opérationnel. »

À propos d’Assaia

www.assaia.com

Assaia est un éditeur de logiciels aéronautiques dont la mission est d’utiliser la technologie afin d’optimiser le secteur de l’aviation.

À propos d’Armira

www.armira.de/en/

Armira est une holding d’investissement européenne spécialisée dans les partenariats avec des « hidden champions » (PME de niche) familiales et dirigées par des entrepreneurs. Armira Beteiligungen est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (GFIA), contrôlé par l’autorité allemande de supervision financière (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin).