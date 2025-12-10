TC Transcontinental et The Globe and Mail prolongent la plus longue collaboration en impression de journaux au Canada grâce à une entente de 10 ans

MONTRÉAL, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), le plus important imprimeur au Canada, et The Globe and Mail, le principal quotidien national du pays, sont heureux d’annoncer le renouvellement de leur partenariat de longue date grâce à une prolongation de 10 ans de leur entente d’impression.

Ce renouvellement marque une étape importante dans un partenariat qui dure depuis 40 ans, le plus long de l’histoire de l'impression de journaux au Canada. Il met en lumière l'histoire de deux familles canadiennes visionnaires, les Thomson et les Marcoux, dont l’engagement envers l'innovation fait progresser les pratiques en matière d’impression et d’excellence journalistique au pays.

Au fil de décennies de collaboration, les deux organisations ont constamment investi dans l'amélioration de leurs capacités et de leur expertise afin de maintenir un niveau de performance exceptionnel. L’engagement indéfectible de TC Transcontinental et ses investissements majeurs dans des technologies d'impression de pointe ont assuré une qualité et une constance inégalées, tandis que The Globe and Mail est devenu un média d'information multiplateforme de classe mondiale qui continue d’être une référence en matière de journalisme fiable au Canada et à l'étranger.

« Alors que nous approchons du 50e anniversaire de TC Transcontinental, le renouvellement de ce partenariat nous rappelle les valeurs que nous partageons : une vision à long terme, l’innovation et le travail d'équipe », a déclaré Isabelle Marcoux, présidente exécutive du conseil de Transcontinental inc. « Notre partenariat avec The Globe and Mail a toujours représenté bien plus que l’impression de journaux. Fondé sur le respect mutuel et un engagement commun envers l'excellence, il incarne une collaboration dont nous sommes fiers, offrant une qualité supérieure grâce à notre plateforme nationale et au savoir-faire de nos équipes. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle histoire canadienne et d’entamer une nouvelle décennie de succès partagés. »

« Nous sommes des chefs de file dans un paysage médiatique en constante évolution qui comprend plus de points de contact avec les lecteurs que jamais auparavant », a déclaré Andrew Saunders, président et chef de la direction de The Globe and Mail. « Le média imprimé continue d'être un moyen de communication puissant et fiable au sein de cet écosystème, car il nous permet de communiquer quotidiennement avec les lecteurs à travers le pays. Ce partenariat renouvelé reflète notre engagement commun à préserver la valeur durable d'un journalisme fiable. Grâce à la plateforme d'impression de pointe et à l'expertise de TC Transcontinental, nous pouvons continuer à offrir un produit de premier plan qui renforce la marque The Globe and Mail, mobilise notre public et apporte une valeur exceptionnelle à nos partenaires publicitaires pour les années à venir. »

À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file nord-américain en emballage souple, un fournisseur canadien de services de marketing pour le commerce de détail, le plus important imprimeur canadien, et le chef de file canadien en édition pédagogique de langue française. Depuis 1976, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fondamentales de la société et de ses employés. TC Transcontinental s'engage auprès de ses parties prenantes à mener ses activités de manière responsable.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous le nom de TC Transcontinental, compte environ 7 600 employés, dont la majorité sont basés au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. TC Transcontinental a généré des revenus de 2,8 milliards de dollars au cours de l'exercice financier terminé le 27 octobre 2024. Pour plus d'informations, visitez le site Web de TC Transcontinental à l'adresse www.tc.tc.

À propos de The Globe and Mail

The Globe and Mail est le premier média d'information au Canada. Depuis 1844, il anime le débat national et contribue à faire évoluer les politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée de l'actualité économique, politique et nationale, le journal The Globe and Mail compte 6,5 millions de lecteurs chaque semaine, en version papier ou numérique, et le magazine Report on Business rejoint 2,8 millions de lecteurs, en version papier ou numérique. Grâce à nos investissements dans la science des données innovante, The Globe évolue au rythme des changements mondiaux. The Globe and Mail appartient à Woodbridge, la branche d'investissement de la famille Thomson.

