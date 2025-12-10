Bitget מדווחת על עלייה שיא של 4,468% בחוזים עתידיים המבוססים על אסימוני מניות אמריקאיות במהלך עונת הדו"חות הכספיים

ויקטוריה, סיישל, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה נתונים חדשים המראים צמיחה חסרת תקדים בביקוש העולמי לאסימוני מניות אמריקאיות במהלך עונת הדו"חות הכספיים האחרונה. מאמצע אוקטובר ועד סוף נובמבר, נפח המסחר הספוט עבור אסימוני מניות אמריקאיות גדל ב-452% במונחים של חודש לחודש, בעוד שנפח המסחר בחוזים עתידיים עלה ב-4,468%, מה שמסמן את תקופת הפעילות החזקה ביותר מאז השקת מוצרים אלה ב-Bitget.

הדו"ח בוחן את ההאצה באימוץ אסימוני מניות ומזהה שלושה כוחות שנמצאים בבסיס ההנעה של הצמיחה הזו. הראשון הוא הרכב הנכסים עצמם, עם ביקוש שמצביע על משיכה לכיוון מובילות טכנולוגיות ומניות שמקושרות לקריפטוגרפיה ומציעות תנודתיות גבוהה והזדמנויות כיווניות. השני הוא המעבר לגישה לשוק לאורך 24 שעות ביממה, אשר מורידה את המחסומים המסורתיים ומאפשרת לסוחרים להשתתף באזורי זמן גלובליים ללא הפרעה. השלישי הוא השפעתו של בסיס משתמשים מגוון ברמה העולמית, שדפוסי המסחר והתיאבון לסיכון שלו מעצבים מחדש את האופן שבו אסימונים המייצגים שווקים נוצרים, מתרחבים ומתבגרים.

שוקי החוזים העתידיים חוו התנהגות מסחר אגרסיבית במיוחד שהתמקדה במניות טכנולוגיה בהיקף גדול במיוחד, כאשר טסלה, Meta, MicroStrategy, Apple ומדד הסל של נאסד"ק-100 (QQQ) שלטו בפעילות. נפח החוזים העתידיים של Meta גדל ב-40,774%, מיקרוסופט ב-24,339% ו-MicroStrategy ב-11,684% מחודש לחודש, דבר המשקף את מאמצי הסוחרים לנצל תנודתיות מונעת בידי רווחים ואת המומנטום הקשור לבינה מלאכותית.

השתתפות בשוק הספוט הראתה דפוס הקצאה מאוזן יותר. Nvidia הובילה עם צמיחה מחודש לחודש של 1,888%, בליווי חשיפה רחבה למדדים באמצעות QQQ (3,492%+) ו-SPY (3,247%+). העלייה בביקוש ל-TLT (69,573%+ מחודש לחודש), אג"ח סל לטווח הארוך של ממשלת ארצות הברית, הדגימה תנועה לכיוון גידור הגנתי וניהול סיכוני מאקרו במהלך עונת דיווחים כספיים תנודתית.

מודל המסחר 24x5 של Bitget הוכח כקריטי ביכולת לאפשר פעילות זו. דפוסי מסחר גלובליים גילו שמשתמשים אסייתיים, בפרט, מינפו את הגישה המורחבת כדי להגיב לפרסומי דו"חות כספיים, להתאים פוזיציות לפני פתיחת השוק האמריקאי ולהפחית סיכון בן לילה, יתרונות שלא היו זמינים בשוקי המניות המסורתיים.

בסיס המשתמשים נותר בינלאומי באופן מובהק, בהובלת מזרח אסיה (39.66%), לצד השתתפות משמעותית מדרום אמריקה, דרום אסיה, דרום מזרח אסיה ואירופה. פילוח התנהגותי הראה כי "לווייתנים" שפועלים בתדירות גבוהה מבצעים בממוצע 51.7 עסקאות ביום, בעוד שסוחרים קמעונאיים עסקו באופן סלקטיבי יותר סביב זרזים לרווחים.

"מה שאנחנו רואים זה את הופעתו של שוק מניות גלובלי דמוקרטי לחלוטין", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "כאשר משקיעים ברחבי יבשות יכולים להשתתף בעונת הדו"חות הכספיים בזמן אמת, באמצעות USDT, עם גישה של 24 שעות ביממה וללא מחסומים גיאוגרפיים, השוק הופך רחב יותר, נזיל יותר ומתוחכם יותר באופן מהותי. אסימוני מניות כבר אינם ניסיון. הם הופכים לסיווג נכסים מרכזי המעוצב על ידי הון עולמי והתנהגות גלובלית".

הממצעים של Bitget מצביעים על כך שאסימוני מניות נכנסו לשלב חדש של בגרות מבנית, המוגדר על ידי אסטרטגיות השקעה מגוונות, גישה גלובלית חלקה ומשתתפי שוק מתוחכמים יותר ויותר.

לדו"ח המלא, אנא ראו כאן.

