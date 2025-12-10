ビットゲット、決算発表シーズンにトークン化米国株先物の取引量が4,468%急増し、記録的な伸びとなったことを報告

セーシェル共和国ビクトリア発, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、最近の決算発表シーズンに、トークン化米国株式に対する世界的な需要が前例なく急速に成長したことを示す、新たなデータを発表した。10月中旬から11月末にかけて、トークン化米国株トークンのスポット取引量は前月比で452%増加し、先物取引量は4,468%増加し、ビットゲットでこれらの商品の取扱を開始して以来、最も活発な期間となった。

本レポートはトークン化株式の普及加速を分析し、この成長を推進する3つの根本的要因を特定している。第1は、資産構成そのものの変化である。需要は、高いボラティリティと方向性のある機会を提供する、テクノロジーリーダー企業や暗号資産関連株に集中している。第2は、24時間市場アクセスへの移行である。これにより従来の障壁が低くなり、トレーダーは世界中のタイムゾーンをまたいで中断なく参加できるようになった。第3は、世界的に多様なユーザー層の影響である。その取引パターンとリスク選好が、トークン化市場の形成・拡大・成熟の在り方を変化させている。

先物市場では、超大型テクノロジー株を中心として極めて積極的な取引行動が見られ、テスラ (Tesla)、メタ (Meta)、マイクロストラテジー (MicroStrategy)、アップル (Apple)、NASDAQ-100 ETF (QQQ) が取引活動を主導した。メタの先物取引量は前月比40,774%増、マイクロソフト (Microsoft) は24,339%増、マイクロストラテジーは11,684%増となり、トレーダーが収益主導のボラティリティとAI関連のモメンタムを捉えようとする動きを反映している。

スポット市場の参加状況は、より均衡の取れた配分パターンを示した。エヌビディア (Nvidia) が前月比1,888%増で首位に立ち、QQQ (+3,492%) とSPY (+3,247%) を通じた広範な指数エクスポージャーがその次となった。長期国債ETFであるTLT (前月比+69,573%) に対する需要急増は、変動の激しい決算報告シーズンにおける防御的ヘッジとマクロリスク管理への動きを示した。

ビットゲットの週5日24時間取引モデルは、こうした活動を可能にする上で決定的に重要であった。世界中での取引パターンでは、特にアジアのユーザーが延長アクセスを利用して決算発表に対応し、米国市場の取引時間前にポジション調整を行い、夜間リスクを軽減していることが明らかになった。これは従来の株式市場では得られない利点である。

ユーザー基盤は依然として国際色豊かで、東アジア (39.66%) が主導し、ラテンアメリカ、南アジア、東南アジア、欧州からも有意な参加があった。行動セグメンテーションでは、高頻度取引を行う「大口投資家」が1日平均51.7回の取引を実行する一方、個人投資家は決算発表を触媒として、より選択的に取引していた。

ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「私たちは、完全に民主化されたグローバル株式市場の出現を目撃しています。どの大陸の投資家でも、USDTを用いれば地理的障壁なく24時間いつでもアクセスでき、決算シーズンにリアルタイムで参加できるため、市場はより広範になって流動性が高くなり、本質的により高度なものになります。トークン化株式は、もはや実験的なものではなくなりました。グローバルな資本と、グローバルな行動によって形作られる、主流の資産クラスになりつつあります。」

ビットゲットの調査結果は、トークン化株式トークンが多様な投資戦略、シームレスなグローバルアクセス、そしてますます高度化する市場参加者によって定義される、構造的成熟の新たなフェーズに入ったことを示している。

レポートの完全版は、こちらから閲覧可能。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン、イーサリアム、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグであるラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。過去の実績は将来の成果を保証するものではない。ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。詳細は、同社の利用規約を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47fda1a6-04c0-47ec-a6c4-fd2021a1e068

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/323f3456-ea8a-4042-b3bd-217bf790b024