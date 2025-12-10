Rapala VMC Oyj lisää Q1- ja Q3-liiketoimintakatsaukset taloudelliseen raportointiinsa vuonna 2026

RAPALA VMC OYJ, Tulosjulkistamisajankohdat, 10.12.2025 klo 16:30 EET

Rapala VMC Oyj siirtyy kvartaaliraportointiin vuonna 2026

Yhtiö päivittää tiedottamispolitiikkaansa niin, että vuodesta 2026 alkaen yhtiö julkaisee taloudelliset katsaukset neljännesvuosittain.

Rapala VMC Oyj julkaisee taloudelliset katsaukset vuonna 2026 seuraavasti:

• Vuoden 2025 tilinpäätöstiedote 11.3.2026 (kuten aiemmin ilmoitettu)

• Q1 2026 liiketoimintakatsaus 13.5.2026

• Puolivuosikatsaus vuoden 2026 tammi-kesäkuulta 20.8.2026 (kuten aiemmin ilmoitettu)

• Q3 2026 liiketoimintakatsaus 29.10.2026

Rapala VMC Oyj noudattaa 30 kalenteripäivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia (tilinpäätöstiedote, puolivuosikatsaus, liiketoimintakatsaukset). Yhtiö päivittää sijoittajakalenteriaan kotisivuillaan vastamaan muutettua tiedottamisaikataulua.

Aiemmin ilmoitetusti tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025, sisältäen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä kestävyysselvityksen ja palkitsemisraportin, julkistetaan 8.4.2026.

Aiemmin ilmoitetusti varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 29.4.2026. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen.

Rapala VMC Oyj

Cyrille Viellard

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

