Avis aux médias/Prévention de la conduite avec capacités affaiblies chez les jeunes : MADD Canada et la SAPM dévoilent le Programme scolaire à l’école secondaire de Winnipeg

WINNIPEG, Manitoba, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada et son commanditaire provincial, la Société d’assurance publique du Manitoba (SAPM), s’associent pour offrir un programme visant à sauver des vies, en sensibilisant les élèves aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et en leur expliquant comment se protéger, ainsi que leurs pairs et leur famille. Une présentation spéciale du Programme scolaire 2025-2026 de MADD Canada aura lieu au Westwood Collegiate de Winnipeg, réunissant des élèves de la 7e à la 12e année autour d’une présentation marquante sur les conséquences tragiques — mais entièrement évitables — de la conduite avec capacités affaiblies pour les inciter à faire des choix de conduite sobre.

Les collisions routières sont l’une des principales causes de mortalité chez les jeunes Canadiens, et l’alcool, le cannabis et/ou d’autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Pour réduire le risque de ces tragédies insensées, le Programme scolaire de MADD Canada, réalisé en collaboration avec la SAPM, transmet aux jeunes du Manitoba des messages qui sauvent les vies.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale et à s’entretenir avec les invités de marque, les élèves et le personnel.

Date : Vendredi 12 décembre 2025 à 9h45

Lieu : Westwood Collegiate, 360 Rouge Road, Winnipeg, MB R3K 1K3 Invités : Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada

Dawn Regan, cheffe des opérations de MADD Canada

Maria Campos, vice-présidente et cheffe de la clientèle et des produits, SAPM

Bénévoles de MADD Winnipeg

Les présentations de 60 minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques et les conséquences liés à la conduite avec capacités affaiblies, ainsi qu’un quiz interactif et des témoignages de victimes. Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou en mode virtuel. Après la présentation, chaque école reçoit un guide pédagogique et une trousse scolaire assortie de contenu supplémentaire afin de permettre aux enseignantes et enseignants de poursuivre la discussion sur la conduite sobre avec les élèves tout au long de l’année scolaire.

MADD Canada est reconnaissant envers ses commanditaires nationaux et provinciaux pour leur soutien au Programme scolaire. Pour de plus amples renseignements sur le Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : maddyouth.ca/fr/school-program/.

Pour plus de renseignements ou pour réserver votre place à l’événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223, ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, Responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240, ou ankongmeneck@madd.ca