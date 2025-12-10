KraneShares מחברת בין NYSE ל-ADX עם קרנות הסל האמריקאיות הראשונות שנכנסו לרשימה מוצלבת באזור





אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות וניו יורק, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

KraneShares, חברת ניהול נכסים גלובלית הידועה בגישה מובחנת לסין, לאקלים ולטכנולוגיות מתפתחות, הודיעה היום כי שתי קרנות הדגל הנסחרות בבורסה — קרן הסל KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) וקרן הסל KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) — נרשמו רשמית בבורסה לניירות ערך של אבו דאבי (ADX) ובבורסה של ניו יורק (NYSE).

אבן דרך זו מסמנת את הפעם הראשונה שקרן סל אמריקאית נכנסות לרשימות משולבות במועצת שיתוף הפעולה של המפרץ (GCC) וב-ADX1, מה שמרחיב את הגישה למשקיעים באחד משוקי ההון הצומחים ביותר בעולם.

אבן דרך לחיבורים לשוק הגלובלי

KWEB, קרן הסל הסינית הגדולה ביותר הנסחרת בארה"ב, ו-KRBN, קרן הסל המובילה העולמית לאישורי פחמן ב-cap-and-trade, נגישים כעת ישירות למשקיעים אזוריים דרך ADX. רישום חוצה זה מחזק את תפקידה של אבו דאבי כשער להון גלובלי ומדגישה את הקישוריות הגוברת בין שווקי ההון בארה"ב לשווקים במפרץ.

"זהו צעד מהפכני עבור משקיעים אזוריים המחפשים חשיפה גלובלית דרך קרנות סל ברמה עולמית," אמר ג'ונתן קריין (Jonathan Krane), מנכ"ל KraneShares. "הצלבת KWEB ו-KRBN ב-ADX לא רק מרחיבה את הגישה ברחבי מדינות המפרץ אלא גם מחזקת את הגשרים הפיננסיים בין ארה"ב, סין והמזרח התיכון."

ADX מברכת על רשימות משולבות ראשונות אי פעם של קרנות סל אמריקאיות

עבדולה סאלם אלנועימי (Abdulla Salem Alnuaimi) , מנכ"ל קבוצת בורסת ניירות ערך אבו דאבי (ADX), אמר: "אבן דרך זו משקפת את ההתחזקות המתמשכת של תפקידה של אבו דאבי בנוף הפיננסי הגלובלי. רישום ניירות ערך אמריקאיים ב-ADX מראה את האמון ששותפים בינלאומיים נותנים בתשתיות השוק שלנו, בעמידות הרגולטורית ובהעמקת הנזילות. רשימות קרנות סל אלו משמשות גם כגשר משמעותי שמחבר את איחוד האמירויות עם שווקי ההון בארה"ב ובסין. ככל שאנו מרחיבים את שיתוף הפעולה שלנו עם בורסות גלובליות מובילות, אנו ממשיכים להיות מחויבים להרחבת הגישה לשוק, להרחיב הזדמנויות השקעה ולתמוך בחזון ארוך הטווח של אבו דאבי לשוק הון דינמי, עמיד ומקושר גלובלית".

NYSE מכירה באבן דרך של קרנות סל חוצות גבולות

"KraneShares הייתה במשך זמן רב חברה חשובה בקהילת קרנות הסל של NYSE, וראיית שתי קרנות סל הרשומות בבורסה מרחיבות את נוכחותן הגלובלית באמצעות רישום צולב ב-ADX מדגישה את הקשר ההולך וגדל בין שווקי ההון הגלובליים", אמר ג'ון הריק (Jon Herrick), מנהל מוצר ראשי בקבוצת NYSE. "אנו נרגשים לתמוך ביוזמות שמשפרות את הגישה, מעמיקות נזילות ומביאות מוצרים מובילים הרשומים בארה"ב למשקיעים ברחבי העולם."

גישה אסטרטגית לשני נושאים בעלי צמיחה גבוהה

KWEB - מובילת הכלכלה הדיגיטלית של סין :

מספקת חשיפה ישירה לחברות האינטרנט והפלטפורמות הטכנולוגיות המובילות בסין, ומציעה חשיפה לחדשנות בתחומי המסחר האלקטרוני, פינטק , בינה מלאכותית, מחשוב ענן, בידור מקוון ולוגיסטיקה.

KRBN – שווקי פחמן גלובליים ב- ETF אחד:

מספק חשיפה מגוונת לשווקי הפחמן המרכזיים בעולם — כולל ETS של האיחוד האירופי, Cap-and-Invest של קליפורניה, יוזמת גזי החממה האזורית של צפון-מזרח ארה"ב (RGGI), Cap and Invest של מדינת וושינגטון, ו- ETS הבריטית — ומאפשרת למשקיעים להשתתף בהרחבת שווקי הפחמן המוסדרים ברחבי העולם.

אודות KraneShares

KraneShares מספקת אסטרטגיות השקעה מבוססות מחקר ועם אמונה גבוהה, שמחברות משקיעים לכמה מהנושאים החזקים ביותר לצמיחה בעולם. משוקי ההון הדינמיים בסין ועד לאקלים, טכנולוגיות משבשות, חלופות והכנסה קבועה, החברה שואפת לסייע למשקיעים למקם תיקי השקעות לעתיד. על ידי שילוב מוצרים חדשניים, מומחיות עמוקה ושותפויות גלובליות אמינות, KraneShares מספקת פתרונות שנועדו ללכוד את המגמות הגדולות שמעצבות מחדש את הכלכלה הגלובלית.

אודות בורסת ניירות ערך אבו דאבי (ADX)

ADX הוא שוק למסחר בניירות ערך, כולל מניות שהונפקו על ידי חברות ציבוריות, אג"ח שהונפקו על ידי ממשלות או חברות, קרנות סחר בבורסה, וכל כלי פיננסי אחר המאושר על ידי רשות ניירות הערך והסחורות של איחוד האמירויות (SCA). ADX הוא השוק השני בגודלו באזור הערבי והאסטרטגיה שלו לספק ביצועים פיננסיים יציבים עם מקורות הכנסה מגוונים תואמת את עקרונות המנחים של אג'נדה של איחוד האמירויות "לקראת 50 השנים הבאות". התוכנית הלאומית מתארת את תוכנית הפיתוח האסטרטגית של איחוד האמירויות, שמטרתה לבנות כלכלה בת קיימא, מגוונת ובעל ערך מוסף גבוה, שתורמת באופן חיובי למעבר לפרדיגמת פיתוח בר-קיימא גלובלית חדשה.

שקלו היטב את יעדי ההשקעה, הסיכונים, החיובים וההוצאות של הקרן לפני ההשקעה. מידע זה ומידע נוסף כלול בתשקיף המלא והסיכום של הקרן. קראו את התשקיף היטב לפני ההשקעה. למידע נוסף, ניתן לקבל את התשקיף המלא והסיכום של הקרן גם בביקור בכתובת -https://kraneshares.com/.



סיכונים כלליים

השקעה כרוכה בסיכון, כולל אובדן קרן אפשרי. אין הבטחה שהקרן תשיג את מטרת ההשקעה שלה. מדדים אינם מנוהלים, אינם משקפים עמלות או הוצאות, ואינם ניתנים להשקעה ישירה. הודעה לעיתונות זו מיועדת למטרות המחשה, חינוכיות ומידע בלבד, אינה מהווה ייעוץ מחקר או השקעה, ואינה המלצה לרכישה או מכירה של נייר ערך, אסטרטגיה או מוצר. הצפיות נכון לתאריך שצוין, עשויות להשתנות ללא הודעה מוקדמת, ואינן מהוות ערובה לתוצאות עתידיות. אין ערובה שקרן תשיג את מטרותיה המוצהרות. אי אפשר להשקיע ישירות במדד. תוכן מסוים מייצג הערכה של סביבת השוק בזמן מסוים ואינו מיועד להיות תחזית אירועים עתידיים או הבטחה לתוצאות עתידיות; החומר נכון לתאריכים שצוינו ועלול להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

קרן סל וסיכוני מסחר

מניות ETF נקנות ונמכרות בבורסה במחיר שוק, לא במחיר NAV, ואינן ניתנות למימוש נפרד מהקרן. רק משתתפים מורשים רשאים ליצור או לפדות מניות ישירות עם הקרן בבלוקים גדולים. מחירי המסחר עשויים להיות מעל (פרמיה) או מתחת ל-NAV (הנחה), ועמלות ברוקרים ועלויות מסחר אחרות יפחיתו את התשואות. נזילות, נפח המסחר ותנאי השוק עשויים להשפיע על מחיר המניות.

מניות עשויות להיסחר בפרמיה או בהנחה על ה-NAV שלהן בשוק המשני. החל מ-23/12/2020, תשואות מחיר השוק מבוססות על מחיר הסגירה הרשמי של מניית ETF או, אם מחיר הסגירה הרשמי אינו זמין, על נקודת האמצע בין ההצעה הטובה ביותר הארצית להצעה הטובה ביותר הארצית ("NBBO") נכון למועד שבו ה-ETF מחשב את ה-NAV הנוכחי למניה. לפני תאריך זה, תשואות מחירי השוק התבססו על נקודת האמצע בין מחיר ההצעה למחיר הבקשה. NAV מחושבים לפי מחירים נכון ל-16:00 שעון מזרח ET.

קרנות הסל של KraneShares מופצות על ידי SEI Investments Distribution Company (SIDCO), 1 Freedom Valley Drive, Oaks, PA 19456, שאינה קשורה ל-Krane Funds Advisors, LLC, ליועצת ההשקעות לקרנות או לכל תת-יועצים של הקרנות.

סיכוני אסטרטגיה עיקריים – KWEB & KRBN

כל קרן אינה מגוונת ויכולה להשקיע חלק גדול יותר מנכסיה בפחות מנפיקים או מגזרים, מה שעלול להגדיל את הסיכון. כל קרן עשויה להשקיע בנגזרים, שיכולים להיות תנודתיים יותר מהשקעות אחרות ויכולים להגדיל רווחים או הפסדים. נגזרים חשופים לסיכון מינוף, נזילות וצד נגדי, ועלולים לספוג הפסדים שאינם פרופורציונליים לשינויים בערך הנכס הבסיסי. כל קרן חשופה גם לסיכון נזילות, כולל הסיכון לכך שניירות ערך מסוימים יהיו קשים לקנייה או מכירה במחיר ובזמן סבירים.

סיכוני אסטרטגיה ראשיים – KWEB

יכולת הקרן להשיג את מטרתה תלויה בחלקה בגישה ל-China Ashares ובכל משטר מכסה או גישה רלוונטי. התפתחויות פוליטיות, כלכליות וחברתיות בסין ובשווקים מתעוררים אחרים עשויות להשפיע לרעה על הקרן, ושווקים מתעוררים בדרך כלל כוללים תנודתיות גבוהה יותר, נזילות נמוכה יותר וסיכונים גבוהים יותר מאשר שווקים מפותחים.

מניות A מונפקות על ידי חברות בסין היבשתית ונחרות בבורסות מקומיות. הם זמינים למשקיעים מקומיים וזרים מסוימים, כולל QFIs ומשתתפים בתוכניות Stock Connect כמו שנגחאי-הונג קונג ושנזן-הונג קונג. השקעות זרות ב-A-Shares מתמודדות עם רגולציה והגבלות שונות, כולל הגבלות על החזרת נכסים. A-Shares עלולות לחוות הפסקות מסחר תכופות וחוסר נזילות, מה שעלול להוביל לתנודתיות במחיר המניה של הקרן ולסיכון מוגבר לעצירת מסחר. הכלכלה הסינית היא שוק מתפתח, פגיע לשינויים כלכליים ופוליטיים מקומיים ואזוריים, ולעיתים קרובות מציג תנודתיות רבה יותר מאשר שווקים מפותחים. חברות מתמודדות עם סיכונים מהתערבויות ממשלתיות פוטנציאליות, והכלכלה המונעת על ידי יצוא רגישה למיתונים של שותפי סחר מרכזיים, המשפיעים על הקרן.

המתיחות בין ארה"ב לסין מעוררת חששות לגבי מכסים ומגבלות סחר, שעלולות לפגוע ביצוא הסיני ובקרן. התקנים הרגולטוריים בסין פחות מחמירים מאשר בארה"ב, מה שמוביל למידע מוגבל על המנפיקים. חוקי המס אינם ברורים ועלולים לשינוי, מה שעלול להשפיע על הקרן ולהוביל להתחייבויות בלתי צפויות למשקיעים זרים. תנודות במטבע של מדינות זרות עלולות להשפיע לרעה על ערכי המטבע המקומי. הקרן עשויה להשקיע בהנפקות ראשוניות ובחברות קטנות יותר, שלרוב מציגות תנודתיות גבוהה והיסטוריית מסחר מוגבלת. השקעות ממוקדות באופן צר בדרך כלל מציגות תנודתיות גבוהה יותר. נכסי הקרן צפויים להתרכז במגזר, תעשייה, שוק או קבוצת ריכוזים, במידה שהמדד הבסיסי כולל ריכוזים כאלה. ניירות הערך או החוזים העתידיים בריכוז זה עשויים להגיב באופן דומה להתפתחויות בשוק. לכן, הקרן חשופה להפסד עקב אירועים שליליים המשפיעים על הריכוז הזה.

סיכוני אסטרטגיה עיקריים – KRBN

הקרן משקיעה בעיקר בחוזים עתידיים על קצבת פחמן ונגזרים אחרים, שיכולים להיות תנודתיים יותר מהשקעות ישירות בניירות ערך ועלולים להעצים רווחים והפסדים. אסטרטגיית הקרן תלויה בקיומם וביעילותם המתמשכת של משטרי קאפ-אנד-טרייד והגבלת פחמן. אין כל הבטחה לכך ששווקים אלה ימשיכו, יישארו נזילים או ישיגו את יעדי המדיניות שלהם. שינויים רגולטוריים או חקיקתיים, פיתוח טכנולוגיות חדשות או שינויים בעלות הפחתת הפליטות עלולים להשפיע לרעה על מחירי הפחמן ועל ערך ההשקעות של הקרן. הקרן משקיעה דרך חברת בת בבעלות מלאה באיי קיימן וחשופה בעקיפין לסיכונים של השקעות החברה הבת. החברה הבת אינה רשומה תחת חוק חברות ההשקעות של ארה"ב משנת 1940, ולכן הקרן אינה זוכה לכל ההגנות שבחוק זה. הקרן והחברה הבת נחשבים למאגרי סחורות וכפופים לרגולציה לפי חוק בורסת הסחורות וכללי ה-CFTC, מה שעלול להעלות עלויות ולהגביל את השימוש בכלים מסוימים. חוזים עתידיים וחוזים אחרים עשויים להידרש להימנע בזמנים או במחירים נוחים כדי למנוע מהקרן לעבור מגבלות פוזיציה שנקבעו על ידי ה-CFTC. הערך של השקעה נגזרת מקושרת לסחורות מבוסס בדרך כלל על תנועות המחיר של סחורה פיזית ויכול להיות מושפע משינויים בתנועות השוק הכוללות, תנודתיות במדד, שינויים בריביות או גורמים המשפיעים על תעשייה או סחורה מסוימת.

הקרן חשופה לסיכון ריבית, שהוא הסיכוי שערכן של אג"ח ירד ככל שהריביות עולות. השקעות ממוקדות באופן צר בדרך כלל מציגות תנודתיות גבוהה יותר. נכסי הקרן צפויים להתרכז במגזר, תעשייה, שוק או קבוצת ריכוזים, במידה שהמדד הבסיסי כולל ריכוזים כאלה. ניירות הערך או החוזים העתידיים בריכוז זה עשויים להגיב באופן דומה להתפתחויות בשוק. לכן, הקרן חשופה להפסד עקב אירועים שליליים המשפיעים על הריכוז הזה.

נגזרים וסיכון צד נגד – KWEB & KRBN

הקרן עשויה להשקיע בנגזרים, כולל חוזים עתידיים/עתידיים, החלפות ואופציות, שלרוב תנודתיות יותר מהשקעות אחרות ועלולות להעצים את רווחי הקרן. הסיכון העיקרי של נגזרים הוא ששינויים בערך השוק של הנכס והנגזרת עשויים לא להיות פרופורציונליים, וחלק מהנגזרים עלולים לגרום להפסדים בלתי מוגבלים. נגזרים כפופים גם לנזילות ולסיכון צד נגדי. הקרנות חשופות לסיכון נזילות, כלומר השקעות מסוימות עשויות להיות קשות לרכישה או מכירה בזמן ובמחיר סבירים. אם עסקה עבור ניירות ערך אלו גדולה, ייתכן שלא ניתן יהיה להתחיל אותה, מה שעלול לגרום לקרן להפסדים. סיכון צד נגד הוא הסיכון להפסד במקרה שהצד השני להסכם לא מבצע את התשלומים הנדרשים או לא עומד בתנאי הנגזרת.

רישום חוצה של ADX / מתאים לאיחוד האמירויות

שקלו היטב את יעדי ההשקעה, הסיכונים, החיובים וההוצאות של הקרן לפני ההשקעה. מידע זה ומידע נוסף כלול בתשקיף המלא והסיכום של הקרן, הזמין בכתובת https://kraneshares.com/. קראו את התשקיף היטב לפני ההשקעה.

קרנות סל הנסחרות בבורסה לניירות ערך של אבו דאבי (ADX) הן ניירות ערך הנסחרים ב-ADX המייצגים מניות של קרן הסל הבסיסית KraneShares ETF. Neovision Wealth Management Limited (NWM) משמשת כיועצת רישום ו-Oceane Invest משמשת כמייצרת השוק עבור קרנות הסל המוצגות ב-ADX. השקעה בקרנות סל המוצגות ב-ADX כרוכה בסיכון, כולל סיכונים הקשורים לנזילות בשוק המשני, תנודתיות השוק והבדלים פוטנציאליים בין מחיר השוק של היחידות לבין ערך הנכסים הנקי (NAV) של ה-ETF הבסיסי. משקיעים צריכים לבחון בקפידה את כל מסמכי ההנפקה והגילויים הזמינים דרך ADX ורשות ניירות הערך והסחורות של איחוד האמירויות (SCA), תוך דגש מיוחד על המטרות, המדיניות, גורמי הסיכון, העמלות, ההוצאות והעמלות. KraneShares אינה מוכרת או מפיצה מוצרי השקעה באיחוד האמירויות. למידע על השקעה או מימוש קרנות סל המשורות ב-ADX, משקיעים צריכים לפנות לברוקר המורשה שלהם או לחבר המסחר הרלוונטי ב-ADX איתו הם מנהלים חשבון. קרנות סל המוצגות ב-ADX זמינות רק למשקיעים הזכאים לפי תקנות SCA החלות.

למידע נוסף - מדיה:



KraneShares Investor Relations

info@kraneshares.com

