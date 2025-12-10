Une nouvelle étoile brille dans la seconde édition du Guide MICHELIN Doha

Un restaurant obtient une étoile MICHELIN, tandis que deux autres conservent leur étoile

Quatre nouveaux Bib Gourmand ont été décernés, portant le total à huit restaurants Bib Gourmand à Doha

44 restaurants au total sont inclus dans la sélection du Guide MICHELIN Doha 2026



DOHA, Qatar, 10 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gastronomie de Doha est à l’honneur alors que le guide MICHELIN dévoile son édition 2026, la deuxième depuis son lancement l’an dernier au St. Regis Doha. La sélection de cette année souligne l’évolution de l’identité gastronomique de la ville et présente 12 nouveaux restaurants, dont neuf font partie de la catégorie sélectionnée. Huit restaurants obtiennent un Bib Gourmand pour leur rapport qualité-prix exceptionnel, tandis que trois établissements reçoivent une étoile MICHELIN.

Gwendal Poullennec, Directeur international du Guide MICHELIN, a déclaré : « La sélection du guide MICHELIN Doha 2026 reflète l’évolution remarquable de la scène culinaire de cette ville dynamique. Doha n’est pas seulement un centre culturel, elle s’est fermement imposée comme une destination pour les gourmets à la recherche d’expériences exceptionnelles. Les nouvelles distinctions Bib Gourmand et la présence continue de restaurants arborant une étoile MICHELIN soulignent l’engagement de Doha en faveur de la qualité, de la créativité et de l’innovation. Avec une gastronomie en plein essor, Doha promet des moments inoubliables et un avenir encore plus prometteur pour son identité culinaire. »

Une étoile MICHELIN

Les étoiles MICHELIN sont décernées aux restaurants qui proposent une cuisine d’exception, suivant cinq critères universels : la qualité des ingrédients, l’harmonie des saveurs, la maîtrise des techniques, la personnalité du chef exprimée à travers sa cuisine et, de façon tout aussi importante, la cohérence sur l’ensemble de la carte et dans le temps.

Alba Ce restaurant italien, niché dans les emblématiques Katara Towers du luxueux Raffles Doha, a obtenu cette année une étoile MICHELIN grâce à l’art culinaire mis en valeur par le chef Cristhian Serraino. Des plats comme la joue de veau braisée au Barolo et les spaghettis au ragù de crevettes, ainsi que des ingrédients de première qualité comme le thon Balfegó venu d’Europe, ont permis de créer une expérience inoubliable.

Le maintien d’une étoile MICHELIN est l’une des plus hautes distinctions du monde culinaire. Dans l’édition 2026, deux restaurants ont une nouvelle fois prouvé leur excellence. Jamavar et IDAM d’Alain Ducasse conservent fièrement leur distinction, réaffirmant ainsi leur maîtrise et leur engagement en faveur d’une gastronomie d’exception.

Quatre nouveaux Bib Gourmand

Le prix Bib Gourmand met en valeur les restaurants de la sélection qui offrent une cuisine de qualité à un prix avantageux.

Fenyal Cet agréable café de l’île de Gewan est l’un des préférés des habitants de la région. Des falafels au kofta d’agneau, en passant par le café arabe aromatique, il propose des saveurs intenses du Moyen-Orient à des prix abordables.

Mila Situé au premier étage du Rosewood Doha, ce lieu chaleureux propose des plats méditerranéens et levantins à partager, préparés par le chef Marc, à un prix très intéressant.

Berenjak Al Maha L’élégance persane rencontre le charme des îles avec des ragoûts copieux, des pains frais et des brochettes cuites sur la braise, le tout à des prix raisonnables.

Baron Ce restaurant de Beirut, version Doha, sert un menu fusion méditerranéen, avec des plats généreux à partager comme les capellini au crabe, et offre un excellent rapport qualité-prix pour les déjeuners d’affaires.

Isaan, Argan, Jiwan et Hoppers conservent leur distinction cette année.

Neuf nouveaux restaurants ajoutés à la sélection du Guide

Em Sherif Cet établissement libanais populaire situé sur l’île d’Al Maha propose des intérieurs élégants et une terrasse offrant une vue imprenable sur la ville.

Carbone Doha Située sur l’île d’Al Maha, cette version animée d’un lieu emblématique de New York sert des classiques tels que des rigatoni épicés, des steaks et des côtelettes d’agneau.

Koo Madame Sombre et élégant, cet établissement du Rosewood Doha propose des dim sum, des nouilles tirées à la main et le fameux canard de laqué découpé à la table.

Shanghai Me Doha Ce restaurant urbain intime conjugue les saveurs chinoises et japonaises dans un cadre cossu inspiré des années 1930. Il propose notamment de la morue argentée au miso de yuzu, des gyoza de plat de côtes et des cocktails sur le thème du zodiaque.

Hunters Room & Grill Repérez la statue du cerf au Westin Doha pour trouver des steaks australiens de première qualité et des saveurs intenses. L’aguachile de bar est un plat incontournable.

Salt Road Cet établissement de l’Andaz Doha met à l’honneur la cuisine sud-africaine avec de la poitrine de bœuf séchée, des champignons rôtis au Josper et des steaks exceptionnels.

Loris Dans un cadre luxueux, le restaurant The Pearl propose d’authentiques plats libanais à partager, notamment du houmous onctueux et des brochettes à la cerise.

Mr & Mrs Hawker Revivez la culture hawker de Singapour avec des plats riches en saveur comme le crabe au chili et le pudding de sagou à la mangue.

yūn Ce restaurant chinois opulent associe des vues panoramiques à des classiques de la cuisine cantonaise. Commencez par les dim sum et terminez par le fameux canard rôti préparé de deux façons.

Prix spéciaux du Guide MICHELIN

Les Prix spéciaux du Guide MICHELIN permettent de mettre en lumière l’ensemble des contributions apportées par les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, et d’honorer les personnes les plus talentueuses et les plus motivées du secteur.

Le Prix du jeune chef du Guide MICHELIN est décerné au Chef Cristhian Serraino d’Alba, un jeune chef talentueux dont l’expérience dans les plus grandes cuisines européennes transparaît dans son travail. Ses plats sont créatifs, magnifiquement équilibrés et pleins de saveurs.

Le Prix Ouverture de l’année du Guide MICHELIN est décerné au Koo Madame, un restaurant élégant qui évoque le charme du Shanghai des années 1920 et offre une expérience gastronomique vraiment unique. Les clients sont choyés par un personnel attentif et sincère qui fait de chaque visite un moment spécial.

Shanghai Me Doha reçoit le Prix du service du Guide MICHELIN, les inspecteurs ayant apprécié la qualité, l’amabilité et l’attention de l’équipe, qui offre un service d’une qualité exceptionnelle. Elle se montre chaleureuse avec les clients, leur recommandant souvent ses plats préférés, ce qui ajoute une touche personnelle et accueillante.

yūn est récompensé par le Prix du cocktail/mocktail exceptionnel du Guide MICHELIN. Perché au 44e étage du Waldorf Astoria Doha, ce restaurant cantonais raffiné associe une vue imprenable à la créativité. Ses mocktails à base de thé sont élaborés avec art, leur saveur est complexe et ils sont magnifiquement présentés.

