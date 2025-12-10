Satu Bintang Baru Bersinar dalam Edisi Kedua MICHELIN Guide Doha

1 restoran naik peringkat menjadi Satu Bintang MICHELIN, sementara 2 restoran lainnya masih mempertahankan Bintang mereka

4 penghargaan Bib Gourmand baru ditambahkan, sehingga total menjadi 8 restoran Bib Gourmand di Doha

Sebanyak 44 restoran terdaftar dalam seleksi MICHELIN Guide Doha 2026



DOHA, Qatar, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dunia kuliner Doha kembali menjadi sorotan saat MICHELIN Guide meluncurkan edisi 2026-nya yang kedua sejak debutnya tahun lalu di St. Regis Doha. Seleksi tahun ini merayakan identitas gastronomi Doha yang terus berkembang dengan menghadirkan 12 restoran baru, sembilan di antaranya masuk dalam kategori terpilih. Delapan restoran meraih penghargaan Bib Gourmand dengan nilai istimewa, sementara tiga restoran mendapatkan penghargaan Satu Bintang MICHELIN.

Gwendal Poullennec, Direktur Internasional MICHELIN Guide, mengatakan: “Daftar seleksi MICHELIN Guide Doha 2026 mencerminkan evolusi luar biasa dari dunia kuliner kota yang dinamis ini. Doha bukan hanya menjadi pusat budaya, tetapi juga telah menegaskan diri sebagai destinasi bagi para pecinta kuliner yang mencari pengalaman bersantap luar biasa. Bertambahnya restoran peraih Bib Gourmand serta tetap hadirnya peraih Satu Bintang MICHELIN menegaskan komitmen Doha terhadap kualitas, kreativitas, dan inovasi. Seiring dengan terus berkembangnya lanskap gastronominya, Doha menjanjikan momen bersantap yang tak terlupakan dan bahkan masa depan yang lebih cerah bagi identitas kulinernya.”

Satu Bintang MICHELIN

Bintang MICHELIN diberikan kepada restoran yang menyajikan masakan luar biasa, dengan mempertimbangkan lima kriteria universal: kualitas bahan yang digunakan; harmoni rasa; penguasaan teknik memasak; kepribadian chef yang tercermin dalam hidangannya; serta yang tak kalah penting, konsistensi, baik di seluruh menu maupun dari waktu ke waktu.

Alba Restoran Italia ini, yang berlokasi di dalam Katara Towers yang ikonik di Raffles Doha yang mewah, naik peringkat menjadi peraih Satu Bintang MICHELIN tahun ini berkat kepiawaian kuliner yang ditampilkan oleh chef Cristhian Serraino. Hidangan seperti pipi sapi muda yang dimasak dengan Barolo dan spaghetti dengan saus ragù udang, ditambah penggunaan berbagai bahan premium seperti tuna Balfegó yang didatangkan langsung dari Eropa, benar-benar menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan.

Mempertahankan Bintang MICHELIN merupakan salah satu penghargaan tertinggi dalam dunia kuliner, dan dalam edisi 2026 ini, dua restoran kembali membuktikan keunggulan mereka. Jamavar dan IDAM oleh Alain Ducasse dengan bangga mempertahankan penghargaan mereka, menegaskan keahlian dan komitmen mereka terhadap pengalaman bersantap yang luar biasa.

Empat Bib Gourmand baru

Penghargaan Bib Gourmand menyoroti restoran dalam daftar seleksi yang menawarkan hidangan berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

Fenyal Kafé yang nyaman di Gewan Island ini menjadi favorit warga setempat, menyajikan hidangan Timur Tengah yang penuh cita rasa dan ramah di kantong, mulai dari falafel dan lamb kofta hingga kopi Arab aromatik.

Mila Berlokasi di lantai satu Rosewood Doha, tempat yang nyaman ini menawarkan hidangan berbagi bergaya Mediterania dan Levant yang dibuat oleh Chef Marc, dengan nilai yang sangat baik.

Berenjak Al Maha Keanggunan khas Persia berpadu dengan pesona pulau melalui sajian semur hangat, roti segar, dan kebab yang dipanggang di atas arang, semuanya ditawarkan dengan harga yang bersahabat.

Baron Restoran ini merupakan cabang dari restoran populer bernama sama di Beirut yang menyajikan menu perpaduan Mediterania dengan hidangan berbagi porsi besar seperti capellini kepiting, dan menawarkan pilihan makan siang bisnis yang sangat bernilai.

Isaan, Argan, Jiwan, dan Hoppers mempertahankan penghargaan mereka tahun ini.

Sembilan restoran baru ditambahkan ke dalam daftar seleksi MICHELIN Guide.

Em Sherif Tempat makan Lebanon populer di Al Maha Island ini menawarkan interior yang elegan serta teras dengan pemandangan kota yang menakjubkan.

Carbone Doha Terletak di Al Maha Island, cabang yang ramai dari ikon New York ini menyajikan hidangan klasik seperti rigatoni pedas, steak, dan irisan daging domba.

Koo Madame Dengan pencahayaan remang dan bergaya, tempat makan di Rosewood Doha ini menyajikan dim sum, mi tarik, serta hidangan khas Bebek Beijing yang diiris langsung di meja.

Shanghai Me Doha Restoran kota yang intim ini memadukan cita rasa Tiongkok dan Jepang dalam suasana mewah yang terinspirasi dari tahun 1930-an. Menu andalan mencakup ikan kod perak dengan saus yuzu miso, gyoza dengan isian daging iga sapi cincang, dan koktail bertema zodiak.

Hunters Room & Grill Temukan patung rusa di Westin Doha untuk menikmati steak Australia premium dan cita rasa yang berani. Ikan kakap aguachile mereka wajib dicoba.

Salt Road Restoran Andaz Doha ini menyajikan hidangan khas Afrika Selatan dengan brisket asap, jamur panggang Josper, dan steak yang lezat.

Loris Suasana mewah di The Pearl ini menyajikan hidangan Lebanon autentik untuk dinikmati bersama, mulai dari hummus yang lembut hingga kebab ceri.

Mr & Mrs Hawker Nikmati kembali budaya kuliner kaki lima Singapura dengan berbagai hidangan lezat seperti kepiting cabai dan puding sagu mangga.

yūn Restoran Tiongkok mewah ini memadukan pemandangan panorama dengan hidangan klasik Kanton. Mulailah dengan dim sum dan akhiri dengan hidangan khas bebek panggang yang disajikan dalam dua cara.

Penghargaan Khusus MICHELIN Guide

Melalui Penghargaan Khususnya, MICHELIN Guide menyoroti berbagai kontribusi di bidang horeka (hotel, restoran, kafe), menghargai individu-individu paling berbakat dan termotivasi di industri ini.

Penghargaan Chef Muda MICHELIN Guide diberikan kepada Chef Cristhian Serraino dari restoran Alba, seorang chef muda berbakat dan berpengalaman di berbagai dapur Eropa ternama yang tercermin dalam karyanya. Hidangannya kreatif, terpadu dengan harmonis, dan kaya akan cita rasa.

Penghargaan Pembukaan Restoran Terbaik Tahun Ini dari MICHELIN Guide diberikan kepada Koo Madame, restoran elegan yang menghadirkan pesona Shanghai tahun 1920-an, menawarkan pengalaman bersantap yang benar-benar istimewa. Para tamu dimanjakan oleh staf yang ramah dan penuh perhatian, sehingga setiap kunjungan terasa istimewa.

Shanghai Me Doha menerima Penghargaan Layanan dari MICHELIN Guide karena para pengamat mencatat bahwa timnya profesional, ramah, dan sangat perhatian – menyajikan layanan yang terasa benar-benar istimewa. Mereka menyambut tamu dengan hangat, sering merekomendasikan hidangan favorit dengan memberikan sentuhan pribadi dan ramah.

yūn menerima Penghargaan Koktail/Mocktail Istimewa dari MICHELIN Guide. Terletak di lantai ke-44 Waldorf Astoria Doha, restoran Kanton elegan ini memadukan pemandangan yang menakjubkan sekaligus menampilkan kreativitas dalam setiap hidangannya. Mocktail khas berbahan dasar teh disajikan dengan seni, kaya rasa, dan tampilan yang menawan.

Tentang Michelin:

Michelin sedang membangun produsen terkemuka dunia dalam bidang komposit dan pengalaman yang mengubah hidup. Selama lebih dari 130 tahun menjadi pelopor material rekayasa, Michelin memiliki posisi yang unik untuk memberikan kontribusi penting bagi kemajuan manusia dan dunia yang lebih berkelanjutan. Dengan keahlian mendalamnya dalam komposit polimer, Michelin terus berinovasi untuk memproduksi ban dan komponen berkualitas tinggi untuk aplikasi penting di berbagai bidang menantang, mulai dari mobilitas, konstruksi, aeronautika, energi rendah karbon, hingga sektor layanan kesehatan. Perhatian yang diberikan pada produknya serta pemahaman mendalam terhadap pelanggan mendorong Michelin untuk menghadirkan pengalaman terbaik. Hal ini mencakup mulai dari penyediaan solusi terhubung berbasis data dan AI untuk armada profesional hingga merekomendasikan restoran dan hotel unggulan yang dikurasi oleh MICHELIN Guide. Berkantor pusat di Clermont-Ferrand, Prancis, Michelin hadir di 175 negara dan mempekerjakan 129.800 orang. ( www.michelin.com ).

Ikuti semua berita kami di X @Michelin

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d5646d6-b18d-491b-94b7-7f4188a0fa6b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/852275fb-fed3-4fb3-a819-3e59c6fde746