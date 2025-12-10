ミシュランガイド・ドーハ第2版で新たな一つ星が輝く

1軒のレストランがミシュラン一つ星を獲得、他の2軒のレストランが星を維持

新たに4軒のビブグルマン認定店が追加され、ドーハのビブグルマン認定レストランは合計8軒となる

ミシュランガイド・ドーハ2026のセレクションに、合計44軒のレストランが掲載



カタール・ドーハ発, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ドーハの食文化に注目が集まる中、ミシュランガイド (MICHELIN Guide) が2026年版を発表。昨年ザ セント レジス ドーハ (St. Regis Doha) で初公開されて以来、2度目の刊行となる。今年のセレクションは、ドーハの進化する食のアイデンティを称え、12軒の新たなレストランを紹介する。そのうち9軒がセレクテッドのカテゴリーに選出された。8軒のレストランが優れたコストパフォーマンスでビブグルマンの称号を獲得し、3軒のレストランがミシュラン一つ星を受賞した。

ミシュランガイド・インターナショナルディレクターのグウェンダル・プレネック (Gwendal Poullennec) は次のように述べている。「ミシュランガイド・ドーハ2026のセレクションは、この活気あふれる都市の食文化の驚くべき進化を反映しています。ドーハは文化の中心地であるだけでなく、特別な体験を求める食通の目的地としての地位を確立しています。新たなビブグルマン認定店が追加され、ミシュラン一つ星レストランが星を維持したことは、ドーハが品質、創造性、革新性に力を入れていることを示しています。レストランが引き続き充実する中、ドーハは忘れられない食の体験を約束し、その食文化のアイデンティティにはさらに輝かしい未来が待ち受けています」。

ミシュラン一つ星

ミシュランの星は、卓越した料理を提供するレストランに授与される。その評価には、以下の5つの普遍的な基準が考慮される：食材の品質、味の調和、技法の熟達度、料理を通じて表現されるシェフの個性、そして同じくらい重要だが、メニュー全体での一貫性と時間的一貫性である。

アルバ (Alba)アイコニックなカタラタワーズ (Katara Towers) に位置するラグジュアリーなラッフルズ ドーハ (Raffles Doha) にあるこのイタリアンレストランは、シェフのクリスティアン・セライノ (Cristhian Serraino) が披露する料理の芸術性により、今年ミシュラン一つ星を獲得した。仔牛の頬肉のバローロワイン煮込みやエビのラグースパゲッティといった料理のほか、ヨーロッパから空輸されたバルフェゴ社 (Balfegó) のマグロなどの高級食材の使用が、まさに忘れられない体験を生み出した。

ミシュランの星を維持することは、レストラン業界における最高の栄誉の一つであり、2026年版においても、2軒のレストランが再びその卓越性を証明した。ジャマヴァール (Jamavar) とIDAMバイ・アラン・デュカス (IDAM by Alain Ducasse) は、その独自性を維持し、熟練の技と卓越したダイニングへのコミットメントを改めて示している。

新たな4軒のビブグルマン認定店

ビブグルマン賞は、優れた品質の料理を手頃な価格で提供するレストランを、セレクションの中から選出するものである。

フェニヤル (Fenyal) この居心地の良いゲワン島のカフェは地元の人気店で、ファラフェルやラムのコフタから香り高いアラビックコーヒーまで、手頃な価格で鮮やかな中東の味わいを提供している。

ミラ (Mila) ローズウッド ドーハ (Rosewood Doha) の1階に位置するこの温かみのある店では、シェフのマーク (Marc) による地中海沿岸とレバント地方の大皿料理を手頃な価格で提供している。

ベレンジャク・アル・マハ (Berenjak Al Maha) ペルシャのエレガンスと島の魅力が融合した同店では、ボリュームたっぷりのシチュー、焼きたてのパン、炭火焼きのケバブなどが、すべて手頃な価格で提供されている。

バロン (Baron) ベイルートで人気のレストランのこの姉妹店では、カニのカッペリーニなどシェアできるボリュームたっぷりの料理による地中海フュージョンメニューを提供。ビジネスランチに優れたコストパフォーマンスを実現している。

イサーン (Isaan)、アルガン (Argan)、ジワン (Jiwan) 、ホッパーズ (Hoppers) は今年もビブグルマンの称号を維持している。

ガイドのセレクションに新たに9軒のレストランが追加

エム・シェリフ (Em Sherif) アル・マハ・アイランド (Al Maha Island) にあるこの人気レバノンレストランは、エレガントな内装と、息を呑むような街の景色を望むテラスを備えている。

カーボーン・ドーハ (Carbone Doha) ニューヨークにある同名の名店が、アル・マハ・アイランドに構えるこの活気ある支店は、スパイシーなリガトーニ、ステーキ、ラムチョップなどの定番メニューを提供している。

クー・マダム (Koo Madame) ローズウッド ドーハにあるこのダークかつスタイリッシュなレストランでは、点心、手延べ麺、テーブルのそばで切り分けられる、看板メニューの北京ダックを提供している。

上海ミー・ドーハ (Shanghai Me Doha) この落ち着いた雰囲気の都市型レストランは、1930年代をイメージした豪華な空間で、中国料理と日本料理の味わいを融合させている。目玉には銀鱈の柚子みそ焼き、ショートリブの餃子、干支をテーマにしたカクテルが含まれる。

ハンターズ・ルーム・アンド・グリル (Hunters Room & Grill) ウェスティン ドーハ (Westin Doha) の鹿の像が目印の同店で、オーストラリア産の高級ステーキと大胆な味わいを発見されたい。シーバスのアグアチレは必ず試すべき一品である。

ソルト・ロード (Salt Road) このアンダーズ ドーハ (Andaz Doha) のレストランでは、南アフリカ料理を提供しており、塩漬けブリスケット、ジョスパー (Josper) オーブンで炭火焼きしたマッシュルーム、すばらしいステーキを味わうことができる。

ロリス (Loris) ザ パール (The Pearl) にある豪華な空間で、なめらかなフムスからチェリーケバブまで、シェアして楽しめる本格的なレバノン料理を提供している。

ミスター・アンド・ミセス・ホーカー (Mr & Mrs Hawker) チリクラブやマンゴーサゴプディングなど、鮮やかな料理でシンガポールの屋台文化を体感されたい。

ユン (yūn) この豪華な中華レストランでは、広大な景色と定番の広東料理を楽しめる。点心から始まり、2通りの方法で提供される看板メニューのローストダックで締めくくられる。

ミシュランガイド特別賞

ミシュランガイドでは、特別賞を通じて、ホスピタリティ業界における多岐にわたる貢献に光を当て、業界の最も才能豊かで意欲的な個人を称えている。

ミシュランガイド ヤングシェフアワード (Young Chef Award) は、アルバのシェフ、クリスティアン・セライノに授与される。クリスティアンは、ヨーロッパの一流店での経験が料理から感じられる才能ある若手シェフである。同氏の料理は、創造性に溢れ、見事に調和が取れており、風味豊かである。

ミシュランガイド オープニング・オブ・ザ・イヤーアワード (Opening of the Year Award) は、1920年代の上海の魅力を彷彿とさせるエレガントなレストランで、真に独特な食体験を提供しているクー・マダムに授与される。客は、気配りの行き届いた、真心溢れるスタッフに手厚くもてなされ、訪れるたびに特別な気分を味わえる。

上海ミー・ドーハはミシュランガイド サービスアワード (Service Award) を受賞。調査員が気づいたように、洗練されており、フレンドリーで、非常に気配りが行き届いたチームは、真に特別であると感じられるサービスを提供している。チームは温かく客と接し、よく人気の料理を勧めてくれるため、パーソナルで歓迎的な雰囲気が感じられる。

ユンはミシュランガイド エクセプショナル・カクテル／モクテルアワード (Exceptional Cocktail/Mocktail Award) を受賞。ウォルドルフ アストリア ドーハ (Waldorf Astoria Doha) の44階に位置するこの洗練された広東料理レストランは、息を呑むような眺望と創造性を融合させている。看板メニューであるティーベースのモクテルは、巧みに作られ、複雑な味わいで、美しく飾られている。

