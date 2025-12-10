두 번째 미쉐린 가이드 도하 에디션, 새로운 1스타 탄생

미쉐린 1스타 획득한 1개 레스토랑, 2개 레스토랑은 기존 스타 유지

빕 구르망 레스토랑으로 4곳 신규 선정, 도하의 빕 구르망 레스토랑 총 8개로 증가

2026 미쉐린 가이드 도하 에디션에 소개된 레스토랑은 총 44곳



카타르 도하, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 미쉐린 가이드(MICHELIN Guide) 도하 에디션이 발표되며 도하의 미식 업계가 주목받고 있다. 2회째를 맞이한 이 에디션은 지난해 더 세인트 레지스 도하(St. Regis Doha)에서 처음 발표되었다. 올해에는 미식 도시로서 진화하는 도하의 정체성을 기리며 총 12곳의 신규 레스토랑을 소개한다. 9곳이 이번에 처음 선정되었다. 8개 레스토랑이 합리적인 가격으로 빕 구르망을 새로 획득했고, 기존의 3개 레스토랑은 미쉐린 1스타를 받았다.

미쉐린 가이드 인터내셔널 디렉터, Gwendal Poullennec은 “2026 미쉐린 가이드 도하 에디션은 이 역동적인 도시의 미식 산업이 주목할 만한 진화를 이루었음을 보여준다. 도하는 문화의 중심지일 뿐 아니라, 탁월한 경험을 추구하는 미식가들이 모이는 장소로 공고히 자리매김했다. 빕 구르망(Bib Gourmand)으로 새로이 선정된 곳들과 미쉐린 1스타 레스토랑들의 꾸준한 활약은 도하라는 도시가 품질, 창의성, 혁신을 위해 얼마나 노력하는가를 잘 말해준다. 미식 지형이 계속해서 번영하고 있는 가운데, 도하는 잊지 못할 식사 경험과 더욱 빛나는 미식 도시로서의 미래를 약속한다”라고 말했다.

미쉐린 1스타

미쉐린 스타는 탁월한 요리를 제공하는 레스토랑에 주어지며, 재료의 수준, 풍미의 조화, 기술 숙련도, 요리를 통해 표현된 셰프의 개성, 무엇보다 전체 메뉴의 통일성과 언제 방문해도 변함없는 일관성이라는 다섯 가지 일반 기준을 고려해 선정된다.

상징적인 카타라 타워(Katara Towers)의 고급 호텔 라플스 도하(Raffles Doha)에 자리한 이탈리안 레스토랑 Alba는 셰프 Cristhian Serraino가 선보일 요리 기술 덕에 올해 미쉐린 1스타를 얻었다. 유럽에서 공수한 발페고 참치 등 고급 재료와 바롤로 와인으로 졸인 송아지 볼살, 새우 라구 스파게티 등과 같은 요리는 진정으로 잊기 힘든 경험을 선사한다.

미쉐린 스타 자격을 유지하는 것은 미식 업계에서 가장 큰 영예이다. 이번 2026 에디션에서는 2개 레스토랑이 또 한 번 탁월함을 인정받았다. Alain Ducasse의 Jamavar와 IDAM은 자랑스럽게 기존의 미쉐린 스타를 유지하며 숙련된 기술과 뛰어난 다이닝 경험을 향한 노력을 재차 확인받았다.

새로운 빕 구르망 식당 4곳

빕 구르망은 합리적인 가격에 좋은 품질의 음식을 제공하는 레스토랑에 주어진다.

Fenyal: 게완섬에 있는 아늑한 카페로 현지인들이 즐겨 찾는 명소이며 팔라펠, 양고기 코프타부터 향긋한 아라빅 커피까지 중동의 풍미를 합리적인 가격에 제공하는 활기 넘치는 곳이다.

Mila: 로즈우드 도하(Rosewood Doha) 호텔 1층에 자리한 이 따스한 레스토랑은 셰프 Marc가 만드는 지중해와 레반트 스타일의 음식을 합리적인 가격에 판매한다.

Berenjak Al Maha: 페르시아의 우아함이 섬의 매력과 만나는 이곳에서 따뜻한 스튜, 갓 구운 빵, 숯불에 구운 케밥을 합리적인 가격에 즐길 수 있다.

Baron: 베이루트 인기 레스토랑의 자매 레스토랑으로, 크랩 카펠리니처럼 함께 즐길 수 있는 요리를 비롯해 지중해풍 퓨전 메뉴를 런치 시간에 합리적인 가격으로 판매한다.

Isaan, Argan, Jiwan, Hoppers는 올해에도 같은 등급을 유지했다.

처음 선정된 9개 레스토랑

Em Sherif: 알마하섬에서 인기 있는 레바논 레스토랑으로, 우아한 인테리어를 자랑하며 테라스에서 멋진 도시 전망을 볼 수 있다.

Carbone Doha: 뉴욕을 대표하는 레스토랑의 분점으로 알마하섬에 위치했고 활기찬 분위기 속에서 매콤한 리가토니, 스테이크, 램찹 등 클래식한 요리를 판매한다.

Koo Madame: 로즈우드 도하에 있는 어둡고 스타일리시한 레스토랑으로, 딤섬과 수타면, 그리고 테이블 옆에서 썰어주는 베이징 덕을 대표 메뉴로 판매한다.

Shanghai Me Doha: 이 아늑한 도심 레스토랑은 1930년대에서 영감을 얻은 고급 인테리어에서 중국과 일본 음식을 선보인다. 주력 메뉴로는 유자 미소를 곁들인 은어 요리, 숏립 교자, 별자리 테마 칵테일이 있다.

Hunters Room & Grill: 웨스틴 도하 호텔에서 사슴 동상을 찾으면 고급 호주산 스테이크와 강렬한 풍미를 즐길 수 있다. 농어 아구아칠레는 꼭 맛보아야 할 메뉴다.

Salt Road: 안다즈 도하 호텔에 있는 레스토랑으로, 절인 브리스킷, 조스퍼로 구운 버섯, 특별한 스테이크 등 남아프리카 요리를 선보인다.

Loris: 진주섬에 있는 고급 레스토랑으로, 부드러운 후무스부터 체리 케밥까지 함께 먹기 좋은 정통 레바논 요리를 맛볼 수 있다.

Mr & Mrs Hawker: 칠리 크랩, 망고 사고 푸딩 등 활기찬 요리로 싱가포르의 호커 문화를 되살린다.

yūn: 고급 중식당으로 탁 트인 전망과 광둥 전통 요리를 함께 즐길 수 있다. 딤섬으로 시작해 두 가지 방식으로 제공되는 시그니처 오리 구이로 마무리하기를 추천한다.

미쉐린 가이드 특별상

미쉐린 가이드는 특별상을 통해 호텔 업계 전반에 다양하게 기여하며 업계에서 가장 재능 있고 열정 넘치는 개인들에게 상을 수여한다.

미쉐린 가이드 젊은 셰프상(MICHELIN Guide Young Chef Award)은 Alba의 셰프 Cristhian Serraino에게 주어졌다. 유럽 일류 주방에서의 경험을 요리에 고스란히 녹여내는 재능 많은 젊은 셰프로, 그의 요리는 창의적이고 아름답게 균형이 잡혔으며 풍미로 가득하다.

미쉐린 가이드 올해의 오픈상(MICHELIN Guide Opening of the Year Award)은 1920년대 상하이의 매력을 재현한 우아한 레스토랑 Koo Madame에 주어졌다. 이 레스토랑은 매우 독특한 다이닝 경험을 제공한다. 세심하고 진심 어리게 손님들을 대하는 직원들이 매 방문을 특별하게 만든다.

Shanghai Me Doha는 미쉐린 가이드 서비스상(MICHELIN Guide Service Award)을 받았다. 이 레스토랑은 세련되고 친절하며 세심한 배려로 대단히 탁월한 서비스를 제공한다는 평가를 받는다. 손님들과 인기 요리를 자주 추천하는 등 손님들과 따뜻하게 교류하며 친밀하고 환대받는다는 느낌을 준다.

yūn은 미쉐린 가이드 칵테일/목테일 최우수상(MICHELIN Guide Exceptional Cocktail/Mocktail Award)을 받았다. 월도프 아스토리아 도하(Waldorf Astoria Doha) 44층에 입점한 이 세련된 광둥 요리 레스토랑은 뛰어난 전망과 함께 창의적인 요리를 선사한다. 특히 시그니처인 차 베이스 목테일은 섬세하게 만들어져 맛이 풍부하고 아름답다.

About Michelin:

미쉐린은 삶을 변화시키는 복합 소재와 경험을 제공하는 세계적 제조 기업으로 성장하고 있다. 130년 이상 공학 소재 분야를 개척해온 미쉐린은 인류의 진보와 더 지속 가능한 세상을 위한 결정적인 기여를 할 수 있는 독보적인 위치에 있다. 폴리머 복합 소재에 대한 깊은 전문성을 기반으로 미쉐린은 고품질 타이어와 다양한 핵심 산업에서 요구되는 부품을 지속적으로 혁신해 제조하고 있다. 이러한 산업은 모빌리티, 건설, 항공, 저탄소 에너지, 헬스케어 등 폭넓고 까다로운 분야를 아우른다. 제품에 담긴 세심한 배려와 고객에 대한 깊은 이해는 미쉐린이 최상의 경험을 제공할 수 있도록 이끌어왔다. 이를 통해 전문 운송업체를 위한 데이터 및 AI 기반 커넥티드 솔루션부터, 미쉐린 가이드가 엄선한 최고 수준의 레스토랑과 호텔 추천에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하고 있다. 프랑스 클레르몽페랑에 본사를 둔 미쉐린은 전 세계 175개 국가에 진출해 있으며 12만 9,800명의 직원을 고용하고 있다. ( www.michelin.com ).

미쉐린에 대한 소식을 X 계정( @Michelin )을 통해 확인해보세요

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d5646d6-b18d-491b-94b7-7f4188a0fa6b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/852275fb-fed3-4fb3-a819-3e59c6fde746