Satu Bintang Baharu Bersinar dalam Edisi Kedua MICHELIN Guide Doha

Sebuah restoran dinaikkan taraf kepada One MICHELIN Star, manakala dua lagi mengekalkan status berprestij masing-masing

Doha kini bersinar dengan lapan restoran Bib Gourmand selepas empat pengiktirafan baharu diumumkan dalam Edisi Kedua MICHELIN Guide

Sebanyak 44 restoran disenaraikan dalam pemilihan MICHELIN Guide Doha 2026



DOHA, Qatar, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pentas kulinari Doha kembali menyerlah apabila MICHELIN Guide mempersembahkan edisi 2026, edisi kedua selepas pelancaran sulungnya tahun lalu di St. Regis Doha. Pemilihan tahun ini meraikan identiti gastronomi Doha yang semakin berkembang, dengan sembilan daripada 12 restoran baharu tersenarai dalam kategori terpilih. Sebanyak lapan restoran diraikan dengan Bib Gourmand kerana nilai yang luar biasa, sementara tiga lagi dianugerahkan One MICHELIN Star.

“Gwendal Poullennec, Pengarah Antarabangsa MICHELIN Guide, berkata: “Pemilihan MICHELIN Guide Doha 2026 mencerminkan evolusi luar biasa dunia kulinari di bandar yang dinamik ini. Doha bukan sekadar pusat kebudayaan, tetapi juga telah mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi gastronomi bagi penggemar makanan yang mengidamkan pengalaman istimewa. Penambahan pengiktirafan Bib Gourmand baharu serta kesinambungan restoran dengan One MICHELIN Star menonjolkan komitmen Doha terhadap kualiti, kreativiti dan inovasi. Seiring dengan landskap gastronomi terus berkembang, Doha tampil sebagai destinasi yang menjanjikan pengalaman santapan luar biasa dan masa depan kulinari yang lebih gemilang.”

One MICHELIN Star

Bintang MICHELIN dianugerahkan kepada restoran yang menawarkan masakan luar biasa, berdasarkan lima kriteria sejagat: kualiti bahan; keharmonian rasa; penguasaan teknik; personaliti chef yang terserlah melalui masakan mereka dan konsistensi keseluruhan menu sepanjang masa.

Alba Sebuah restoran Itali di Katara Towers yang terletak dalam di Raffles Doha yang mewah, telah dianugerahkan One MICHELIN Star tahun ini berkat kehebatan seni kulinari yang dipersembahkan oleh chef Cristhian Serraino. Hidangan istimewa seperti Barolo-braised veal cheek dan shrimp ragù spaghetti, digandingkan dengan bahan premium termasuk tuna Balfegó dari Eropah, benar-benar menghasilkan pengalaman kulinari pengalaman yang tidak dapat dilupakan.

Mengekalkan pengiktirafan MICHELIN Star adalah kemuncak penghormatan dalam dunia kulinari dan edisi 2026 menyaksikan dua restoran sekali lagi membuktikan keunggulan mereka. Jamavar dan IDAM by Alain Ducasse dengan bangga mengekalkan pengiktirafan mereka, sekali gus menegaskan lagi keunggulan serta komitmen terhadap pengalaman santapan yang luar biasa.

Empat Bib Gourmand baharu

Anugerah Bib Gourmand menyerlahkan restoran dalam pemilihan yang menawarkan makanan berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan.

Fenyal Kafe mesra di Gewan Island ini menjadi kegemaran penduduk tempatan, menyajikan cita rasa Timur Tengah yang penuh cita rasa dengan harga yang berpatutan — daripada falafel dan lamb kofta hinggalah kopi Arab yang beraroma.

Mila Terletak di tingkat pertama Rosewood Doha, destinasi mesra ini menawarkan hidangan perkongsian Mediterranean dan Levantine oleh Chef Marc pada nilai yang hebat.

Berenjak Al Maha Keanggunan Parsi bertemu pesona pulau dengan sajian rebusan yang mengenyangkan, roti segar serta kebab yang dipanggang di atas bara — semuanya pada harga berpatutan.

Baron Restoran adik kepada ikon kulinari Beirut ini menampilkan menu fusion Mediterranean dengan hidangan perkongsian istimewa seperti crab capellini, menjadikannya pilihan dengan nilai hebat untuk santapan tengah hari perniagaan.

Isaan, Argan, Jiwan serta Hoppers terus mengekalkan pengiktirafan mereka pada tahun ini.

Sembilan restoran baharu dimasukkan dalam pemilihan Panduan tahun ini

Em Sherif Destinasi Lebanon yang popular di Al Maha Island ini menawarkan ruang dalaman elegan serta teres dengan pemandangan bandar yang menakjubkan.

Carbone Doha Di Al Maha Island, cawangan meriah restoran ikonik New York ini menawarkan hidangan klasik termasuk spicy rigatoni, stik dan lamb chop.

Koo Madame Destinasi mewah di Rosewood Doha ini memikat dengan suasana bergaya gelap, dim sum halus, mi tarik tangan serta Beijing Duck ikonik yang dipotong di meja tetamu.

Shanghai Me Doha Restoran intim di pusat bandar ini menggabungkan rasa Cina dan Jepun dalam suasana mewah ala 1930‑an. Sorotan menu merangkumi silver cod with yuzu miso, short rib gyoza dan koktel bertema zodiak.

Hunters Room & Grill Patung rusa bertanduk di Westin Doha menjadi penanda ke restoran ini yang menawarkan stik premium Australia dan cita rasa yang menonjol. Sea bass aguachile mereka merupakan pilihan yang patut dicuba.

Salt Road Di Andaz Doha, restoran ini meraikan masakan Afrika Selatan dengan cured brisket, Josper-roasted mushroom dan stik yang menyerlah.

Loris Bertempat di The Pearl, restoran ini menampilkan suasana mewah dengan hidangan autentik Lebanon untuk dikongsi, termasuk hummus halus dan cherry kebab.

Mr & Mrs Hawker Menghidupkan semula budaya penjaja makanan Singapura dengan hidangan penuh warna seperti chili crabs dan mango sago pudding.

yūn Restoran Cina yang mewah ini menggabungkan pemandangan panorama dengan hidangan klasik Kantonis. Nikmati pengalaman kulinari bermula dengan dim sum, diakhiri dengan itik panggang ikonik yang disajikan dalam dua gaya berbeza.

Anugerah Khas MICHELIN Guide

Menerusi Anugerah Khasnya, MICHELIN Guide menonjolkan pelbagai sumbangan dalam dunia hospitaliti, sambil memberi penghormatan kepada individu paling berbakat dan bersemangat dalam industri ini.

MICHELIN Guide telah menganugerahkan Young Chef Award kepada Chef Cristhian Serraino dari Alba, seorang bakat muda yang menyerlah hasil pengalaman di dapur Eropah bertaraf dunia. Hidangan beliau kreatif, seimbang dengan sempurna dan kaya dengan rasa.

MICHELIN Guide Opening of the Year Award dianugerahkan kepada Koo Madame, restoran elegan yang menampilkan pesona Shanghai 1920-an serta pengalaman kulinari tersendiri. Para tetamu dimanjakan oleh kakitangan yang prihatin dan tulus, menjadikan setiap kunjungan terasa istimewa.

Shanghai Me Doha menerima MICHELIN Guide Service Award apabila inspektor MICHELIN mendapati pasukan ini begitu profesional, mesra dan sangat prihatin – memberikan layanan yang benar‑benar luar biasa. Mereka berinteraksi secara mesra dengan tetamu, sering mengesyorkan hidangan kegemaran, sekali gus menambah sentuhan peribadi dan mesra.

yūn diiktiraf dengan MICHELIN Guide Exceptional Cocktail/Mocktail Award. Terletak di tingkat 44 Waldorf Astoria Doha, restoran Kantonis elegan ini menawarkan pemandangan mempesona yang digabungkan dengan kreativiti kulinari. Mocktail berasaskan teh yang istimewa ini dihasilkan dengan penuh seni, kompleks dalam rasa serta dipersembahkan dengan indah.

Perihal Michelin:

Michelin sedang membangunkan pengeluar yang terkemuka di dunia dalam komposit yang mengubah kehidupan dan pengalaman. Michelin, yang telah mempelopori bahan kejuruteraan selama lebih 130 tahun, kini berada pada kedudukan unik untuk menyumbang secara signifikan kepada kemajuan manusia dan dunia yang lebih lestari. Berdasarkan kepakaran mendalam dalam komposit polimer, Michelin sentiasa berinovasi untuk menghasilkan tayar berkualiti tinggi dan komponen bagi aplikasi kritikal dalam bidang mencabar seperti mobiliti, pembinaan, aeronautik, tenaga rendah karbon serta penjagaan kesihatan. Perhatian teliti terhadap produknya serta pemahaman mendalam tentang pelanggan terus menginspirasi Michelin untuk menawarkan pengalaman terbaik. Ini merangkumi penyediaan penyelesaian berhubung berasaskan data dan AI untuk armada profesional hingga kepada cadangan restoran serta hotel unggul yang dikurasi oleh MICHELIN Guide.

