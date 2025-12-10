MICHELIN Guide Doha 第二版揭晓：一颗新星璀璨诞生

1 家餐厅晋升为 One MICHELIN Star（一星餐厅），另有 2 家餐厅成功卫冕 Stars 星级餐厅荣誉

新增 4 家 Bib Gourmand（必比登推介）餐厅，多哈同类别餐厅总数由此增至 8 家

共有 44 家餐厅入选 2026 年 MICHELIN Guide Doha 榜单



卡塔尔多哈, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自去年在 St. Regis Doha 首次发布以来，MICHELIN Guide 今年再次揭晓其 2026 年榜单，多哈餐饮业由此再度成为万众瞩目的焦点。今年的评选彰显了这座城市不断演变的美食风貌，共新增 12 家餐厅入选，其中九家跻身精选类别。八家餐厅因出色的性价比而获选为 Bib Gourmand（必比登推介）餐厅，另有三家餐厅摘得 One MICHELIN Star（成为一星餐厅）。

MICHELIN Guide 国际总监 Gwendal Poullennec 表示：“2026 年 MICHELIN Guide Doha 榜单的评选结果彰显了这座活力之都在餐饮领域的非凡发展。多哈不仅是文化枢纽，更已成为追求非凡美食体验的饕客们心驰神往的目的地。新增的 Bib Gourmand（必比登推介）餐厅以及持续上榜的 One MICHELIN Star（一星餐厅），彰显了多哈对品质、创意与创新的不懈追求。随着多哈在美食版图的蓬勃发展，这座城市必将为食客缔造难忘的用餐体验，其美食形象未来也将更加令人瞩目。”

One MICHELIN Star（一星餐厅）

MICHELIN Stars 星级评级制度旨在表彰在烹饪方面表现出色的餐厅，评选标准全球通用，涵盖五大维度：盘中食材；口味的融合；烹饪技巧；菜肴所展示的创意；以及同样重要的一点，即菜品的持续稳定性。

Alba 这家意大利餐厅位于标志性建筑 Katara Towers 的豪华酒店 Raffles Doha 内。今年，凭借主厨 Cristhian Serraino 所展现的精湛烹饪技艺，该餐厅成功摘得 One MICHELIN Star（一星餐厅美誉）。无论是巴罗洛红酒慢炖小牛面颊肉和鲜虾肉酱意面，还是从欧洲空运而来的 Balfegó 金枪鱼等优质食材，都为食客带来了真正难以忘怀的用餐体验。

保持 MICHELIN Star 星级餐厅称号是烹饪界的最高荣誉之一。在 2026 年的评选榜单中，有两家餐厅再次证明了自身的卓越实力。Jamavar 和 IDAM by Alain Ducasse 这两家餐厅不负众望，成功守住了星级，彰显了其大师级的烹饪水准和对卓越用餐体验的不懈追求。

四家新晋 Bib Gourmand（必比登推介）餐厅

Bib Gourmand（必比登推介）奖项旨在表彰榜单中那些以亲民价格提供高品质美食的餐厅。

Fenyal 这家位于格万岛的舒适餐厅深受当地人喜爱，供应充满活力且价格亲民的中东风味美食，从法拉费鹰嘴豆饼、羊肉丸到香浓的阿拉伯咖啡，应有尽有。

Mila 这家温馨的餐厅位于 Rosewood Doha 酒店一楼，由主厨 Marc 主理，以极佳的性价比提供地中海和黎凡特风味的共享式菜肴。

Berenjak Al Maha 这家餐厅融合了优雅的波斯风情与海岛魅力，并以公道的价格供应丰盛的炖菜、新鲜面包以及风味独特的炭火烤肉。

Baron 贝鲁特人气餐厅的姊妹店，供应地中海风味融合菜品，提供蟹肉细面等分量十足的共享菜肴，商务午餐性价比极高。

Isaan、Argan、Jiwan 和 Hoppers 今年继续保有其 Bib Gourmand（必比登推介）餐厅殊荣。

MICHELIN Guide 新增九家入选餐厅

Em Sherif 这家热门的黎巴嫩餐厅坐落于艾尔马哈岛，拥有典雅的室内装潢，还设有一处可以尽览城市美景的露台。

Carbone Doha 作为纽约一家标志性餐厅在艾尔马哈岛开设的分店，这里氛围活跃，供应香辣空心面、牛排和羊排等经典招牌菜肴。

Koo Madame 这家位于 Rosewood Doha 酒店的餐厅装潢深邃时尚，供应点心、手工拉面，以及在餐桌边现场片切的招牌北京烤鸭。

Shanghai Me Doha 这家精致的城市餐厅，装潢设计充满 1930 年代的复古奢华风情，巧妙地将中式与日式风味结合。柚子味噌银鳕鱼、牛小排煎饺以及十二生肖主题鸡尾酒都是不容错过的特色风味佳肴。

Hunters Room & Grill 循着 Westin Doha 酒店的雄鹿雕像，就能找到这家餐厅，这里以优质的澳洲牛排和奔放的风味著称。其辣腌海鲈鱼更是一道必尝菜肴。

Salt Road 这家餐厅位于 Andaz Doha 酒店，以南非佳肴为特色，供应腌牛胸肉、Josper 炭烤蘑菇以及品质出众的牛排。

Loris 这家餐厅位于多哈珍珠岛，环境华丽舒适，供应地道的黎巴嫩风味菜肴，从丝滑的鹰嘴豆泥到樱桃烤肉串，应有尽有，适合多人分享品尝。

Mr & Mrs Hawker 这家餐厅供应辣椒蟹、芒果西米露等色香味俱全的菜品，让食客体验新加坡地道的“小贩式”美食文化。

yūn 这家豪华中餐厅将全景视野与经典粤菜完美融合。食客可以先品尝点心，最后品尝特色双味烤鸭。

MICHELIN Guide 特别奖项

MICHELIN Guide 设立特别奖项，旨在表彰餐饮业中那些极具天赋、充满热忱的杰出人才，让他们在多方面的贡献得到认可。

MICHELIN Guide Young Chef Award（青年厨师奖）的得主是 Alba 餐厅主厨 Cristhian Serraino。这位才华横溢的年轻厨师，曾于多家欧洲顶级餐厅历练，其精湛厨艺在作品中展露无遗。他烹制的菜肴富有创意、口感均衡、风味十足。

MICHELIN Guide Opening of the Year Award（年度新开业餐厅奖）花落 Koo Madame 餐厅。这家餐厅格调优雅，重现了 1920 年代上海的风情，为食客带来独树一帜的用餐体验。每一次光临，宾客们都可感受餐厅员工热情周到的服务，倍感温馨与特别。

Shanghai Me Doha 荣获 MICHELIN Guide Service Award（服务奖）。评审员们注意到该餐厅的团队服务专业、态度亲切、体贴入微，奉献了非同凡响的服务水准。他们与客人亲切互动，并时常推荐热门菜式，为用餐体验平添一份温情与温馨感。

yūn 荣获 MICHELIN Guide Exceptional Cocktail/Mocktail Award（卓越鸡尾酒/无酒精鸡尾酒奖）。这家高雅的粤菜餐厅位于 Waldorf Astoria Doha 酒店 44 层，将迷人景致与无限创意融为一体。其招牌茶基无酒精鸡尾酒匠心独具，风味层次丰富，外观赏心悦目。

关于 Michelin：

Michelin 正致力于打造一家全球领先的变革性复合材料与体验制造商。130 多年来，Michelin 一直是工程材料领域的开拓者，拥有得天独厚的优势，能够为人类进步和更可持续的世界做出决定性贡献。依托在聚合物复合材料领域的精深技术，Michelin 持续创新，致力于制造高品质轮胎及部件，广泛应用于移动出行、建筑、航空、低碳能源及医疗保健等要求严苛的关键领域。对产品的精益求精和对客户的深入了解，激励着 Michelin 提供最优质的体验。这既体现在为专业车队提供基于数据和人工智能的互联解决方案，也体现在通过 MICHELIN Guide 甄选推荐出色的餐厅和酒店。Michelin 总部位于法国克莱蒙费朗，业务遍及 175 个国家和地区，共拥有 129,800 名员工。( www.michelin.com ) 。

请在 X 上关注我们的所有资讯 @Michelin

本公告随附的照片可在以下网址获取：

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d5646d6-b18d-491b-94b7-7f4188a0fa6b

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/852275fb-fed3-4fb3-a819-3e59c6fde746