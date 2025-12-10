一顆新星於 MICHELIN Guide Doha 第二版中閃耀

1 間餐廳晉升至 MICHELIN 一星，另有 2 間餐廳成功衛冕星級榮譽

本年度新增 4 間必比登推介 (Bib Gourmand) 餐廳，多哈必比登推介餐廳總數因而增至 8 間

MICHELIN Guide Doha 2026 共收錄 44 間餐廳



卡塔爾多哈, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 隨著 MICHELIN Guide 於多哈瑞吉酒店發佈其自去年首版以來的第二版——2026 年版，多哈的餐飲舞台此刻備受矚目。今年名單頌揚這座城市不斷演變的美食風格，共有 12 間新餐廳入選，當中 9 間更躋身精選類別。八間餐廳憑著卓越性價比榮獲必比登推介認可，而三間餐廳則獲頒 MICHELIN 一星殊榮。

MICHELIN Guide 國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「MICHELIN Guide Doha 2026 的選擇，印證此活力城市餐飲景象的非凡演進。多哈不僅是文化樞紐，更已成為享譽甚廣的美食勝地，吸引老饕到此追尋一流餐飲體驗。新必比登推介餐廳加入，加上 MICHELIN 一星餐廳的持續上榜，均彰顯多哈對品質、創意及革新的矢志投入。在美食景況持續興旺之際，多哈勢必帶來令人難忘的用餐時光，並為其美食風格開創更光明的未來。」

MICHELIN 一星

MICHELIN 星級授予烹飪出眾的餐廳，評審時會考慮五大通用標準：食材質素；味道融合；烹調技巧駕馭；廚師透過美食展現的個性；而同樣重要是整個餐單及長期保持的一致水準。

Alba 這間意大利餐廳位處奢華多哈萊佛士酒店 (Raffles Doha) 內的知名卡塔拉塔 (Katara Towers)，憑著主廚 Cristhian Serraino 展現的烹飪巧藝，今年成功晉升至 MICHELIN 一星。巴羅洛紅酒燉小牛臉頰、鮮蝦肉醬意粉等菜式，以及歐洲空運 Balfegó 吞拿魚等優質食材，真正締造出令人回味無窮的體驗。

維持 MICHELIN 星級是烹飪界的其中一個最高榮譽，兩間餐廳在 2026 年版再度展現非凡實力。Jamavar 及 IDAM by Alain Ducasse 光榮地蟬聯星級殊榮，再次確認其對卓越餐飲的深厚造詣及不懈追求。

四間新晉必比登推介餐廳

必比登推介獎表揚指南精選內，以實惠價提供優質食物的餐廳。

Fenyal 這間坐落傑旺島 (Gewan Island) 的舒適咖啡店深得當地人歡心，呈獻炸豆餅、羊肉球以至香醇阿拉伯咖啡等豐富多元、價格親民的中東風味佳品。

Mila 這個溫馨之地坐落於多哈瑰麗酒店 (Rosewood Doha) 一樓，由主廚 Marc 主理，以超值優惠價提供地中海及黎凡特地區共享美食。

Berenjak Al Maha 波斯優雅與島嶼魅力在此邂逅相遇，提供豐盛燉菜、新鮮麵包及炭火串燒，價格相當實惠。

Baron 這間貝魯特知名食府的姊妹餐廳，奉行地中海融合餐單，獻上蟹肉天使麵等分量十足的共享菜式，作為商務午餐性價比極高。

Isaan、Argan、Jiwan 及 Hoppers 於今年成功保持其必比登推介殊榮。

九間新餐廳獲列入 MICHELIN Guide 精選名單

Em Sherif 這間熱門黎巴嫩餐廳位於艾爾馬哈島，室內裝潢優雅迷人，設有坐擁迷人市景的露台。

Carbone Doha 這間紐約傳奇餐廳的活力分店位於艾爾馬哈島，供應香辣短管通心粉、牛排及羊排等經典菜式。

Koo Madame 這間位於多哈瑰麗酒店的餐廳格調深邃別緻，供應點心、手工拉麵及席前片皮的的招牌北京烤鴨。

Shanghai Me Doha 這間都市餐廳充滿私密氣氛，採用 1930 年代風格的華麗裝潢，融合中日風味。焦點美食包括柚子味噌銀鱈魚、牛仔骨餃子及生肖主題雞尾酒。

Hunters Room & Grill 只要在多哈威斯汀酒店 (Westin Doha) 找到公鹿雕塑，就能發掘頂級澳洲牛排及鮮明滋味。這裡的海鱸青檸醃漬海鮮堪稱必吃名物。

Salt Road 這間安達仕多哈酒店 (Andaz Doha) 內的餐廳讚頌南非美食，提供醃製牛胸肉、Josper 炭爐香烤蘑菇及出色牛排。

Loris 這間坐落珍珠島的餐廳坐擁瑰麗環境，供應適合眾人分享的正宗黎巴嫩菜式，從絲滑鷹嘴豆蓉到車厘子卡巴串燒，應有盡有。

Mr & Mrs Hawker 匯集辣椒蟹及芒果西米露等滿足味蕾的豐富菜式，讓人重溫新加坡的小販熟食中心文化。

yūn 這間中餐廳充滿奢華氣派，結合全景視野與粵式經典菜餚。從點心打開序幕，以招牌兩食烤鴨作為壓軸亮點。

MICHELIN Guide 特別獎項

MICHELIN Guide 設有特別獎項，集中表揚款待業中不同領域的貢獻，嘉許行內最具天賦、最有幹勁的從業者。

MICHELIN Guide 年輕廚師獎 (Young Chef Award) 得主是 Alba 主廚 Cristhian Serraino，這位極具天分的青年廚師曾於歐洲頂級食府工作，透過絕妙菜式發光發亮。他的出品富有創意，平衡得宜，味道層次豐富。

MICHELIN Guide年度開幕大獎 (Opening of the Year Award) 由 Koo Madame 獲得，這間雅緻食府喚起 1920 年代上海的韻味，帶來真正與眾不同的餐飲體驗。餐廳員工態度誠懇、服務貼心，讓每位客人賓至如歸，每次光臨都成為特別回憶。

Shanghai Me Doha 榮獲 MICHELIN Guide 服務大獎 (Service Award)，皆因評審觀察到其團隊訓練有素、親切友善且高度專注，服務質素確實出類拔萃。員工與客人熱情互動，經常推薦心水菜式，為服務添上一份貼心及歡迎之意。

yūn 獲得 MICHELIN Guide 卓越雞尾酒/無酒精雞尾酒大獎 (Exceptional Cocktail/Mocktail Award) 認可。這間精緻高雅的粵菜餐廳坐落於多哈華爾道夫酒店 (Waldorf Astoria Doha) 44 樓，讓醉人景色與創新菜式互相輝映。餐廳的招牌茶底無酒精雞尾酒匠心獨運，滋味紛陳，賞心悅目。

關於 Michelin：

Michelin 致力成為世界頂尖的製造企業，創造能改變生活的複合材料及體驗。Michelin 作為工程材料先驅逾 130 載，佔據獨特優勢，為人類進步及邁向更加可持續發展的世界帶來關鍵貢獻。藉著在聚合物複合材料方面的深厚專業知識，Michelin 不斷創新，為出行、建築、航空、低碳能源及醫療保健等要求嚴格的不同領域，製造優質的車呔及關鍵應用部件。對產品的別緻用心，以及對客戶的深入了解，啟發 Michelin 提供卓越無上的體驗。此範圍橫跨為專業車隊提供數據及人工智能 (AI) 為本的互聯方案，以至推介經 MICHELIN Guide 嚴選的優秀餐廳及酒店。Michelin 總部位於法國克萊蒙-費朗，業務遍及 175 個國家/地區，員工有 129,800 名。( www.michelin.com )。

