 China Gold Irradiation adopte la technologie d'irradiation par rayons X d'IBA afin d'accroître ses capacités de production





Louvain-la-Neuve, Belgique, le 11 décembre 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial des technologies d’accélération de particules et des solutions d'irradiation industrielle par faisceau d'électrons et rayons X, annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec China Gold Irradiation (CGI), la plus grande société de services d'irradiation haut de gamme en Chine, pour l'installation d'un Rhodotron® à Jiaxing, dans la province du Zhejiang. Cet accord révèle la première transition de l'industrie chinoise de centre de services d’irradiation vers une nouvelle phase de développement de solutions durables et de haute qualité.

Situé dans l'est du pays, le centre de Jianxing sera le premier de CGI à appliquer la technologie des rayons X. Il permettra d'augmenter la capacité d'irradiation pour la stérilisation de dispositifs médicaux et d’industries similaires fortement présentes dans cette région du pays, telles que des produits biologiques et de médecine traditionnelle chinoise.

La disponibilité du cobalt devenant de plus en plus limitée, les rayons X représentent une alternative durable et stratégique pour l'industrie de la stérilisation. CGI est déterminée à poursuivre ses investissements dans la technologie des rayons X afin de répondre aux différents besoins industriels et de renforcer sa position de leader du marché des services d’irradiation haut de gamme.

Le Rhodotron® TT1000 a une capacité de traitement équivalente à un centre d'irradiation gamma utilisant le cobalt de cinq millions de curies et peut traiter plus de 60 000 palettes par an. Le prix usuel de ce type de système à rayons X varie entre € 12 et 15 millions, selon la configuration et les options.

Fang Zhonghua, président du conseil d'administration de China Gold Irradiation, a déclaré : « L’introduction du Rhodotron® représente une étape importante dans la diversification technologique de China Gold Irradiation. Elle démontre également notre action concrète en faveur d'un développement de haute qualité et de l’application de la stratégie « Healthy China ». »

Thomas Servais, président d'IBA Industrial Solutions, a ajouté : « Cet accord réaffirme la dynamique croissante de la technologie des rayons X en Chine et représente également un atout clé et une étape stratégique pour remédier à la pénurie de cobalt, tout en soulignant le caractère durable des solutions de stérilisation par rayons X. CGI se distingue comme un centre de services pionnier et est l'un des premiers à adopter la technologie des rayons X. Il ne fait aucun doute que la décision d’une entreprise de solide réputation, tant en Chine qu’à l’échelle mondiale, comme CGI contribuera à accélérer l'adoption du marché des rayons X et à soutenir la transition en cours des technologies gamma vers les technologies à rayons X. »

***FIN***

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, ainsi que de la stérilisation industrielle, la radiopharmacie et la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos de China Gold Irradiation

China Gold Irradiation est une société spécialisée dans le traitement par irradiation et les services technologiques. Elle gère des installations d'irradiation gamma, des centres d’irradiations par faisceaux d’électrons (E-beam), de centres de stérilisation médicale ainsi qu’un important centre national d'essais techniques. Ses activités couvrent les régions de Shenzhen, Shanghai, Tianjin, Qingdao, Chengdu, Wuhan, Chongqing et Zhenjiang.





Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe