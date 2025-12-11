Volgend op zwakke consumentenvraag in babyverzorging, herziet Ontex jaarverwachting neerwaarts, en versnelt het een driejarig efficiëntieverbeteringsinitiatief

Voorkennis / gereglementeerde informatie

Aalst, België, 11 december 2025 – Ontex Groep NV, een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van persoonlijke verzorgingsproducten, herziet zijn jaarverwachtingen voor omzetgroei neerwaarts, na een verslechtering van de verkoop in babyverzorging in oktober en november, als gevolg van een zwakker-dan-verwachte consumentenaanvraag. Deze herziening heeft ook een impact op Ontex’ verwachtingen voor aangepaste EBITDA, vrije kasstroom en hefboomratio. De consumptie van retailermerken daalde in het vierde kwartaal ten opzichte van het vorige kwartaal, zowel in Europa als in Noord-Amerika, doordat de consumentenvraag verder verzwakte en promotieactiviteiten van A-merken intens blijven.

Op basis van de lager-dan-verwachte verkoopvolumes verwacht Ontex nu een hoge enkelcijferige omzetdaling in het vierde kwartaal ten opzichte van het vierde kwartaal van 2024, terwijl eerder een grotendeels stabiele prestatie werd verwacht, waarbij nieuwe contracten de zwakke markt­omstandigheden zouden compenseren. Ontex had een continue verbetering van kwartaal op kwartaal gepland, waardoor de omzetdaling een nadelig effect heeft op de marge en zo het korte-termijneffect op de aangepaste EBITDA en de vrije kasstroom in het vierde kwartaal vergroot.

Deze nieuwe contracten, die in het derde kwartaal van start gingen, zijn nu volledig operationeel in zowel Europa als Noord-Amerika, zij het met lagere volumes dan verwacht. Hoewel de groei van deze contracten niet voldoende was om de algemene daling van de consumentenvraag te compenseren, toont het aan dat Ontex goed gepositioneerd is om marktaandeel te blijven winnen.

Ontex herziet daarmee zijn jaarvooruitzichten en verwacht nu dat:

De omzet met midden-enkelvoudige cijfers ( mid-single digit ) zal dalen op vergelijkbare basis (voorheen met lage enkelvoudige cijfers ( low-single digit ));

) zal dalen op vergelijkbare basis (voorheen met lage enkelvoudige cijfers ( )); De aangepaste EBITDA binnen een vork van 175 tot 180 miljoen € zal uitkomen (voorheen 200 tot 210 miljoen €), wat een marge van ongeveer 10% betekent;

De vrije kasstroom ongeveer -35 miljoen € zal bedragen (voorheen ongeveer nul);

De hefboomratio zal uitkomen op ongeveer 3,2x (voorheen ongeveer 2,5x).

Gezien de veranderende marktomstandigheden en volgend op de afronding van de desinvestering van de niet-kernactiviteiten, versnelt het management van Ontex nu een efficiëntie­verbeterings­initiatief dat 200 miljoen € over de komende drie jaar zal opbrengen, en dat zowel de operationele als de verkoops-, administratieve en algemene (VAA) kostenbasis omvat. De vereiste eenmalige implementatiekost wordt lager dan 40 miljoen € verwacht. Het initiatief heeft als doel Ontex’ concurrentievermogen te versterken en margeverbetering en kasstroomgeneratie te ondersteunen. Meer details zullen in februari gedeeld worden, bij Ontex’ publicatie van de jaarresultaten en 2026 vooruitzichten.

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "De consumentenvraag is het hele jaar door afgenomen, in het bijzonder voor babyluiers in onze belangrijkste markten, wat ons ertoe gebracht heeft onze jaar­vooruitzichten te herzien. Dit is teleurstellend, vooral omdat we sterke vooruitgang hebben geboekt met de transformatie van onze strategische portefeuille en van onze operationele activiteiten, en omdat we in de loop van de periode contracten hebben gewonnen. Het behoud van een marge in 2025 met dubbelvoudige cijfers, ondanks sterke tegenwind van de markten, toont echter aan dat Ontex de afgelopen jaren zijn fundamenten heeft versterkt. Desalniettemin vragen de huidige marktomstandigheden en recente resultaten om actie, en daarom versnellen we een driejarig efficiëntieverbeteringsinitiatief dat zowel de operationele als de VAA-kostenbasis omvat."



Het management organiseert vandaag, 11 december 2025 om 12:00 CET, een vraag-en-antwoordsessie voor beleggers en analisten. Om deel te nemen, klik https://ontexgroup.engagestream.companywebcast.com/ontexcall-251211. Kort na de live-presentatie zal een herhaling beschikbaar zijn via dezelfde link. Voor actieve deelname aan de vraag-en-antwoord­sessie kunt u contact opnemen met investor.relations@ontexglobal.com.

Vrijwaringsclausule

Dit persbericht kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden. Toekomstgerichte verklaringen, die in dit persbericht worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit persbericht.

