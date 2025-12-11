Laurent Nielly benoemd tot opvolger van CEO Gustavo Calvo Paz

Voorkennis / gereglementeerde informatie

Aalst, België, 11 december 2025 – De Raad van Bestuur van Ontex (Euronext: ONTEX) heeft besloten om de heer Laurent Nielly te benoemen tot Chief Executive Officer, met ingang vanaf het einde van het mandaat van de heer Gustavo Calvo Paz als Chief Executive Officer, dat afloopt op de volgende algemene aandeelhoudersvergadering van Ontex op 5 mei 2026.

Sinds 2021 is de heer Nielly President van de Europese Divisie van Ontex, waar hij de leiding heeft over onze retailmerken en onze gezondheidszorgactiviteiten in Europa. Daarvoor had de heer Nielly de leiding over de activiteiten van Ontex in Brazilië. Laurent Nielly heeft meer dan 25 jaar ervaring verworven in Europa, de VS en Latijns-Amerika bij bedrijven als P&G, McKinsey & Company, PepsiCo en Coty. Hij begon zijn professionele carrière in de financiële sector en strategie en ontwikkelde expertise op het gebied van innovatie en commerciële excellentie, naast het dragen van P&L verantwoordelijkheden.

De Raad van Bestuur wil de heer Calvo Paz welgemeend bedanken voor zijn bijdragen aan Ontex, zowel als CEO en – daarvoor – als bestuurder. Tijdens zijn mandaat als CEO, heeft de heer Calvo Paz de implementatie van de strategische transformatie van Ontex geleid, met de desinvestering van niet-kernactiviteiten en de optimalisatie van de operationele voetafdruk en productportfolio. Hierdoor heeft Ontex belangrijke stappen gezet om zijn organisatie toekomstbestendig te maken, met volledige focus op zijn activiteiten in Europa en Noord-Amerika.

Hans Van Bylen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, verklaarde: “Onder leiding van Gustavo Calvo Paz hebben we onze strategische heroriëntatie versneld en belangrijke stappen gezet om onze activiteiten en operationele bedrijfsvoering te versterken. De Raad van Bestuur is van mening dat Laurent Nielly de juiste persoon is om voort te bouwen op de verwezenlijkingen van Gustavo en Ontex te leiden in het versnellen van zijn waardecreatie. De Raad van Bestuur en ik kijken ernaar uit om samen met Laurent en het managementteam die ambitie te verwezenlijken.”

Media Catherine Weyne +32 53 33 36 22 corporate.communications@ontexglobal.com Investeerders Geoffroy Raskin +32 53 33 37 30 investor.relations@ontexglobal.com









Foto’s van Gustavo Calvo Paz en Laurent Nielly zijn beschikbaar op ons media download center.

Ontex is een toonaangevende internationale ontwikkelaar en producent van producten in babyverzorging, dameshygiëne en volwassenenzorg, zowel voor retailers als voor de gezondheidszorg voornamelijk in Europa en Noord-Amerika. Ontex stelt wereldwijd zo'n 5.100 mensen tewerk met fabrieken en kantoren in 11 landen, en de innovatieve producten worden verdeeld in ongeveer 100 landen. Ontex heeft zijn hoofdkantoor in Aalst, België en staat genoteerd op Euronext Brussel waar het deel uitmaakt van de Bel Mid® index. Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws, ga naar ontex.com of volg Ontex op LinkedIn.

