Akola group paukštininkystės verslas įgyvendins 13 mln. eurų investicijų programą

Akola group paukštininkystės verslas, apimantis Lietuvoje veikiančius „Vilniaus paukštyną“, „Kaišiadorių paukštyną“ ir Latvijos „Kekava Foods“, 2025–2026 finansiniais metais planuoja įgyvendinti 13 mln. eurų investicijų programą. Investicijos bus nukreiptos į keturias pagrindines sritis: gamybos modernizavimą, inkubacijos cecho plėtrą, biosaugos stiprinimą ir aplinkosauginius bei energetinio efektyvumo sprendimus.
„Nuosekliai investuojame į visą vertikaliai integruotą grandinę „nuo lauko iki stalo“, kad užtikrintume tvarų augimą ir veiklos patikimumą. 2024–2025 finansiniais metais paukštininkystės verslo pardavimų pajamos Lietuvoje ir Latvijoje pasiekė 325 mln. eurų, bendrasis pelnas – 69 mln. eurų. Per metus abiejose šalyse užauginome daugiau kaip 120 tūkst. tonų gyvo svorio paukštienos ir pardavėme 108 tūkst. tonų produkcijos. Šie rezultatai atspindi augantį veiklos mastą ir efektyvumą“, – sakė Andrius Pranckevičius, Akola group valdybos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už paukštininkystės verslo plėtrą grupėje.
Didžiausi projektai šiemet numatyti „Vilniaus paukštyne“, kur jau pradėtas gamybos modernizavimas. Šviežios mėsos ceche atnaujinama įranga ir diegiami moderniausi, dirbtiniu intelektu paremti skerdenos paruošimo sprendimai, gerinsiantys produkcijos kokybę, saugą ir gyvūnų gerovės reikalavimų atsekamumą. Lietuvoje taip pat tęsiamos kvapų kontrolės ir oro valymo technologijų diegimo investicijos – per pastaruosius pusantrų metų į šiuos sprendimus investuota daugiau kaip 2,6 mln. eurų, o papildomi darbai bus tęsiami pagal suplanuotą investicijų programą. Taip pat planuose numatyti „Vilniaus paukštyno“ Inkubacijos cecho atnaujinimo darbai, kurie leis užtikrinti vientisesnį perinimo procesą ir per metus išperinti iki 45 mln. vienadienių viščiukų.
„Paukštienos segmento rezultatai ir auganti paklausa toliau palaiko mūsų veiklos augimą. Šiuos rezultatus sustiprina ir nuosekli investicijų programa – vien Lietuvoje į modernizavimo, pajėgumų didinimo ir aplinkosaugos projektus planuojame investuoti apie 9 mln. eurų. Tai tiesiogiai didina verslo efektyvumą ir užtikrina ilgalaikį konkurencingumą. Be to, pastaraisiais metais Europoje dažnėjant paukščių ligų protrūkiams, biosaugos stiprinimas tampa būtina prevencine priemone, padedančia apsaugoti auginimo procesus ir užtikrinti nenutrūkstamą tiekimo grandinės veikimą“, – teigė Akola group generalinio direktoriaus pavaduotojas finansams ir investicijoms Mažvydas Šileika.
Per pirmuosius tris 2025–2026 finansinių metų mėnesius grupės paukštininkystės gamybos apimtys išliko stabilios. Paukščių sveikatos lygis išliko aukštas – nebuvo fiksuota ligų protrūkių, o produktyvumo rodikliai patvirtino efektyvų pašaro panaudojimą. Latvijoje broilerių auginimo rezultatai buvo ypač geri, Lietuvoje – stabilūs. Rinkos aplinka išliko palanki: paukštienos kainos buvo stabilios ir istoriškai aukštos, o ankstyvas grūdų pirkimas padėjo sumažinti pašarų kainą ir pagerinti savikainos valdymą. Tai lėmė 15 proc. pajamų ir beveik 19 proc. bendrojo pelno augimą, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Per visus 2025–2026 finansinius metus Akola group planuoja investuoti 43 mln. eurų į įvairius projektus ir veiklas visoje grupėje.
AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5 tūkst. darbuotojų. Grupės sudėtyje yra tokios žinomos bendrovės kaip „Kauno grūdai“, „Linas Agro“, „Vilniaus paukštynas“, „Kaišiadorių paukštynas“, „Dotnuva Baltic“ ir kitos. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“. 2024–2025 finansiniais metais grupės pajamos siekė 1,58 mlrd. eurų, parduota 3,1 mln. tonų produktų. Bendrasis pelnas sudarė 194 mln. eurų, veiklos pelnas – 79 mln. eurų, EBITDA – 110 mln. eurų, o grynasis pelnas – 61 mln. eurų.
