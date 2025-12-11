FINANSKALENDER 2026

|SELSKABSMEDDELELSE nr. 38 - 11. december 2025
DFDS vil rapportere og afholde den ordinære generalforsamling på følgende datoer i 2026:
|Frist for indsendelse af forslag til ordinær generalforsamling
|11. februar
|Årsrapport 2025 og 4. kvartalsoversigt
|19. februar
|Ordinær generalforsamling
|25. marts
|1. kvartalsrapport 2026
|5. maj
|2. kvartalsrapport 2026
|14. august
|3. kvartalsrapport 2026
|5. november
Rapport om månedlige fragtfærgemængder og antal passagerer udsendes omkring kl. 10.00 på følgende datoer i 2026:
13. januar
12. februar
12. marts
14. april
12. maj
11. juni
10. juli
14. august (7.30 CET)
11. september
13. oktober
12. november
11. december
Kontakt
Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59
Om DFDS
Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.
Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.
Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.
DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.
