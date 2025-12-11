FINANSKALENDER 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 38 - 11. december 2025

DFDS vil rapportere og afholde den ordinære generalforsamling på følgende datoer i 2026:

Frist for indsendelse af forslag til ordinær generalforsamling



11. februar



Årsrapport 2025 og 4. kvartalsoversigt 19. februar Ordinær generalforsamling 25. marts 1. kvartalsrapport 2026 5. maj 2. kvartalsrapport 2026 14. august 3. kvartalsrapport 2026 5. november





Rapport om månedlige fragtfærgemængder og antal passagerer udsendes omkring kl. 10.00 på følgende datoer i 2026:

13. januar

12. februar

12. marts

14. april

12. maj

11. juni

10. juli

14. august (7.30 CET)

11. september

13. oktober

12. november

11. december





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

