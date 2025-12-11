FINANSKALENDER 2026

SELSKABSMEDDELELSE nr. 38 - 11. december 2025
 

DFDS vil rapportere og afholde den ordinære generalforsamling på følgende datoer i 2026:

Frist for indsendelse af forslag til ordinær generalforsamling

11. februar        

Årsrapport 2025 og 4. kvartalsoversigt19. februar        
Ordinær generalforsamling25. marts
1. kvartalsrapport 2026        5. maj
2. kvartalsrapport 2026        14. august
3. kvartalsrapport 20265. november


Rapport om månedlige fragtfærgemængder og antal passagerer udsendes omkring kl. 10.00 på følgende datoer i 2026:

13. januar
12. februar
12. marts
14. april
12. maj
11. juni
10. juli
14. august (7.30 CET)
11. september
13. oktober
12. november
11. december


Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 30 mia. og 16.500 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

