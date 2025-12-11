BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 11. december 2025

SELSKABSMEDDELELSE NR. 14/2025

Gennemførelse af kapitalnedsættelse ved ændring af stykstørrelsen

På den ordinære generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S den 21. oktober 2025 blev det vedtaget at nedsætte selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 285.166.366,50 med nominelt DKK 171.099.819,90 til nominelt DKK 114.066.546,60 til kurs pari til henlæggelse til en særlig reserve i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1.

Selskabet har ikke modtaget nogen krav i proklamaperioden, hvorfor kapitalnedsættelsen i dag er endeligt registreret i Erhvervsstyrelsens system. Aktiekapitalnedsættelsen er gennemført ved at ændre stykstørrelsen fra DKK 0,25 til DKK 0,10 pr. aktie. Antallet af aktier forbliver uændret.

Nasdaq Copenhagen er orienteret om gennemførelsen af kapitalnedsættelsen, og kapitalnedsættelsen vil blive effektueret i Nasdaq Copenhagens systemer hurtigst muligt.

Selskabets opdaterede vedtægter kan findes på selskabets hjemmeside https://brondby.com/klubben/investor/vedtaegter.

Brøndby IF

Bestyrelsen

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos Selskabet på telefon 43 63 08 10.

