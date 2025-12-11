PEGASUS franchit une nouvelle étape : un premier avion atterrit en Allemagne

L’avion Bombardier Global6000 modifié pour la mission aéroportée SIGINT PEGASUS est en phase d’essais en vol avant son transfert en Allemagne. Photo : Bombardier Défense

HAMBOURG, Allemagne, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HENSOLDT, Lufthansa Technik Defense et Bombardier Défense ont franchi une nouvelle étape importante dans le programme PEGASUS (Persistent German Airborne Surveillance System) : le premier avion est arrivé avec succès en Allemagne. Après son vol transatlantique depuis les installations de Bombardier à Wichita, dans le Kansas, l’avion a atterri la semaine dernière au siège social de Lufthansa Technik à Hambourg, où commencera désormais la prochaine phase majeure du programme.

Dirigé par HENSOLDT, champion national de la guerre électromagnétique, et faisant appel aux vastes capacités en matière d’avions de mission spéciale de Lufthansa Technik, spécialiste allemand des opérations de maintenance, de réparation et de révision, et de Bombardier, constructeur aéronautique canadien, le programme PEGASUS dotera les forces armées allemandes (Bundeswehr) d’une capacité de renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) aéroportée à la fine pointe de la technologie. L’arrivée du premier avion marque le passage de la conception et du développement de la plateforme aux États-Unis à la phase d’intégration et de certification du système de mission en Allemagne.

« Cette livraison marque une étape décisive vers la capacité opérationnelle », a déclaré Jürgen Halder, vice-président du programme aéroporté SIGINT de HENSOLDT. « Avec l’arrivée du premier avion à Hambourg, nous entrons dans la phase cruciale d’intégration et de qualification du système. En collaboration avec nos partenaires, nous passons désormais de la phase de conception et d’essai à celle de mise en œuvre complète, donnant ainsi vie à la prochaine génération de système aéroporté de renseignement. »

« Les avions Global très performants de Bombardier sont le choix par excellence pour les missions gouvernementales les plus exigeantes à travers le monde », a déclaré Steve Patrick, vice-président de Bombardier Défense. « Nous sommes fiers de collaborer avec HENSOLDT et Lufthansa Technik pour aider à fournir cet avion de renseignement d’origine électromagnétique de nouvelle génération aux forces armées allemandes. »

Chez Lufthansa Technik à Hambourg, les prochaines étapes comprendront l’intégration du système SIGINT basé sur la solution Kalaetron Integral de HENSOLDT, l’installation de la cabine de mission et l’intégration de systèmes militaires et de communication supplémentaires. De plus, l’entreprise s’occupera de la certification civile et militaire de l’avion. Parallèlement, les préparatifs pour le soutien à l’entrée en service sont déjà en cours, notamment la formation du personnel technique et navigant, ainsi que la création et la fourniture de documents techniques, afin d’assurer une transition harmonieuse vers l’utilisation opérationnelle.

« Voir l’avion PEGASUS retourner à Hambourg pour son prochain chapitre important est un moment de fierté pour nos équipes », a déclaré Michael von Puttkamer, vice-président des services d’avions spéciaux de Lufthansa Technik. « Ce jalon marque le début d’une nouvelle phase passionnante au cours de laquelle nous réunirons technologie, savoir-faire et expertise en matière d’avions de mission spéciale afin de livrer l’une des plateformes aéroportées de renseignement les plus avancées jamais construites. »

HENSOLDT agit en tant qu’entrepreneur général et assume la responsabilité globale de la réalisation du système d’armes PEGASUS lui-même, ainsi que de la station au sol, du centre de formation et des capacités d’analyse des données. Lufthansa Technik Defense agit comme sous-traitant principal, reprenant et modifiant l’avion et intégrant le système de reconnaissance développé par HENSOLDT. Bombardier Défense fournit la plateforme très performante Global 6000 et soutient le programme grâce à son expertise en ingénierie et en essais en vol.

À propos de HENSOLDT

HENSOLDT est un chef de file du secteur européen de la défense au rayonnement mondial. Basée à Taufkirchen, près de Munich, l’entreprise développe des solutions de capteurs pour des applications de défense et de sûreté. Comme intégrateur de systèmes, HENSOLDT offre des capteurs réseautés indépendants des plateformes. Parallèlement, l’entreprise contribue à promouvoir le développement de l’électronique et de l’opto-électronique de défense et investit dans de nouvelles solutions basées sur la défense logicielle. De plus, elle élargit son offre pour inclure de nouveaux modèles de services et étend son portefeuille de solutions système. En 2024, HENSOLDT a réalisé un chiffre d’affaires de 2,24 milliards d’euros. Avec l’acquisition d’ESG GmbH, l’entreprise emploie quelque 9 000 personnes. HENSOLDT est inscrite au MDAX de la Bourse de Francfort.

www.hensoldt.net

À propos de Lufthansa Technik Defense

Depuis 2023, Lufthansa Technik AG met de l’avant sa décision stratégique de participer plus solidement au marché de la maintenance et de la modification des avions militaires avec sa bannière Lufthansa Technik Defense, sous laquelle toutes les activités du secteur de la défense pour les forces armées allemandes et leurs partenaires de l’OTAN sont regroupées. Selon cette approche, l’entreprise fait partie des équipes industrielles participant à divers programmes de modernisation et d’approvisionnement pour l’Armée de l’air et la Marine allemandes. Outre PEGASUS, cela comprend également des programmes tels que l’avion de patrouille maritime P-8A Poseidon et l’hélicoptère de transport lourd CH-47 Chinook. De plus, Lufthansa Technik Defense a signé un protocole d’entente avec Lockheed Martin, Rheinmetall et ESG pour le soutien technique de la future flotte allemande de chasseurs F-35.

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense est basé à Wichita (Kansas), et compte des sites de production dans toute l’Amérique du Nord. Grâce au réseau de soutien mondial hautement réactif de Bombardier, nous offrons des services de maintenance spécialisés et des options d’assistance sur mesure à nos clients gouvernementaux et militaires. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

Ressources pour les médias : Alexander F. Ogger Tél. : +49 (0)7364 9557-984 Porte-parole alexander.ogger@hensoldt.net HENSOLDT AG Michael Lagemann Tél. : +49 (0)151 5892 6557 Porte-parole michael.lagemann@lht.dlh.de Lufthansa Technik Defense Arevig Afarian Tél. : +1 (514) 240-1078 Conseillère en communication, Relation publique arevig.afarian@aero.bombardier.com Bombardier Défense

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/780c6442-69cc-40e9-96d6-ffd9cf52bb6d/fr



