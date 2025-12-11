La Oficina de Turismo de Eslovenia publica un artículo que explora los principales atractivos de Eslovenia en 2026

LIUBLIANA, Eslovenia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2026, Eslovenia invita a los viajeros, y narradores de historias, a descubrir un año repleto de hitos culturales, aventuras al aire libre y experiencias que redefinen el viaje lento y significativo. Con la Oficina de Turismo de Eslovenia al frente, el país muestra todo, desde una obra de pasión centenaria hasta arquitectura de clase mundial, desde leyendas del ciclismo hasta praderas en flor y nuevos espacios para trabajo remoto, ofreciendo inspiración sin fin entre los Alpes y el Adriático.

Cada seis años, la ciudad medieval de Škofja Loka se transforma en un enorme escenario al aire libre para la obra de la Pasión de Škofja Loka (del 21 de marzo al 19 de abril de 2026), una obra maestra de teatralidad y devoción inscrita por la UNESCO. Más de mil lugareños se unen para recrear esta dramática procesión del siglo XVIII.

En Bled, un nuevo hito arquitectónico y cultural abrirá sus puertas en verano de 2026: el Muzej Lah, diseñado por David Chipperfield Architects. Alberga la Colección Lah, que une la serenidad alpina con el arte y diseño contemporáneos.

Nombrada la Mejor Ciudad de Patrimonio Cultural de Europa 2026, Ptuj, la ciudad más antigua de Eslovenia, encarna la tradición viva. Su herencia romana y festivales vibrantes, incluido Kurentovanje el carnaval más grande de Shrovetide reconocido por la UNESCO por su ritual de ahuyentar el invierno, hacen de Ptuj una de las ciudades históricas más atmosféricas del país.

Los entusiastas del deporte pueden disfrutar de los Campeonatos Europeos de Ciclismo en Ruta en Ljubljana (del 3 al 7 de octubre de 2026). Para una nación cuna de campeones como Tadej Pogačar y Primož Roglič, representa tanto un hito deportivo como una invitación a descubrir las rutas ciclistas de clase mundial de Eslovenia.

A lo largo del país, una ola de nuevas aperturas, desde el NaturHotel Snovik inspirado en Kneipp, hasta el primer hotel familiar de Eslovenia en Olimje, enriquecerá aún más la escena hotelera boutique de Eslovenia. Nuevas experiencias únicas de Eslovenia : desde recolectar setas en Bovec, visitar el estudio fotográfico Pelikan del siglo XIX en Celje, descubrir los secretos del bosque virgen Krokar de la UNESCO en Kočevsko, hasta explorar el mundo de la apicultura en Novo mesto, invitan a los visitantes a reducir la velocidad, conectarse y participar.

Y para quienes buscan un equilibrio entre el trabajo y la pasión por los viajes, Eslovenia ahora ofrece una visa de nómada digital, lo que hace que sea más fácil que nunca vivir y trabajar rodeados de su belleza natural.

Para periodistas y visitantes, que buscan historias europeas auténticas que combinen patrimonio, innovación y sostenibilidad, Eslovenia en 2026 ofrece un año entero de inspiración.

Explora la lista completa de los principales atractivos de 2026

