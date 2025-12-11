L’Office du tourisme de Slovénie publie un article présentant les principaux événements qui se dérouleront dans le pays en 2026

LJUBLJANA, Slovénie, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2026, la Slovénie invite les visiteurs, et les spécialistes de la communication, à explorer la région au cours d’une année jalonnée d’événements culturels marquants, d’aventures en plein air et d’expériences uniques qui réinventent la notion de lenteur et d’authenticité dans le voyage. Sous l’égide de l’Office du tourisme slovène, le pays présente des événements multiples et variés, notamment une représentation séculaire de la Passion, une architecture de classe mondiale, des légendes du cyclisme, des prairies en fleurs et de nouveaux espaces pour le travail à distance, offrant une source illimitée d’inspiration entre les Alpes et l’Adriatique.

Tous les six ans, la ville médiévale de Škofja Loka se transforme en une vaste scène en plein air pour la représentation de la Passion de Škofja Loka (21 mars–19 avril 2026), un chef-d’œuvre de théâtre et de dévotion inscrit à l’UNESCO. Plus d’un millier de participants locaux se réunissent pour recréer cette procession dramatique du 18e siècle.

À Bled, une nouvelle référence architecturale et culturelle ouvrira ses portes à l’été 2026 : le Musée Lah, conçu par David Chipperfield Architects. Abritant la collection Lah, il associe l’art et le design contemporains à la sérénité alpine.

Nommée Ville européenne du patrimoine culturel pour 2026, Ptuj, la plus ancienne ville slovène, incarne la continuité de ses traditions. Son patrimoine romain, ses festivals animés, notamment Kurentovanje, le plus grand carnaval de Mardi Gras reconnu par l’UNESCO pour son rituel de chasse à l’hiver, font de Ptuj l’une des villes historiques les plus pittoresques du pays.

Les amateurs de sport ne manqueront pas les Championnats d’Europe de cyclisme sur route à Ljubljana (du 3 au 7 octobre 2026). Pour un pays qui compte des champions tels que Tadej Pogačar et Primož Roglič, il s’agit à la fois d’un événement sportif marquant et d’une invitation à découvrir les parcours cyclistes slovènes de classe mondiale.

Dans tout le pays, plusieurs nouvelles ouvertures, du NaturHotel Snovik, inspiré par Kneipp, au premier hôtel familial de Slovénie à Olimje, viendront enrichir le secteur de l’hôtellerie de charme en Slovénie. Qu’il s’agisse d’une cueillette de champignons à Bovec, d’une visite du studio de photographie Pelikan datant du XIXe siècle à Celje, de la découverte des secrets de la forêt primaire de Krokar classée à l’UNESCO à Kočevsko ou de l’exploration du monde de l’apiculture à Novo mesto, de nouvelles expériences uniques en Slovénie invitent les visiteurs à prendre leur temps, à savourer et à participer.

Et pour ceux qui cherchent à concilier une activité professionnelle avec le plaisir du voyage, la Slovénie propose désormais un visa de nomade numérique, ce qui permet de vivre et de travailler plus facilement que jamais au milieu de ses beautés naturelles.

Pour les journalistes et les visiteurs en quête d’histoires authentiques mêlant patrimoine européen, innovation et durabilité, la Slovénie en 2026 offre une source d’inspiration pendant toute l’année.

Découvrez la liste complète des événements prévus en 2026

