מועצת התיירות הסלובנית מפרסמת את האירועים המרכזיים בסלובניה 2026

בשנת 2026, סלובניה מזמינה מטיילים – ומספרי סיפורים – לחקור שנה עשירה באבני דרך תרבותיות, הרפתקאות חוץ וחוויות שמגדירות מחדש מסעות איטיים ומשמעותיים. עם מועצת התיירות הסלובנית בראש, המדינה מציגה הכל – ממשחק תשוקה בן מאות שנים ועד אדריכלות ברמה עולמית, מאגדות רכיבה ועד שדות מרעה פורחים ומרחבים חדשים לעבודה מרחוק, ומציעה השראה אינסופית בין האלפים לאדריאטי.

כל שש שנים, העיירה הימית-ביניימית שקופיה לוקה (Škofja Loka) הופכת לבמה רחבה באוויר הפתוח להצגת הפסיון של שקופיה לוקה (21 במרץ–19 באפריל 2026), יצירת מופת של תיאטרון ומסירות על ידי אונסק"ו. יותר מאלף תושבים מקומיים מתאגדים כדי לשחזר את התהלוכה הדרמטית מהמאה ה-18 הזו.

בבלד (Bled), ייפתח אתר אדריכלי ותרבותי חדש בקיץ 2026: מוזג' לה (Muzej Lah), שתוכנן על ידי דייוויד צ'יפרפילד אדריכלים. האוסף, שמכיל את אוסף Lah, ומחבר בין שלווה אלפינית לאמנות ועיצוב עכשוויים.

פטוי (Ptuj )– העיר העתיקה ביותר בסלובניה, שנבחרה לעיר המורשת התרבותית הטובה ביותר באירופה לשנת 2026, מגלמת מסורת חיה. המורשת הרומית שלה, הפסטיבלים התוססים שלה, כולל קורנטובניה (Kurentovanje )– הקרנבל הגדול ביותר של שרובטיייד המוכר על ידי אונסק"ו בזכות טקס הרחקת החורף – הופכים את פטוי לאחת הערים ההיסטוריות האווירתיות ביותר במדינה.

חובבי ספורט יכולים לצפות לאליפות אירופה באופני כביש בלובליאנה (3–7 באוקטובר 2026). למדינה שבה חיים אלופים כמו טאדיי פוגאצ'אר ופרימוז' רוגליץ', זהו גם ציון דרך ספורטיבי וגם הזמנה לגלות את מסלולי האופניים ברמה עולמית של סלובניה.

בכל רחבי המדינה, גל של פתיחות חדשות – מ-NaturHotel Snovik בהשראת קנייפ ועד למלון המשפחתי הראשון בסלובניה באולימיה (Olimje) – יעשיר עוד יותר את סצנת האירוח הבוטיק של סלובניה. חוויות ייחודיות של סלובניה החדשה – מאיסוף פטריות בבובק (Bovec), כניסה לסטודיו הצילום Pelikan השמור מהמאה ה-19 בצ'ליה, חשיפת סודות יער בראשית Krokar של UNESCO בקוצ'בסקו (Kočevsko), ועד לחקר עולם גידול הדבורים בנובו מסטו (Novo mesto) – מזמינות את המבקרים להאט, להתחבר ולהשתתף.

ולמי שמחפש איזון בין עבודה לתשוקה לנדודים, סלובניה מציעה כעת ויזת נוודים דיגיטלית, מה שמקל על החיים והעבודה בין יופיה הטבעי לקל מאי פעם.

לעיתונאים ולמבקרים כאחד, המחפשים סיפורים אירופיים אותנטיים המשלבים מורשת, חדשנות וקיימות, סלובניה ב-2026 מציעה השראה לשנה שלמה.

גלו את רשימת הדגשים המלאה של 2026

