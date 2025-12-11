スロベニア観光局、2026年のスロベニアでの主要イベントを紹介する記事を発表

スロベニア・リュブリャナ発, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026年、スロベニアは旅行者、そして旅の体験を発信するストーリーテラーに、文化的マイルストーン、屋外でのアドベンチャーや体験が多数待ち受けている1年を体験するよう招待する。それらを通じて、ゆっくりと過ごす有意義な旅を再定義されたい。 スロベニア観光局 (Slovenian Tourist Board) が主導する中、この国は数世紀の歴史のある受難劇から世界クラスの建築物、サイクリングの伝説的選手、咲き誇る牧草地、リモートワークのための新たな空間まで、アルプスとアドリア海に挟まれた地で、尽きることのないインスピレーションを提供している。

6年ごとに、中世の町シュコフヤ・ロカ (Škofja Loka) は、シュコフヤ・ロカ受難劇 (Škofja Loka Passion Play) (2026年3月21日～4月19日) の広大な野外舞台へと変貌する。ユネスコの無形文化遺産に登録されたこの劇は、演劇と信仰の傑作である。 千人を超える地元住民が協力し、この18世紀の壮大なプロセッション (行列) を再現する。

ブレッド (Bled) に、2026年夏に新たな建築・文化のランドマークであるムゼイ・ラフ (Muzej Lah) が開館する。設計はデイヴィッド・チッパーフィールド・アーキテクツ (David Chipperfield Architects) が担当。 ラフ夫妻のコレクションを収蔵し、アルプスの静寂と現代アート＆デザインを結びつける。

2026年ヨーロッパ最優秀文化遺産都市 (Europe’s Best Cultural Heritage Town) に選出されたスロベニア最古の町プトゥイ (Ptuj) は、今も息づく伝統を体現している。 そのローマ時代の遺産である活気あふれる祭典の中でも、特にユネスコが冬を追い払う儀式として認定した国内最大規模の謝肉祭であるクレントヴァニエ (Kurentovanje) により、プトゥイはスロベニアで最も趣のある歴史的な町の一つとなっている。

スポーツ愛好家は、リュブリャナで開催されるヨーロッパロードレース自転車競技選手権 (European Road Cycling Championships) (2026年10月3日～7日) に期待されたい。 タデイ・ポガチャル (Tadej Pogačar) やプリモシュ・ログリッチ (Primož Roglič) といったチャンピオンを輩出した国にとって、これはスポーツ界における画期的な出来事であると同時に、スロベニアの世界クラスのサイクリングロードを発見する好機でもある。

クナイプ療法 (Kneipp) に着想を得たナトゥールホテル・スノヴィク (NaturHotel Snovik) から、オリミエ (Olimje) にあるスロベニア初のファミリーホテルまで全国で新たなホテル開業の波が押し寄せている。これによりスロベニアのブティックホテル業界はさらに豊かになると見込まれる。 新しいスロベニアのユニークな体験として、ボヴェツ (Bovec) でのキノコ狩り、ツェリエ (Celje) にある保存状態の良い19世紀のペリカン写真スタジオ (Pelikan photography studio) 訪問、コチェーヴィエ (Kočevsko) にあるユネスコ登録のクロカル (Krokar) 原生林の秘密の解明、ノヴォメスト (Novo mesto) での養蜂の世界の探求が挙げられる。これらの体験を通じて、観光客はペースを落とし、つながり、参加するよう促される。

また、仕事と旅への憧れの両立を求める人のために、スロベニアではデジタルノマドビザを導入。自然の美しさに囲まれた環境での生活と仕事を、これまで以上に容易に実現できる。

伝統と革新、持続可能性が融合した、本物のヨーロッパの物語を求めているなら、ジャーナリストも観光客も、2026年のスロベニアを体験することで1年分のインスピレーションを得られる。

2026年の主要イベント一覧を閲覧する

