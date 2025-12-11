斯洛文尼亚旅游局发布文章，探索2026年斯洛文尼亚旅行亮点

斯洛文尼亚卢布尔雅那, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年，斯洛文尼亚邀请旅行者与故事讲述者一同探索这个文化里程碑迭出、户外冒险丰富、重新定义深度慢旅行的年份。 在斯洛文尼亚旅游局的统筹下，这个国家尽情呈现：从延续数百年的受难剧，到世界级建筑；从骑行传奇，到鲜花盛开的草甸，再到全新的远程办公空间——在阿尔卑斯与亚得里亚海之间，灵感永不枯竭。

每隔六年，中世纪小镇什科菲亚洛卡便会化身为广阔露天剧场，上演什科菲亚洛卡受难剧 (2026 年 3 月 21 日至 4 月 19 日)——一部被联合国教科文组织 (UNESCO) 收录的戏剧与信仰杰作。 千余名当地居民共同重现这场源自 18 世纪的庄严巡演。

在布莱德，一座建筑与文化新地标将于 2026 年夏季开放：由 David Chipperfield Architects 设计的 Muzej Lah。 馆内陈列拉赫系列藏品，将阿尔卑斯山的静谧与当代艺术设计巧妙衔接。

被誉为“2026 年欧洲最佳文化遗产小镇”的普图伊 (Ptuj) 是斯洛文尼亚最古老的城镇，活态传统在此延续。 罗马遗迹、盛大节庆，包括联合国教科文组织列入名录、以驱逐冬季仪式著称的库伦图瓦涅狂欢节，使普图伊成为该国最具历史氛围的城镇之一。

体育爱好者可期待在卢布尔雅那举行的欧洲公路自行车锦标赛 (2026 年 10 月 3 日至 7 日)。 对于孕育了 Tadej Pogačar 与 Primož Roglič 等冠军的国度而言，这既是体育里程碑，也是探索斯洛文尼亚世界级骑行路线的邀约。

整个国家即将掀起一轮开业潮——从克奈圃理念启发的 NaturHotel Snovik，到位于奥利米耶的斯洛文尼亚首家家庭友好型酒店——进一步丰富该国的精品酒店版图。 全新斯洛文尼亚独特体验 (Slovenia Unique Experiences) 邀请游客放慢脚步、深入参与：在博韦茨采蘑菇，走进采列保存完好的19世纪佩利坎摄影工作室，探访科切夫斯基 UNESCO Krokar 原始森林的秘密，或在新梅斯托体验养蜂世界。

对于希望在工作与旅行间取得平衡的人，斯洛文尼亚现已推出数字游民签证，让人们比以往更容易在自然美景中生活与办公。

无论是记者还是游客，只要寻找融合传统、创新与可持续的纯正欧洲故事，2026 年的斯洛文尼亚都将带来一整年的灵感。

查看 2026 年完整亮点清单

本公告所附照片可通过以下链接获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14d333df-64d5-4a3f-9553-6b14971bdc84