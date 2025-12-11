斯洛文尼亞旅遊局發表文章，探討 2026 年斯洛文尼亞精彩亮點

斯洛文尼亞盧布爾雅那, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年，斯洛文尼亞邀請旅客及故事記錄者，共同探索充滿文化里程碑、戶外冒險及深切體驗的一年，親身感受何謂悠然寫意而富有意義的旅行。 在斯洛文尼亞旅遊局的引領下，該國呈現萬千姿彩：從流傳數世紀的耶穌受難劇到世界級建築，從單車傳奇到遍地花開的草地及煥新遙距工作空間，在阿爾卑斯山與亞得里亞海之間提供無盡靈感。

每隔六年，中古小鎮什科菲亞洛卡便會轉變成遼闊宏廣的露天劇場，上演什科菲亞洛卡受難劇 (2026 年 3 月 21 日至 4 月 19 日)，這部劇作是獲聯合國教科文組織 (UNESCO) 記載的傑作，糅合劇場藝術與虔誠奉獻。 逾千名當地民眾齊心協力，將這十八世紀的盛大巡遊場面重現眼前。

布萊德在 2026 年夏季將有新建築與文化地標揭幕：由 David Chipperfield Architects 設計的拉赫博物館 (Muzej Lah)。 館內展出拉赫系列藏品，將阿爾卑斯的寧靜氣息與當代藝術與設計互相交融。

斯洛文尼亞最古老的城鎮普圖伊，獲評為 2026 年歐洲最佳文化遺產小鎮，展現生生不息的傳統。 種種姿彩讓普圖伊躋身全國最具風情的歷史古鎮之列，在此可以發掘歷史韻彩洋溢的羅馬遺產，以及滿溢非凡活力的節慶，包括獲聯合國教科文組織認可而以驅逐冬季儀式著稱的最大型懺悔節狂歡慶典 Kurentovanje。

熱愛運動的話，可期待在盧布爾雅那舉行的歐洲公路單車錦標賽 (2026 年 10 月 3 日至 7 日)。 對於孕育出 Tadej Pogačar 和 Primož Roglič 等冠軍的國家而言，這既是體育里程碑，也是邀請各界探索斯洛文尼亞頂級單車路徑的呼喚。

全國各地興起新開業熱潮，包括以 Kneipp 理念為本的 NaturHotel Snovik，以至斯洛文尼亞首間設於奧利米耶的家庭酒店，將令斯洛文尼亞的精品酒店業態更加姿彩紛呈。 全新的斯洛文尼亞獨特體驗，邀請訪客放慢腳步、互動交流並親身投入；活動包括在博韋茨採摘蘑菇、踏入采列保存完好的十九世紀 Pelikan 攝影工作室、揭開科切夫斯科聯合國教科文組織遺產勝地 Krokar 原始森林的神秘面紗，以至在新梅斯托探索養蜂世界。

若然追求工作與遊歷兩全，斯洛文尼亞首設數碼游牧簽證讓大家輕鬆地在自然風光之下生活和工作。

無論是記者抑或旅客，凡追尋融合遺產、創新與可持續發展的真實歐洲故事，2026 年的斯洛文尼亞都能奉上全年不斷的靈感源泉。

