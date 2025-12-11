Le nouveau panneau commémoratif routier de MADD Canada à St. Catharines rend hommage à Cole Hodge, 22 ans, tué dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies

OAKVILLE, Ontario, 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau panneau commémoratif routier MADD Canada sera dévoilé aujourd'hui à St. Catharines en l'honneur de Cole Robert David Hodge, 22 ans, qui a tragiquement été tué dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies le 18 décembre 2023. La cérémonie de dévoilement aura lieu à l'intersection de Bunting Road et Eastchester, près du lieu de la collision.

Deux jours seulement après avoir obtenu son diplôme universitaire, Cole célébrait la période des Fêtes avec ses amis et collègues dans un restaurant Boston Pizza local. En route vers chez lui, il était passager à l'arrière du véhicule de son collègue. La voiture descendait une rue et, lorsque la route arrivait à sa fin, elle a traversé le trottoir et a percuté un arbre. Cole est décédé sur place. Le taux d'alcoolémie du conducteur s'est avéré deux fois supérieur à la limite légale, et les données relatives à la collision ont révélé que le véhicule roulait à 164 km/h quelques instants avant la collision. La vie de Cole, riche en promesses et dont l'avenir s'annonçait prometteur, a été interrompue beaucoup trop tôt. Sa famille, ses amis et tous ceux qui le connaissaient sont encore profondément affectés par sa mort. Chaque jour, ils vivent le deuil de sa vie écourtée.

« La mort de Cole était tout à fait évitable, tout comme celle des centaines de Canadiennes et Canadiens qui sont tués et des milliers qui sont blessés chaque année », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Le chagrin que vit la famille de Cole est un fardeau à vie qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à supporter. Ce panneau commémoratif représente une vie brillante qui a connu une fin tragique et le besoin urgent de mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans la prévention de tragédies comme celle-ci. »

« Nous étions très proches et nous avions une très belle complicité. Notre famille était empreinte d'une pure joie », a déclaré la mère de Cole, Aletha Romagnoli. « J'ai l'impression que cette joie n'est plus qu'un souvenir car le pilier de la famille qui nous unissait n’est plus là. Chaque jour, nous vivons un déchirement en l'absence de Cole. Notre joie familiale s'est éteinte et le soleil de notre foyer s'est couché. »

La famille, les amis et des invités d'honneur assisteront aujourd'hui au dévoilement, notamment la mère de Cole, Aletha Romagnoli, son père, John Hodge, la cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan, le maire de St. Catharines, Mat Siscoe, l'adjointe communautaire représentant Jennie Stevens, députée provinciale de St. Catharines, Mme Taylor Jones, et le chef du service de police régional de Niagara, Bill Fordy.

Les panneaux commémoratifs routiers sont un moyen efficace d'honorer les victimes et de rappeler aux automobilistes les conséquences tragiques et profondes de la conduite avec capacités affaiblies. MADD Canada tient à remercier la famille de Cole, sa mère Aletha et son père John, pour son courage, ainsi que la ville de St. Catharines pour son soutien dans la mise en place de ce panneau commémoratif routier.

Vous pouvez aider à prévenir la conduite avec capacités affaiblies pendant les Fêtes en participant à la campagne Opération ruban rouge de MADD Canada! Procurez-vous votre ruban rouge et/ou autocollant pour voiture, attachez-le ou affichez-le sur votre véhicule, porte-clé ou effets personnels, puis partagez votre engagement sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #OpérationRubanRouge. Ce geste symbolique témoigne de votre engagement envers la conduite sobre et rend hommage aux victimes et aux survivants de la conduite avec capacités affaiblies. Pour en savoir plus, cliquez ici.

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

