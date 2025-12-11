Útboð ríkisvíxla þann 15. desember fellur niður

Lánamál ríkisins hafa ákveðið að hætta við útboð ríkisvíxla sem fyrirhugað var að halda þann 15. desember 2025.


