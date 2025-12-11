LexisNexis Canada annonce la disponibilité commerciale de Protégé IA générale dans Lexis+ AI

Toronto (Ontario), 11 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- LexisNexis® Legal & Professional, un leader mondial des solutions d’IA juridique fiables, annonce aujourd’hui que Protégé IA Générale est maintenant offert commercialement au Canada, à la suite de son lancement réussi aux États-Unis et en Australie. Protégé IA Générale offre un accès privé et chiffré à des modèles d’IA polyvalents au sein de la solution de flux de travail Lexis+ AI, notamment Claude Sonnet 4 d’Anthropic ainsi que GPT-5, GPT-4o et o3 d’OpenAI.

Protégé IA Générale est conçu spécialement pour les professionnels du droit, avec les plus hauts niveaux de protection de la vie privée et de flexibilité, allant au-delà des capacités des outils d’IA grand public. Ses principaux facteurs de différenciation comprennent :

Sécurité et protection de la vie privée intégrées : L’environnement entièrement chiffré de Lexis+ AI offre des protections de confidentialité qui dépassent largement celles des outils d’IA conçus pour les consommateurs.

Un agent de vérification des références juridiques LexisNexis : L'agent des références juridiques avancé vérifie de manière proactive toute référence juridique incluse qui pourrait nécessiter un examen plus approfondi.

Choix flexible de modèles : Les utilisateurs peuvent choisir le modèle d'IA le mieux adapté à chaque tâche ou cas d'utilisation, notamment la rédaction de documents juridiques, la préparation de communications ou la génération d'idées.

Intégration de l'IA générale et juridique : En combinant de façon sécurisée Protégé IA Générale et Protégé IA Juridique dans une seule solution, Lexis+ AI permet aux professionnels du droit de résoudre plus de problèmes, plus rapidement.

Contrôle au niveau de l'utilisateur et de l'organisation : Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver Protégé IA Générale en un seul clic, et les cabinets peuvent le désactiver complètement pour répondre aux politiques internes ou réglementaires.

Pour en savoir plus sur Protégé : www.lexisnexis.ca/protege et sur Protégé dans Lexis+ AI : www.lexisnexis.ca/ai